06/01/2026

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brunswick, Parker-Hannifin, XPLR Infrastructure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Brunswick, Parker-Hannifin et XPLR Infrastructure.

FAITS MARQUANTS

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy"

* Dakota Gold Corp DC.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Wealthfront Corp WLTH.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 33 à 36 dollars

* Adamas Trust Inc ADAM.O : B. Riley reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de cours

de 9 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 $ à 25 $

* AGNC Investment Corp AGNC.O : BTIG ramène la note à neutre au lieu d'acheter

* AIG AIG.N : KBW relève l'objectif de cours à 96 $ contre 91 $ auparavant

* Albemarle ALB.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 135 $ contre 75 $ auparavant

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 20 à 30 dollars

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève l'objectif de cours de 250 $ à 254 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 491 $ contre 525 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 27 $ contre 23 $

* American Tower Corp AMT.N : New Street Research relève la note à l'achat

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : BTIG relève la note de neutre à achat

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 9 $ à 7 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours à 279 $ contre 272 $ auparavant

* Arvinas Inc ARVN.O : Citigroup passe de neutre à achat; l'objectif de cours passe de 10 $ à 15 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 180 à 188 dollars

* Ball Corp BALL.N : Citigroup passe de neutre à achat; relève l'objectif de cours de 54 $ à 67 $

* Bank of America BAC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 61 $ contre 58 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 18,5 $ à 24 $

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 7 $ contre 9 $

* Biogen BIIB.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 153 à 180 dollars

* BNY BK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 122,5 $ à 125 $

* Boeing BA.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 277 $ contre 267 $ auparavant

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Argus Research relève l'objectif de cours de 6 000 à 6 400 dollars

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : KBW réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 38 $

* BP BP.N : Evercore ISI abaisse la note de "surperformance" à "en ligne"

* Brilliant Earth Group Inc (avant la réincorporation) BRLT.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours

de 2,6 $ à 1,9 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW relève l'objectif de cours à 80 $ contre 79 $

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 65 $ à 115 $

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies relève la note de "hold" à "buy"

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Jefferies relève la note de "hold" à "buy"

* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC.O : Truist Securities initie une couverture avec une

note d'achat

* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC.O : Truist Securities initie une couverture avec un

objectif de cours de 10 $

* Certara Inc CERT.O : Leerink Partners relève la note de "market perform" à "outperform"

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 114 $ à 121 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW relève l'objectif de cours de 180 à 191 dollars

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 210 $ contre 215 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 130 $, contre 124 $ auparavant

* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 58,5 $ à 62,5 $

* Cogent Biosciences, Inc. COGT.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 52 $ contre 50 $

auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.O : Rosenblatt Securities abaisse l'objectif de cours à 325 $ contre 470 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 46 $

* Compass Minerals International Inc CMP.N : BMO augmente l'objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Truist Securities initie la couverture avec une note de maintien; objectif

de cours de 84 $

* Crown Castle Inc CCI.N : New Street Research abaisse la note à neutre

* Dakota Gold Corp DC.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Dakota Gold Corp DC.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de cours de 9,75 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 245 $

* Entergy ETR.N : Argus Research relève l'objectif de cours de 94 $ à 100 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien;

objectif de cours de 220 $

* Estée Lauder EL.N : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Evercore Inc EVR.N : BMO augmente l'objectif de cours de 316 $ à 365 $

* Evommune Inc EVMN.N : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Expedia Group Inc EXPE.O : BTIG relève l'objectif de cours de 275 à 330 dollars

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Baird relève l'objectif de cours de 133 à 157 dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 270 $ contre 263 $ auparavant

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Evercore ISI relève la note de "en ligne" à "surperformer"

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 14 $ à 25 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 68 $ contre 55 $ auparavant

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 266 $ contre 220 $

* Gilead GILD.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Globe Life Inc GL.N : Evercore ISI réduit la note de "surperformance" à "en ligne"

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 898 $ à 1 087 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 16 $ contre 19 $

auparavant

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 13 $

* Halliburton Co HAL.N : Evercore ISI abaisse la note de "surperformance" à "en ligne"

* Halliburton Co HAL.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 28 $ à 35 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW relève l'objectif de cours à 160 $, contre 145 $

auparavant

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Deutsche Bank relève la note de "hold" à "buy"

