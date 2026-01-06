information fournie par Reuters • 06/01/2026 à 19:21

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brunswick, Parker-Hannifin, XPLR Infrastructure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Brunswick, Parker-Hannifin et XPLR Infrastructure.

FAITS MARQUANTS

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy"

* Dakota Gold Corp DC.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Wealthfront Corp WLTH.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 33 à 36 dollars

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : UBS augmente le prix cible de 35 $ à 40 $

* Adamas Trust Inc ADAM.O : B. Riley reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible de 9 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : UBS relève le prix cible de 183 à 197 dollars

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : JP Morgan relève le cours cible de 20 $ à 25 $

* AGNC Investment Corp AGNC.O : BTIG ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* AIG AIG.N : KBW relève l'objectif de cours à 96 $ contre 91 $ auparavant

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 70 $ contre 62 $ auparavant

* Albemarle ALB.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 135 $ contre 75 $ auparavant

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 20 à 30 dollars

* Allegiant Travel Co ALGT.O : BofA Global Research relève le prix cible de sous-performance à neutre

* Allegiant Travel Co ALGT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours à 95 $ contre 55 $ auparavant

* Allegiant Travel Co ALGT.O : UBS relève l'objectif de cours à 90 $ contre 87 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève l'objectif de cours à 254 $ contre 250 $ auparavant

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Bernstein réduit le prix cible à 491 $ contre 525 $

* American Airlines AAL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 17 $ contre 15 $ auparavant

* American Airlines Group Inc AAL.O : UBS relève l'objectif de cours à 21 $ contre 20 $ auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 27 $ contre 23 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : New Street Research relève la note à l'achat

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : BTIG relève la note de neutre à achat

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : BTIG relève l'objectif de cours de 128 à 137 $

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : Citigroup ramène l'objectif de cours à 7 $ contre 9 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours à 279 $ contre 272 $ auparavant

* Arvinas Inc ARVN.O : Citigroup relève le cours à acheter de neutre; augmente le prix cible à 15 $ de 10

* Avery Dennison Corp AVY.N : Citigroup relève le prix cible de 180 à 188 dollars

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : UBS relève l'objectif de cours à 248 $ contre 163 $

* Ball Corp BALL.N : Citigroup augmente le prix à acheter de neutre; augmente l'objectif à 67 $ de 54 $

* Bank of America BAC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 61 $ contre 58 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 24 $ contre 18,5

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 7 $ contre 9 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de surpondération; PT 191 $

* Biogen BIIB.O : Citigroup relève le cours cible à 180 $, contre 153 $ auparavant

* BNY BK.N : JP Morgan relève le prix cible de 122,5 $ à 125 $

* Boeing BA.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 277 $ contre 267 $ auparavant

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Argus Research relève l'objectif de cours de 6 000 à 6 400 dollars

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : KBW réduit le prix cible à 36 $ contre 38 $

* BP BP.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "en ligne"

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de surpondération

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Morgan Stanley initie une couverture avec un objectif de prix de 96

* Bright Minds Biosciences Inc DRUG.N : Piper Sandler relève l'objectif de prix de 93 $ à 190 $

* Brilliant Earth Group (avant la réincorporation) BRLT.O : TD Cowen réduit le PT à 1,9 $ de 2,6

* Brinker International Inc EAT.N : UBS augmente le prix cible de 144 $ à 175 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 45 à 53 dollars

* Brookdale Senior Living BKD.N : BofA Global Research passe de sous-performance à achat

* Brookdale Senior Living BKD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 6,75 $ à 13 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW relève l'objectif de cours à 80 $ contre 79 $ auparavant

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 115 $, contre 65 $ auparavant

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 143 $ contre 166 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Jefferies augmente le prix cible de 100 $ à 120 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Jefferies augmente le prix cible de 100 $ à 120 $

* Cava Group Inc CAVA.N : UBS relève l'objectif de cours à 66 $ contre 58

* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC.O : Truist Securities initie avec une note d'achat

* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC.O : Truist Securities initie avec PT 10

* Certara Inc CERT.O : Leerink Partners relève la note de "market perform" à "outperform"

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 114 $ à 121 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW relève le cours cible de 180 à 191 dollars

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit le prix cible à 210 $ contre 215 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève le cours cible à 130 $, contre 124 $ auparavant

* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan relève le cours cible de 58,5 $ à 62,5 $

* Cogent Biosciences, Inc. COGT.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 52 $ contre 50 $ auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 325 $ de 470 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Benchmark réduit le prix cible à 44 $ contre 46 $

