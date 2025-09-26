 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carmax, Mirion Technologies, Valmont Industries
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carmax, Mirion Technologies et Valmont Industries.

FAITS MARQUANTS

* Carmax Inc KMX.N : Oppenheimer réduit son opinion de "surperformer" à "performer"

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note neutre

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Allarity Therapeutics ALLR.O : Ascendiant Capital Markets relève le PT de 9$ à 9,25$

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler relève le prix cible de 500 à 740 dollars

* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : Stephens réduit le prix cible de 115 $ à 105 $

* Carmax Inc KMX.N : Oppenheimer réduit le prix cible de "surperformer" à "performer"

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit le prix cible de 81 $ à 59 $

* CG Oncology Inc CGON.O : JP Morgan augmente le prix cible de 41 $ à 47 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : JP Morgan relève le prix cible de 6 $ à 12 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : JP Morgan ramène le cours cible de 15 $ à 14 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 1050 $ contre 1160 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 1130 $ de 1225 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Baird augmente le prix cible de 58 $ à 62 $

* Dave Inc DAVE.O : Citizens relève le cours cible à 300 $ contre 280 $

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note neutre

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix cible de 24 $

* First Merchants Corp FRME.O : KBW relève le prix cible de 49 $ à 50 $

* Guardant Health Inc GH.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 65 $ à 75 $

* Immuneering Corp IMRX.O : Chardan Capital Markets relève le cours cible de 13 à 20 dollars

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird réduit le prix cible de 44 $ à 39 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 50 $ de 55

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 26$ contre 24

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 20$ contre 22

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le cours cible à 853 $ contre 821 $

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 28

* Pure Storage Inc PSTG.N : Needham relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : JP Morgan relève le cours cible à 430 $ contre 423 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève le cours cible de 15 à 19 dollars

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 70

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de prix

de 43

* TD Synnex SNX.N : Raymond James relève le prix cible de 160 à 175 dollars

* TD Synnex SNX.N : RBC augmente le prix cible de 165 $ à 180 $

* Thor Industries Inc THO.N : Jefferies relève le cours cible de 92 $ à 100 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 569

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 480

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/09/2025 à 11:42:51.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

