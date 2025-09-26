 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carmax, Mirion Technologies, Valmont Industries
26/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carmax, Mirion Technologies et Valmont Industries.

FAITS MARQUANTS

* Carmax Inc KMX.N : Oppenheimer réduit son opinion de "surperformer" à "performer"

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note neutre

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Allarity Therapeutics ALLR.O : Ascendiant Capital Markets relève le PT de 9 $ à 9,25 $

* Allegiant Travel Co ALGT.O : UBS augmente le prix cible à 65$ de 52

* American Airlines Group Inc AAL.O : UBS relève l'objectif de cours à 13 $ contre 12 $ auparavant

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler relève le cours cible de 500 à 740 dollars

* Applovin Corp APP.O : UBS relève le prix cible de 540 à 810 dollars

* Atmos Energy Corp ATO.N : Mizuho relève le cours cible de 164 $ à 170 $

* BNY BK.N : Citigroup relève le cours cible de 103 à 113 dollars

* BP BP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $

* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : Stephens ramène l'objectif de cours de 115 à 105 dollars

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Citigroup augmente le prix cible de 21 $ à 22 $

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan réduit le prix cible de 65 $ à 50 $

* Carmax Inc KMX.N : Needham réduit le prix cible de 92 $ à 60 $

* Carmax Inc KMX.N : Oppenheimer réduit le cours à performer à partir de surperformer

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit le prix cible de 81 $ à 59 $

* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities réduit le prix cible à 47 $ contre 74 $

* CG Oncology Inc CGON.O : JP Morgan augmente le prix cible à 47 $ contre 41 $

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 74 à 110 dollars

* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities passe de neutre à achat

* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 127,5 $ à 175 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 6 à 12 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : JP Morgan réduit le prix cible à 14$ de 15

* Cleanspark Inc CLSK.O : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein augmente le prix cible de 1 137 $ à 1 140 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan réduit le prix cible de 1160 $ à 1050 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 1130 $ de 1225 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Truist Securities réduit le prix cible à 1 033 $ contre 1 042 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Baird augmente le prix cible de 58 $ à 62 $

* Dave Inc DAVE.O : Citizens augmente le prix cible à 300 $ de 280 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies ramène le cours cible de 141 $ à 134 $

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note neutre

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix cible de 24 $

* First Merchants Corp FRME.O : KBW relève le prix cible de 49 $ à 50 $

* First Merchants Corp FRME.O : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformance" à

"performance du marché"

* Fox Corp FOXA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 57 à 61 dollars

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 57 $

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : UBS relève le cours cible à 5 $ contre 3,5

* Guardant Health Inc GH.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 65 $ à 75 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist Securities augmente le PT à 30 $ de 28

* H.B. Fuller FUL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 70 $ contre 72 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : Citigroup réduit le prix cible de 70 $ à 62 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : Seaport Research Partners augmente le prix cible de neutre à achat

* Harmony Biosciences HRMY.O : Mizuho réduit le prix cible de 50 $ à 35 $

* Immuneering Corp IMRX.O : Chardan Capital Markets relève le cours cible de 13 à 20 dollars

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : Stifel ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : Stifel réduit le prix cible de 14 $ à 10,3 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird réduit le prix cible de 44 $ à 39 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 50 $ contre 55 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Stephens réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 45 $

* Laureate Education Inc LAUR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 36 $ contre 28 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 26$ contre 24

* Lightpath Technologies Inc LPTH.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 7 à 8 dollars

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Benchmark relève le prix cible de 180 à 190 dollars

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 22 à 20 dollars

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le cours cible à 853 $ contre 821 $

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan initie la couverture avec un prix cible de 28

* Morgan Stanley MS.N : Citigroup relève le prix cible de 130 à 155 dollars

* One Gas Inc OGS.N : Mizuho relève le cours de l'action de neutre à surperformer

* One Gas Inc OGS.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 86 $ contre 77 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 364 $ contre 363 $ auparavant

* Pure Storage Inc PSTG.N : Needham relève le cours cible à 100 $, contre 85 $ auparavant

* Pure Storage Inc PSTG.N : Susquehanna augmente le prix cible de 75 $ à 100 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 423 à 430 dollars

* RAPT Therapeutics Inc RAPT.O : Leerink Partner relève le prix cible de "market perform" à

"outperform"

* RAPT Therapeutics Inc RAPT.O : Leerink Partner augmente le prix cible de 16 $ à 37 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan augmente le prix cible de 15 $ à 19 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 70

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de prix de 43

* TD Synnex SNX.N : Raymond James augmente le prix cible de 160 $ à 175 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève le cours cible de 165 $ à 180 $

* Tesla Inc TSLA.O : Wedbush relève le cours cible de 500 $ à 600 $

* Tesla Inc TSLA.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 345 à 435 dollars

* Thor Industries Inc THO.N : Citigroup relève le cours cible de 112 $ à 122 $

* Thor Industries Inc THO.N : Jefferies relève le cours cible à 100 $, contre 92 $ auparavant

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : UBS relève le cours cible à 131 $ contre 114 $

* United States Antimony Corp UAMY.A : H.C. Wainwright relève le prix cible de 4,5 à 8,5 dollars

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 569

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan initie la couverture avec un prix cible de 480

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à

surpondération

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/09/2025

