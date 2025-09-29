 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Golf-L'Europe bat les Etats-Unis et conserve la Ryder Cup
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 00:38

La Ryder Cup 2025

La Ryder Cup 2025

par Frank Pingue

FARMINGDALE, New York (Reuters) -L'Europe a remporté dimanche près de New York la Ryder Cup aux dépens des Etats-Unis pour une deuxième année consécutive, malgré une remontée au score des Américains au cours de la journée, l'Anglais Tyrrell Hatton ayant apporté face à Collin Morikawa le demi-point définitif.

Alors qu'ils avaient besoin uniquement de deux points et demi lors des onze parties prévues dans la journée, les Européens ont souffert jusqu'à ce que l'Irlandais Shane Lowry puis Tyrrell Hatton ne fassent la différence.

L'Europe s'offre ainsi un onzième succès en quinze éditions de la Ryder Cup, le deuxième consécutif pour l'équipe emmenée par l'Anglais Luke Donald.

(Reportage de Frank Pingue, avec la contribution d'Amy Tennery)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dans un bureau de vote de Chisinau, le 28 septembre 2025 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )
    Le parti pro-européen PAS largement en tête des législatives en Moldavie
    information fournie par AFP 29.09.2025 00:37 

    Le parti pro-européen PAS de la présidente Mai Sandu est en tête des élections législatives de dimanche en Moldavie, marquées par des accusations d'ingérence russe, selon un décompte presque définitif de la Commission électorale. Le Parti Action et Vérité (PAS), ... Lire la suite

  • Ousmane Dembélé transféré au Qatar
    Ousmane Dembélé transféré au Qatar
    information fournie par So Foot 28.09.2025 23:39 

    Rééducation forcée. Toujours sous le coup de sa blessure à la cuisse droite, contractée le 5 septembre dernier avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé va passer la seconde pour sa réathlétisation. Après s’être offert un dernier kif ballondoresque au Parc des Princes ... Lire la suite

  • Au bout de l’effort, l’AC Milan fait tomber Naples
    Au bout de l’effort, l’AC Milan fait tomber Naples
    information fournie par So Foot 28.09.2025 22:46 

    AC Milan 2-1 Naples Buts : Saelemaekers (3 e ), Pulisic (31 e ) pour le Milan // De Bruyne (60 e sp) pour le Napoli Plus d’informations à venir. … JD pour SOFOOT.com

  • À dix, un très bon Lens chipe un point contre un petit Rennes
    À dix, un très bon Lens chipe un point contre un petit Rennes
    information fournie par So Foot 28.09.2025 22:41 

    Réduit à dix dès la 48e seconde de jeu, Lens ne s'est pas dégonflé en proposant du jeu et en se contentant d'un point largement mérité contre un tout petit Stade rennais (0-0). Le deuxième score nul et vierge de la saison en Ligue 1 après Metz-Le Havre plus tôt ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank