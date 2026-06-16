L'armée américaine prévoit d'établir un stockage d'armement en Australie

L'armée américaine prévoit d'implanter sur la côte sud-est de l'Australie, à bonne distance de la Chine, un stock d'équipement militaire prêt à l'utilisation dont des armes ( AFP / Oliver Contreras )

L'armée américaine prévoit d'implanter sur la côte sud-est de l'Australie, à bonne distance de la Chine, un stock d'équipement militaire prêt à l'utilisation dont des armes, selon des informations mentionnées dans des documents d'appel d'offre et confirmées par des responsables à l'AFP.

Cet emplacement hors de portée de la plupart des missiles chinois serait une première pour les Marines américains en Australie, les Etats-Unis cherchant à mettre à profit la géographie pour contrer le renforcement militaire de Pékin, selon des experts.

Les Marines américains prépositionnent des équipements militaires à travers le monde depuis la Guerre froide, utilisant par exemple des entrepôts flottants ou des grottes en Norvège où sont stockés des armes, des munitions ainsi que des véhicules pouvant soutenir aux combats des milliers de soldats.

Un premier stockage terrestre dans la région Asie-Pacifique doit être implanté cette année aux Philippines, près de possibles points de friction en mer de Chine méridionale.

Des documents publiés en juin par la marine américaine détaillent un stockage plus important à venir en Australie, avec 30 millions de dollars alloués à la construction d'entrepôts et de bureaux dans l'État de Victoria pour un "approvisionnement critique avancé".

Le stock sera d'abord entreposé à Melbourne avant d'être transféré dans les bâtiments américains qui doivent être construits l'an prochain sur une base militaire de l'Australie à Bandiana. Le site doit atteindre sa pleine capacité en 2028.

Canberra n'autorise pas les bases militaires étrangères sur son sol, mais a conclu une alliance de sécurité avec les Etats-Unis et accueille de plus en plus de forces américaines en "rotation" sur ses bases.

Selon les documents consultés, la marine américaine a fait appel à un prestataire mondial du secteur de la défense pour recruter environ 110 ingénieurs, mécaniciens et spécialistes du matériel et de la sécurité afin de gérer le stockage australien, qui comprend des "armes lourdes".

"Les activités du Corps des Marines en Australie contribuent au soutien logistique mondial intégré en assurant la disponibilité opérationnelle du matériel et des équipements destinés aux opérations et aux exercices dans la région indo-pacifique", a indiqué le Corps des Marines du Pacifique dans un communiqué à l'AFP.

Un porte-parole a précisé que l'équipement serait maintenu en "état de préparation élevé".

"Ces activités améliorent la réactivité, renforcent l'interopérabilité avec les alliés et les partenaires, et soutiennent toute une série de missions dans la région indo-pacifique", ajoute le communiqué.

La base américaine de Guam vulnérable

Le Pentagone a demandé au Congrès une enveloppe de 500 millions de dollars pour 2027 pour améliorer le prépositionnement de matériel et de carburant dans la région Asie-Pacifique ( AFP / Daniel SLIM )

Le Pentagone a demandé au Congrès une enveloppe de 500 millions de dollars pour 2027 pour améliorer le prépositionnement de matériel et de carburant dans la région Asie-Pacifique, dans l'objectif de dissuader la Chine.

Selon un rapport publié cette semaine par le centre de réflexion australien Lowy Institute, Pékin a la capacité de frapper le nord de l'Australie avec des missiles balistiques déployés depuis ses avant-postes en mer de Chine méridionale.

Selon le directeur de la sécurité internationale du Lowy Institute, Sam Roggeveen, cela a probablement été "pris en considération" dans le choix de positionner un stock militaire dans le sud-est du pays. "Une fois ces installations opérationnelles, elles constitueraient des cibles évidentes pour la Chine", a-t-il commenté auprès de l'AFP.

L'augmentation des effectifs et des équipements américains en Australie représente aussi "un changement majeur dans la politique australienne, en liant beaucoup plus étroitement l'Australie aux objectifs stratégiques des États-Unis dans la région", note-t-il.

Aujourd'hui, quelque 2.000 marines américains s'entraînent six mois par an au nord-ouest de l'Australie, dans la ville de Darwin.

Pour John Blaxland, professeur de sécurité internationale à l'Université nationale australienne, la situation géographique du pays a "une importance croissante" compte tenu des inquiétudes pour la vulnérabilité de la base militaire américaine de Guam dans le Pacifique.

"A moins d'une augmentation massive des dépenses de défense australiennes, (...) faciliter l'accroissement des investissements américains dans l'immobilier en Australie est largement perçu comme l'approche la plus prudente", dit-il.

Le département australien de la Défense a dit à l'AFP avoir une stratégie visant à maintenir "une infrastructure de base méridionale axée sur la génération de forces, le soutien, les réseaux de santé et les nœuds logistiques", permettant aux forces armées de projeter leur puissance à partir du nord de l’Australie.