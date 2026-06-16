 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-CAMP4 Therapeutics, Rockwell Automation, Zions Bancorporation
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CAMP4 Therapeutics, Rockwell Automation et Zions Bancorporation.

POINTS FORTS

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend la couverture avec une note « neutre »

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson initie la couverture avec une note « neutre »

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec une note « surpondérer »

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec une note « surpondérer »

Voici un résumé des actions de recherche sur les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « acheter

»

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de

cours de 380 $

* Belden Inc BDC.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours de 155 $

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 5 $ à 9 $

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Citizens Financial CFG.N : Stephens reprend la couverture avec une note « neutre »; objectif de

cours: 67 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Stephens relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Emerson EMR.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours 145 $

* ESAB Corp ESAB.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours 130

$

* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Fastenal Co FAST.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note neutre; cours: 46 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « neutre »

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 58 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 138 $

* Genuine Parts Co GPC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « acheter »; cours: 145 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Stephens reprend la couverture avec une note « neutre »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 19 $

* Kennametal Inc KMT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif

de cours: 34 $

* Keycorp KEY.N : Stephens reprend sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 26

$

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « acheter »

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de

145 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 21 $ à 25 $

* Pacs Group Inc PACS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7,4 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Payoneer Global Inc PAYO.O : KBW relève son objectif de cours de 7 $ à 7,4 $

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens reprend la couverture avec une note « surpondérer »

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens reprend la couverture avec un objectif de cours de 265 $

* Regions Financial RF.N : Stephens reprend la couverture avec une note « neutre »; cours: 31 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 143 $ à 151 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 500 $

* Roku Inc ROKU.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 150

$ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : KeyBanc passe de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : Susquehanna passe de « positif » à « neutre »

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 348 $ à 362 $

* Spacex SPCX.O : Zephirin Group lance la couverture avec une recommandation d'achat

* Spacex SPCX.O : Zephirin Group lance sa couverture avec un objectif de cours de 310 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 59 $

* US Bancorp USB.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « neutre »; cours: 63 $

* Watsco Inc WSO.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de

385 $

* WW Grainger GWW.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 1

250 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec une note « surpondérer »

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend la couverture avec un objectif de cours de 79 $

Valeurs associées

APPLIED IND TECH
316,480 USD NYSE -1,12%
BELDEN
114,860 USD NYSE -0,30%
CAMP4 THERAP
3,9600 USD NASDAQ -5,49%
CARNIVAL CORP
30,125 USD NYSE +9,53%
CITIZENS FINL GR
66,650 USD NYSE -1,45%
COMMVAULT SYSTEM
127,3400 USD NASDAQ -0,33%
EMERSON ELECTRIC
146,545 USD NYSE +2,43%
ESAB
96,760 USD NYSE +5,68%
EXXON MOBIL
140,990 USD NYSE -4,09%
FASTENAL
46,1000 USD NASDAQ -1,01%
FLUTTER ENTMT
108,990 USD NYSE -1,60%
GENUINE PARTS CO
104,715 USD NYSE +0,92%
HUNTINGTON BANCS
17,2100 USD NASDAQ -1,77%
KENNAMETAL INC
35,550 USD NYSE +1,63%
KEYCORP
22,415 USD NYSE -1,23%
LENNAR RG-A
89,775 USD NYSE -0,55%
MSC INDL DIRECT-A
114,250 USD NYSE -2,05%
NORW CRS LINE
20,165 USD NYSE +3,70%
PACS GROUP
36,290 USD NYSE 0,00%
PAYONEER GLOBAL
7,0300 USD NASDAQ +4,15%
PNC FINL SER
230,500 USD NYSE -3,03%
REGIONS FINANCIA
28,605 USD NYSE -2,21%
RHYTHM PHARM
89,7000 USD NASDAQ +1,49%
ROCKWELL AUTOMAT
463,900 USD NYSE +1,01%
ROKU-A
140,9000 USD NASDAQ -1,92%
RYL CARIBBEAN CR
313,730 USD NYSE +6,61%
SPACEX
192,5000 USD NASDAQ +19,60%
TRUIST FINL
48,485 USD NYSE -6,12%
US BANCORP
57,790 USD NYSE -1,93%
WATSCO INC
384,470 USD NYSE +1,06%
WW GRAINGER
1 314,506 USD NYSE -0,10%
ZIONS BANCORP
66,2700 USD NASDAQ -1,46%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/06/2026 à 12:31:02.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
80,97 -2,87%
CAC 40
8 446,69 +0,75%
WORLDLINE
13,08 +11,00%
SOCIETE GENERALE
77,13 +1,49%
TOTALENERGIES
73,49 +0,67%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank