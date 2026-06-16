information fournie par Reuters • 16/06/2026 à 12:31

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-CAMP4 Therapeutics, Rockwell Automation, Zions Bancorporation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CAMP4 Therapeutics, Rockwell Automation et Zions Bancorporation.

POINTS FORTS

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend la couverture avec une note « neutre »

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson initie la couverture avec une note « neutre »

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec une note « surpondérer »

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec une note « surpondérer »

Voici un résumé des actions de recherche sur les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « acheter

»

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de

cours de 380 $

* Belden Inc BDC.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours de 155 $

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 5 $ à 9 $

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Citizens Financial CFG.N : Stephens reprend la couverture avec une note « neutre »; objectif de

cours: 67 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Stephens relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Emerson EMR.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours 145 $

* ESAB Corp ESAB.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours 130

$

* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Fastenal Co FAST.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note neutre; cours: 46 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « neutre »

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 58 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 138 $

* Genuine Parts Co GPC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « acheter »; cours: 145 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Stephens reprend la couverture avec une note « neutre »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 19 $

* Kennametal Inc KMT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif

de cours: 34 $

* Keycorp KEY.N : Stephens reprend sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 26

$

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « acheter »

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de

145 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 21 $ à 25 $

* Pacs Group Inc PACS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7,4 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Payoneer Global Inc PAYO.O : KBW relève son objectif de cours de 7 $ à 7,4 $

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens reprend la couverture avec une note « surpondérer »

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens reprend la couverture avec un objectif de cours de 265 $

* Regions Financial RF.N : Stephens reprend la couverture avec une note « neutre »; cours: 31 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 143 $ à 151 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 500 $

* Roku Inc ROKU.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 150

$ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : KeyBanc passe de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : Susquehanna passe de « positif » à « neutre »

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 348 $ à 362 $

* Spacex SPCX.O : Zephirin Group lance la couverture avec une recommandation d'achat

* Spacex SPCX.O : Zephirin Group lance sa couverture avec un objectif de cours de 310 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 59 $

* US Bancorp USB.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « neutre »; cours: 63 $

* Watsco Inc WSO.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de

385 $

* WW Grainger GWW.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 1

250 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec une note « surpondérer »

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend la couverture avec un objectif de cours de 79 $