Golf-L'Europe bat les Etats-Unis et conserve la Ryder Cup

La Ryder Cup 2025

par Frank Pingue

FARMINGDALE, New York (Reuters) -L'Europe a remporté dimanche près de New York la Ryder Cup aux dépens des Etats-Unis pour une deuxième année consécutive, malgré une remontée au score des Américains au cours de la journée, l'Anglais Tyrrell Hatton ayant apporté face à Collin Morikawa le demi-point définitif.

Alors qu'ils avaient besoin uniquement de deux points et demi lors des onze parties prévues dans la journée, les Européens ont souffert jusqu'à ce que l'Irlandais Shane Lowry puis Tyrrell Hatton ne fassent la différence.

L'Europe s'offre ainsi un onzième succès en quinze éditions de la Ryder Cup, le deuxième consécutif pour l'équipe emmenée par l'Anglais Luke Donald.

(Reportage de Frank Pingue, avec la contribution d'Amy Tennery)