information fournie par Reuters • 19/03/2026 à 11:01

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carnaval, Five Below, McKesson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carnival, Five Below et McKesson.

FAITS MARQUANTS

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève son opinion

de "equal weight" à "overweight" (surpondérer)

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de

cours de 210 à 223 dollars

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible de 974

$ à 1010 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird relève le cours cible

de 252 à 257 dollars

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley réduit le prix

cible à 31 $ de 33 $

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève le cours à

surpondérer de égal à égal

* Cencora COR.N : Baird relève l'objectif de cours à 420 $

contre 415 $ auparavant

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan réduit l'objectif de

cours à 41 $ contre 45 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan ramène le

cours cible à 400 $, contre 410 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève le cours cible

de 210 à 223 dollars

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan augmente

le prix cible à 296 $ contre 259 $

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory

Group augmente le prix cible à 260 $ contre 240 $

* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible à

37 $ contre 42 $

* General Mills GIS.N : JP Morgan réduit le prix cible à

36 $ contre 42 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler réduit le prix cible

à 45 $ (53 $)

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan réduit le prix cible à

35 $ contre 40 $

* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen ramène le cours cible à

113 $, contre 124 $ auparavant

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève

le cours cible de 219 à 232 dollars

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le

prix cible de 392 $ à 312 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le

prix cible de "hold" à "underperform

* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan ramène le cours cible

de 122 $ à 115 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen réduit le prix cible de 21 $ à

20 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird augmente le prix cible de

974 $ à 1010 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève le cours cible

de 130 à 132 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève l'objectif

de cours à 550 dollars contre 350 dollars auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley

relève le cours cible de 450 à 520 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève

le cours cible de 450 à 500 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours

cible de 500 $ à 550 $

* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le cours cible de 125 $

à 102 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le cours cible de

232 à 227 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Berenberg réduit le cours

cible de 31,7 $ à 21 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : TD Cowen réduit le prix cible à

19$ de 25

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC réduit le prix cible de

390 $ à 376 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan réduit le prix cible

de 448 $ à 421 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities

augmente le prix cible de 27 $ à 35 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities

augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC augmente le prix cible

de 206 $ à 214 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen réduit le prix

cible de 250 $ à 225 $