Boeing règle le litige relatif à la mort injustifiée d'un dénonciateur décédé
information fournie par Reuters 27/09/2025 à 02:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a conclu un accord vendredi dans le cadre d'un procès pour décès injustifié intenté par la mère de John Barnett, un ancien employé de Boeing qui avait fait part de ses inquiétudes concernant la production de l'avionneur qui pouvait mettre en danger les passagers.

Dans le cadre du règlement déposé auprès du tribunal de district des États-Unis en Caroline du Sud, Boeing a accepté de verser au moins 50 000 dollars à la mère de John Barnett, qui a accepté de renoncer à sa plainte selon laquelle l'entreprise aurait contribué à la mort de son fils par suicide, le 9 mars 2024.

Au moment de sa mort, M. Barnett était en pleine déposition dans le cadre d'une affaire de représailles contre Boeing. Il a passé 32 ans dans l'entreprise avant de la quitter en 2017. Après avoir quitté l'entreprise, Barnett a accusé la direction de Boeing de l'avoir maltraité en guise de représailles pour avoir fait part de ses inquiétudes.

Le règlement comprend également des conditions non divulguées pour résoudre la plainte de représailles, que la mère de Barnett a poursuivie en son nom.

Boeing a déclaré dans un communiqué: "Nous sommes attristés par le décès de M. Barnett et présentons nos condoléances à sa famille au moment où nous parvenons à ce règlement. Boeing a pris des mesures il y a plusieurs années pour examiner et résoudre les problèmes soulevés par M. Barnett."

Les avocats représentant la mère de M. Barnett, Robert Turkewitz et Brian Knowles, n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.

Valeurs associées

BOEING CO
221,240 USD NYSE +3,63%
