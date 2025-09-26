information fournie par Reuters • 26/09/2025 à 11:42

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carmax, Mirion Technologies, Valmont Industries

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carmax, Mirion Technologies et Valmont Industries.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Allarity Therapeutics ALLR.O : Ascendiant Capital Markets relève le PT de 9$ à 9,25$

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler relève le prix cible de 500 à 740 dollars

* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : Stephens réduit le prix cible de 115 $ à 105 $

* Carmax Inc KMX.N : Oppenheimer réduit le prix cible de "surperformer" à "performer"

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit le prix cible de 81 $ à 59 $

* CG Oncology Inc CGON.O : JP Morgan augmente le prix cible de 41 $ à 47 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : JP Morgan relève le prix cible de 6 $ à 12 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : JP Morgan ramène le cours cible de 15 $ à 14 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 1050 $ contre 1160 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 1130 $ de 1225 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Baird augmente le prix cible de 58 $ à 62 $

* Dave Inc DAVE.O : Citizens relève le cours cible à 300 $ contre 280 $

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note neutre

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix cible de 24 $

* First Merchants Corp FRME.O : KBW relève le prix cible de 49 $ à 50 $

* Guardant Health Inc GH.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 65 $ à 75 $

* Immuneering Corp IMRX.O : Chardan Capital Markets relève le cours cible de 13 à 20 dollars

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird réduit le prix cible de 44 $ à 39 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 50 $ de 55

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 26$ contre 24

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 20$ contre 22

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le cours cible à 853 $ contre 821 $

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 28

* Pure Storage Inc PSTG.N : Needham relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : JP Morgan relève le cours cible à 430 $ contre 423 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève le cours cible de 15 à 19 dollars

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 70

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de prix

de 43

* TD Synnex SNX.N : Raymond James relève le prix cible de 160 à 175 dollars

* TD Synnex SNX.N : RBC augmente le prix cible de 165 $ à 180 $

* Thor Industries Inc THO.N : Jefferies relève le cours cible de 92 $ à 100 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 569

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 480