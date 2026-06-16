TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-CAMP4 Therapeutics, Rockwell Automation, Zions Bancorporation

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CAMP4 Therapeutics, Rockwell Automation et Zions Bancorporation.
POINTS FORTS
* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend la couverture avec une note « neutre »
* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson initie la couverture avec une note « neutre »
* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec une note « surpondérer »
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec une note « surpondérer »
Voici un résumé des actions de recherche sur les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « acheter
»
* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de
cours de 380 $
* Belden Inc BDC.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours de 155 $
* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 5 $ à 9 $
* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Carnival Corp CCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $
* Citizens Financial CFG.N : Stephens reprend la couverture avec une note « neutre »; objectif de
cours: 67 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : Stephens relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $
* Emerson EMR.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours 145 $
* ESAB Corp ESAB.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours 130
$
* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Fastenal Co FAST.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note neutre; cours: 46 $
* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « neutre »
* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 58 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 138 $
* Genuine Parts Co GPC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « acheter »; cours: 145 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Stephens reprend la couverture avec une note « neutre »
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 19 $
* Kennametal Inc KMT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif
de cours: 34 $
* Keycorp KEY.N : Stephens reprend sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 26
$
* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $
* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « acheter »
* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de
145 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 21 $ à 25 $
* Pacs Group Inc PACS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $
* Payoneer Global Inc PAYO.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »
* Payoneer Global Inc PAYO.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7,4 $
* Payoneer Global Inc PAYO.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le
marché »
* Payoneer Global Inc PAYO.O : KBW relève son objectif de cours de 7 $ à 7,4 $
* PNC Financial Services PNC.N : Stephens reprend la couverture avec une note « surpondérer »
* PNC Financial Services PNC.N : Stephens reprend la couverture avec un objectif de cours de 265 $
* Regions Financial RF.N : Stephens reprend la couverture avec une note « neutre »; cours: 31 $
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 143 $ à 151 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »
* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 500 $
* Roku Inc ROKU.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 150
$ à 160 $
* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $
* Roku Inc ROKU.O : KeyBanc passe de « surpondérer » à « pondération sectorielle »
* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $
* Roku Inc ROKU.O : Susquehanna passe de « positif » à « neutre »
* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 348 $ à 362 $
* Spacex SPCX.O : Zephirin Group lance la couverture avec une recommandation d'achat
* Spacex SPCX.O : Zephirin Group lance sa couverture avec un objectif de cours de 310 $
* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 59 $
* US Bancorp USB.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « neutre »; cours: 63 $
* Watsco Inc WSO.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de
385 $
* WW Grainger GWW.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 1
250 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec une note « surpondérer »
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend la couverture avec un objectif de cours de 79 $
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