* Compass Minerals International Inc CMP.N : BMO augmente le prix cible de 20 $ à 25 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Truist Securities initie la couverture avec une note de maintien; PT 84

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan réduit le prix cible de 1027 $ à 1000 $

* Crown Castle Inc CCI.N : New Street Research réduit la note à neutre

* D.R. Horton Inc DHI.N : UBS réduit le prix cible à 191$ de 195

* Dakota Gold Corp DC.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Dakota Gold Corp DC.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible de 9,75

* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : UBS réduit le prix cible de 20 à 19 dollars

* Delta Air Lines Inc DAL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 80$ contre 74

* Dine Brands Global Inc DIN.N : UBS relève l'objectif de cours à 35 $ contre 21 $ auparavant

* Duolingo Inc DUOL.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 245

* Encore Energy Corp EU.O : Northland Capital initie une couverture avec une note de surperformance

* Encore Energy Corp EU.O : Northland Capital initie une couverture avec un objectif de prix de 3,5

* Entergy ETR.N : Argus Research relève le prix cible de 94 $ à 100 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; PT 220

* Estée Lauder EL.N : TD Cowen augmente le prix cible de 110 $ à 115 $

* Evercore Inc EVR.N : BMO augmente le prix cible de 316 $ à 365 $

* Evommune Inc EVMN.N : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Expedia Group Inc EXPE.O : BTIG relève le prix cible de 275 à 330 dollars

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Baird relève l'objectif de cours de 133 à 157 dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 270 $ contre 263 $ auparavant

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 25 $ contre 14 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Evercore ISI relève l'objectif de performance de "en ligne" à "surperformer"

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 à 68 dollars

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : BofA Global Research passe de neutre à sous-performance

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 4 $ de 5

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 266 $ contre 220 $ auparavant

* Gilead GILD.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Globe Life Inc GL.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "en ligne"

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève le prix cible de 898 $ à 1 087 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 16$ contre 19

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : TD Cowen réduit le prix cible à 11 $ contre 13 $

* Halliburton Co HAL.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "en ligne"

* Halliburton Co HAL.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 28 $ à 35 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW relève l'objectif de cours à 160 $ contre 145 $ auparavant

* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève le cours cible de 70 à 75 dollars

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 29 $, contre 30 $ auparavant

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à acheter à partir de maintenir

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 48 $ à 37 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BMO réduit le prix cible de 213 $ à 209 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Bernstein relève le cours cible à 247 $ contre 241 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Baird relève l'objectif de cours à 47 $ contre 42 $ auparavant

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18,5

* Insmed Inc INSM.O : UBS réduit l'objectif de cours à 215 $ contre 223 $

* Intellia Therapeutics NTLA.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 14 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 83$ contre 80

* Intuit Inc INTU.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT $739

* Jack In the Box Inc JACK.O : UBS augmente le prix cible de 17 $ à 21 $

* Janux Therapeutics JANX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 35 $ contre 49 $

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Needham relève l'objectif de cours à 32 $ contre 28 $ auparavant

* KB Home KBH.N : UBS réduit l'objectif de cours à 71 $ contre 77 $

* Keycorp KEY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 22$ contre 19,5

* Krystal Biotech KRYS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 272 $ contre 255 $

* Krystal Biotech KRYS.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 309 $ contre 198 $

* Krystal Biotech KRYS.O : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Landstar System Inc LSTR.O : Baird relève l'objectif de cours de 147 à 159 dollars

* Lazard Inc LAZ.N : BMO réduit le prix cible de 56 $ à 52 $

* Legence Corp LGN.O : Jefferies relève le cours cible de 49 $ à 52 $

* Lemonade Inc LMND.N : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat; PT 98 $

* Lennar Corp LEN.N : UBS réduit le prix cible à 122 $ contre 137 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies augmente le prix cible de 391 $ à 426 $

* M&T Bank Corp MTB.N : JP Morgan relève le cours cible de 207,5 $ à 217 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 40 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW relève l'objectif de cours à 205 $ contre 191 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 95 $ à 110 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : UBS relève le prix cible de 101 à 104 dollars

* Metlife Inc MET.N : Evercore ISI réduit le prix cible à 97 $ contre 108 $

* Metlife Inc MET.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "en ligne"

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan relève le cours cible de 77 à 85 dollars

* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève l'objectif de cours de 75 $ à 77 $

* Moelis & Co MC.N : BMO relève le cours cible de 68 $ à 75 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève le cours cible de 186 $ à 212 $

* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan réduit le cours cible de 96 $ à 92 $

