Les dirigeants européens font pression sur Orban pour le prêt destiné à l'Ukraine

Sommet des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles

Les dirigeants européens ont accentué la pression ‌sur le Premier ministre hongrois Viktor Orban jeudi afin qu'il lève son veto à l'adoption d'un prêt de 90 ​milliards d'euros destiné à permettre à l'Ukraine de poursuivre sa lutte contre l'invasion russe.

Les dirigeants des Vingt-Sept avaient approuvé le principe de ce prêt en décembre, mais Viktor Orban, qui cultive de bonnes relations avec la Russie, en ​a bloqué l'adoption formelle le mois dernier en prenant pour prétexte la fermeture de l'oléoduc Droujba qui alimente son pays en pétrole russe via ​l'Ukraine, Kyiv disant qu'il a été endommagé par un bombardement ⁠russe.

Cette volte-face de Budapest, qui met en question la crédibilité du Conseil européen tout en fragilisant l'Ukraine, ‌a suscité la colère de la plupart des autres dirigeants des Vingt-Sept.

"Nous devons être clairs : le veto de la Hongrie est inacceptable, l'aide supplémentaire destinée à l'Ukraine doit être versée ​le plus rapidement possible", a déclaré ‌le Premier ministre néerlandais Rob Jetten à son arrivée au sommet de l'Union européenne ⁠à Bruxelles. "Nous ne devrions pas discuter d'un quelconque 'plan B', car cela reviendrait à céder au chantage d'Orban", a-t-il ajouté.

Plusieurs autres dirigeants arrivant au sommet ont estimé que Viktor Orban, qui a fait de la question de la ⁠réouverture de l'oléoduc Droujba un ‌argument électoral en vue des législatives du mois prochain, devait respecter l'accord conclu décembre.

"Il ⁠utilise l'Ukraine comme une arme dans sa campagne électorale, et ce n'est pas acceptable", a déclaré le Premier ministre ‌finlandais Petteri Orpo, accusant Viktor Orban de trahir ses homologues de l'UE.

Lors du sommet, les ⁠dirigeants des Vingt-Sept devraient mettre en avant l'accord conclu cette semaine avec le président ⁠ukrainien Volodimir Zelensky visant à ‌réparer l'oléoduc avec l'aide technique et le financement de l'UE, afin de tenter de convaincre la Hongrie de ​lever son veto.

Mais le Premier ministre hongrois, proche de Vladimir ‌Poutine comme de Donald Trump, a adopté jusqu'à présent une attitude intransigeante, même s'il n'était jamais revenu jusqu'à présent sur un accord conclu ​avec ses homologues européens.

"Nous attendons le pétrole, le reste n'est que conte de fées", déclaré Viktor Orban à son arrivée à Bruxelles.

Les dirigeants européens sont d'autant plus excédés que la Hongrie - comme la Slovaquie et ⁠la République tchèque - a été dispensée de participer au financement du prêt à l'Ukraine.

La Croatie a de son côté répété jeudi qu'elle est en mesure de fournir à Budapest tout le pétrole dont elle a besoin pour ses raffineries en attendant la remise en service éventuelle de l'oléoduc Droujba.

(Reportage Andrew Gray et Bart H. Meijer, avec la contribution de Lili Bayer, Miranda Murray, Essi Lehto, Gianluca Lo Nostro, Gergely Szakacs et Andreas Rinke ; version française ​Tangi Salaün, édité par Augustin Turpin)