TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-CAMP4 Therapeutics, Rockwell Automation, Zions Bancorporation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CAMP4 Therapeutics, Rockwell Automation et Zions Bancorporation.

POINTS FORTS

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève sa note de “neutre” à “surpondérer”

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend la couverture avec une note “neutre”

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson initie la couverture avec une note “neutre”

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec une note “surpondérer”

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec une note “surpondérer”

Voici un résumé des actions de recherche sur les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note “acheter”

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de cours de 380 $

* Belden Inc BDC.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation “acheter”; objectif de cours de 155 $

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève sa recommandation de “neutre” à “surpondérer”

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 5 $ à 9 $

* Citizens Financial CFG.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation “neutre”; objectif de cours: 67 $

* Emerson EMR.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours 145 $

* ESAB Corp ESAB.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note “acheter”; objectif de cours 130 $

* Fastenal Co FAST.O : D.A. Davidson lance la couverture avec une note neutre; cours 46 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend la couverture avec une note “neutre”

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 58 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush lance la couverture avec une note “surperformer”

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 138 $

* Genuine Parts Co GPC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note “acheter”; cours: 145 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Stephens reprend la couverture avec une note “neutre”

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 19 $

* Kennametal Inc KMT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation “neutre”; objectif de cours: 34 $

* Keycorp KEY.N : Stephens reprend sa couverture avec une note “surpondérer”; objectif de cours de 26 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note “acheter”

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 145 $

* Pacs Group Inc PACS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : KBW abaisse sa recommandation de “surperformer” à “en ligne avec le marché”

* Payoneer Global Inc PAYO.O : KBW relève son objectif de cours de 7 $ à 7,4 $

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens reprend la couverture avec une note “surpondérer”

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens reprend la couverture avec un objectif de cours de 265 $

* Regions Financial RF.N : Stephens reprend la couverture avec une note “neutre”; cours: 31 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 143 $ à 151 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note “neutre”

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 500 $

* Roku Inc ROKU.O : Jefferies passe de “acheter” à “conserver”; relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan passe de “surpondérer” à “neutre”

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : KeyBanc passe de “surpondérer” à “pondération sectorielle”

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler passe de “surpondérer” à “neutre”

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend la couverture avec une note “surpondérer”

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend la couverture avec un objectif de cours de 59 $

* US Bancorp USB.N : Stephens reprend sa couverture avec une note “neutre”; cours: 63 $

* Watsco Inc WSO.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours de 385 $

* WW Grainger GWW.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours: 1.250 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend la couverture avec une note “surpondérer”

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend la couverture avec un objectif de cours de 79 $