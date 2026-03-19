TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carnaval, Five Below, McKesson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carnival, Five Below et McKesson.
FAITS MARQUANTS
* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève son opinion
de "equal weight" à "overweight" (surpondérer)
* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de
cours de 210 à 223 dollars
* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible de 974
$ à 1010 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird relève le cours cible
de 252 à 257 dollars
* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley réduit le prix
cible à 31 $ de 33 $
* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève le cours à
surpondérer de égal à égal
* Cencora COR.N : Baird relève l'objectif de cours à 420 $
contre 415 $ auparavant
* Centene Corp CNC.N : JP Morgan réduit l'objectif de
cours à 41 $ contre 45 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan ramène le
cours cible à 400 $, contre 410 $ auparavant
* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève le cours cible
de 210 à 223 dollars
* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan augmente
le prix cible à 296 $ contre 259 $
* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory
Group augmente le prix cible à 260 $ contre 240 $
* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible à
37 $ contre 42 $
* General Mills GIS.N : JP Morgan réduit le prix cible à
36 $ contre 42 $
* General Mills GIS.N : Piper Sandler réduit le prix cible
à 45 $ (53 $)
* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan réduit le prix cible à
35 $ contre 40 $
* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen ramène le cours cible à
113 $, contre 124 $ auparavant
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève
le cours cible de 219 à 232 dollars
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le
prix cible de 392 $ à 312 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le
prix cible de "hold" à "underperform
* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan ramène le cours cible
de 122 $ à 115 $
* Macy's Inc M.N : TD Cowen réduit le prix cible de 21 $ à
20 $
* McKesson Corp MCK.N : Baird augmente le prix cible de
974 $ à 1010 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève le cours cible
de 130 à 132 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève l'objectif
de cours à 550 dollars contre 350 dollars auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley
relève le cours cible de 450 à 520 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève
le cours cible de 450 à 500 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours
cible de 500 $ à 550 $
* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le cours cible de 125 $
à 102 $
* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le cours cible de
232 à 227 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : Berenberg réduit le cours
cible de 31,7 $ à 21 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : TD Cowen réduit le prix cible à
19$ de 25
* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC réduit le prix cible de
390 $ à 376 $
* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan réduit le prix cible
de 448 $ à 421 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities
augmente le prix cible de 27 $ à 35 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities
augmente le prix cible de "hold" à "buy"
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC augmente le prix cible
de 206 $ à 214 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen réduit le prix
cible de 250 $ à 225 $
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