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 30 $

auparavant

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 48 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 213 $ à 209 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 247 $ contre 241 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Baird relève l'objectif de cours à 47 $ contre 42 $ auparavant

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18,5 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 14

$

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 83 $ contre 80 $

* Intuit Inc INTU.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 739 $

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 35 $, contre 49

$ auparavant

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Needham relève l'objectif de cours à 32 $, contre 28 $

auparavant

* Keycorp KEY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 19,5 $ à 22 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 272 $ contre 255 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Citigroup relève la note de neutre à achat

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 198 $ à 309 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Baird relève l'objectif de cours de 147 à 159 dollars

* Lazard Inc LAZ.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 56 $ à 52 $

* Legence Corp LGN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 49 $ à 52 $

* Lemonade Inc LMND.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 98 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 391 à 426 dollars

* M&T Bank Corp MTB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 207,5 $ à 217 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 40 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW relève l'objectif de cours à 205 $ contre 191 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 95 $ à 110 $

* Metlife Inc MET.N : Evercore ISI abaisse la note de "surperformance" à "en ligne"

* Metlife Inc MET.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 97 $ contre 108 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 77 à 85 dollars

* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève l'objectif de cours de 75 à 77 dollars

* Moelis & Co MC.N : BMO relève l'objectif de cours de 68 $ à 75 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 186 $ à 212 $

* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 92 $ contre 96 $

* Nike Inc NKE.N : RBC abaisse l'objectif de cours à 78 $ contre 85 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 145,5 $ contre 144 $

* O-I Glass Inc OI.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Truist Securities initie une couverture avec un objectif de

cours de 223 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan initie la couverture avec un objectif de cours de 1 050 $

* PJT Partners Inc PJT.N : BMO relève l'objectif de cours de 195 $ à 197 $

* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 213,5 à 228,5 dollars

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève l'objectif de cours à 252 $ contre 250 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 166 $ contre 173 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 700 à 900 dollars

* Regenxbio Inc RGNX.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 20 à 28 dollars

* Regions Financial RF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 27,5 $ à 29 $

* Revolution Medicines RVMD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 98 $ contre 82 $

auparavant

* Revolve Group Inc RVLV.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 35 $ contre 27 $

* RLI Corp RLI.N : KBW ramène l'objectif de cours de 85 $ à 81 $

* Rollins Inc ROL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 66 $ à 69 $

* RTX Corp RTX.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 185 à 189 dollars

* Schneider National Inc SNDR.N : Baird relève l'objectif de cours de 27 à 30 dollars

* Shake Shack Inc SHAK.N : Deutsche Bank relève la note de "hold" à "buy"

* Shake Shack Inc SHAK.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 115 $ auparavant

* Shattuck Labs Inc STTK.O : Citigroup augmente l'objectif de cours de 2 à 4 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève l'objectif de cours à 66 $ contre 69 $

* SLB SLB.N : Evercore ISI relève la note de "en ligne" à "surperformance"

* SLB SLB.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 38 à 54 $

* Spire Global Inc SPIR.N : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et un

objectif de cours de 14 $

* State Street Corp STT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 131 à 135 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 120 à 150 dollars

* Textron Inc TXT.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 94 $, contre 90 $ auparavant

* Travelers TRV.N : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien; objectif de cours de 310 $

* Travelers TRV.N : KBW relève l'objectif de cours de 305 $ à 317 $

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 47,5 $ à 51,5 $

* UnitedHealth UNH.N : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance

* UnitedHealth UNH.N : Evercore ISI initie une couverture avec un objectif de cours de 400 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Truist Securities initie une couverture avec un objectif de cours de

59 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 50 à 55,5 dollars

* Verisign Inc VRSN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 270 à 271 dollars

* Victoria'S Secret & Co VSCO.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $

* W R Berkley Corp WRB.N : KBW augmente l'objectif de cours de 73 $ à 76 $

* Warby Parker Inc WRBY.N : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 20 $ à 26 $

* Wealthfront Corp WLTH.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Wealthfront Corp WLTH.O : RBC initie une couverture avec un objectif de cours de 17 $

* Wealthfront Corporation WLTH.O : KeyBanc initie la couverture avec une note de pondération

sectorielle

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 92 $ à 99 $

* Xencor Inc XNCR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 17 $ à 20 $

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : RBC reprend la couverture avec un objectif de cours de 14 $

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 62 $ à 48 $