* Nextpower Inc NXT.O : Northland Capital relève sa note à surperformance

* Nike Inc NKE.N : RBC réduit l'objectif de cours à 78$ contre 85

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan augmente le prix cible à 145,5 $ contre 144 $

* NVR Inc NVR.N : UBS réduit le prix cible à 8150 $ contre 8500 $

* O-I Glass Inc OI.N : Citigroup augmente le prix cible de 14 $ à 17 $

* Owens Corning OC.N : UBS ramène le cours cible à 160 $ contre 179 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Truist Securities initie une couverture avec un PT de 223

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 1 050

* PJT Partners Inc PJT.N : BMO relève le prix cible de 195 $ à 197 $

* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan relève le cours cible de 213,5 à 228,5 dollars

* Portillos Inc PTLO.O : UBS réduit le prix cible à 5,5 $ contre 6 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours cible de 250 à 252 dollars

* Pultegroup Inc PHM.N : UBS ramène le cours cible à 159 $, contre 160 $ auparavant

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies réduit le prix cible à 166 $ contre 173 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Citigroup relève le prix cible de 700 à 900 dollars

* Regenxbio Inc RGNX.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 20 à 28 dollars

* Regions Financial RF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 27,5 $ à 29 $

* Revolution Medicines RVMD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 82 à 98 dollars

* Revolve Group Inc RVLV.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 35 $ contre 27 $ auparavant

* RLI Corp RLI.N : KBW réduit le prix cible de 85 $ à 81 $

* Rollins Inc ROL.N : Jefferies relève le cours cible de 66 $ à 69 $

* RTX Corp RTX.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 185 à 189 dollars

* Schneider National Inc SNDR.N : Baird relève le prix cible de 27 à 30 dollars

* Shake Shack Inc SHAK.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 105$ contre 115

* Shake Shack Inc SHAK.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à acheter à partir de maintenir

* Shattuck Labs Inc STTK.O : Citigroup relève le cours cible de 2 à 4 dollars

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève le cours cible de 66 $ à 69 $

* SLB SLB.N : Evercore ISI relève le cours cible de 38 $ à 54 $

* SLB SLB.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours de "en ligne" à "surperformer"

* Southwest Airlines Co LUV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 37 $ contre 28 $ auparavant

* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS relève l'objectif de cours à 45$ contre 43

* Spire Global Inc SPIR.N : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de 14 $

* State Street Corp STT.N : JP Morgan augmente le prix cible à 135$ de 131

* Sweetgreen Inc SG.N : UBS réduit le prix cible à 7,5 $ de 12

* Sweetgreen Inc SG.N : UBS réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Tapestry Inc TPR.N : TD Cowen augmente le prix cible à 150$ de 120

* Textron Inc TXT.N : Bernstein relève le cours cible de 90 à 94 dollars

* Travelers TRV.N : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien; prix cible de 310

* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible de 305 $ à 317 $

* Trex Company Inc TREX.N : UBS relève le cours cible à 52 $, contre 50 $ auparavant

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan relève le cours cible de 47,5 $ à 51,5 $

* United Airlines UAL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 120 à 130 dollars

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : UBS relève l'objectif de cours à 145 $ contre 142 $ auparavant

* United Therapeutics Corp UTHR.O : UBS relève l'objectif de cours de 600 à 645 dollars

* UnitedHealth UNH.N : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance

* UnitedHealth UNH.N : Evercore ISI initie une couverture avec un prix cible de 400

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Truist Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 59

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève le cours cible de 50 à 55,5 dollars

* Verisign Inc VRSN.O : JP Morgan relève le cours cible de 270 à 271 dollars

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : TD Cowen relève le cours cible à 55 $ contre 48 $

* W R Berkley Corp WRB.N : KBW augmente le prix cible de 73 $ à 76 $

* Warby Parker Inc WRBY.N : TD Cowen augmente le prix cible de 20 $ à 26 $

* Wealthfront Corp WLTH.O : Citizens initie une couverture avec une note de surperformance du marché

* Wealthfront Corp WLTH.O : Citizens initie une couverture avec un prix cible de 20

* Wealthfront Corp WLTH.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Wealthfront Corp WLTH.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 17

* Wealthfront Corporation WLTH.O : KeyBanc initie la couverture avec une note de pondération sectorielle

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan relève le prix cible de 92 $ à 99 $

* Wendy's Co WEN.O : UBS réduit le cours cible à 8,5 $ contre 9,5 $

* Xencor Inc XNCR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 20 $ contre 17 $

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : RBC reprend la couverture avec un objectif de cours de 14

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 48 $