information fournie par Reuters • 27/03/2026 à 08:54

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brown-Forman, Chord Energy, Olaplex Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Brown-Forman, Chord Energy et Olaplex Holdings.

FAITS MARQUANTS

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève son opinion de sous-pondéré à neutre

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research passe de "acheter" à "neutre"

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit le prix cible de 210 $ à 200 $

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity ramène le cours de l'action d'acheter à

conserver

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève son opinion de sous-pondéré à neutre

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan augmente le prix cible de 25 $ à 27 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research passe de "acheter" à "neutre"

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5 $ à 155 $

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit le prix cible de 210 $ à 200 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research ramène le cours à neutre, au lieu

d'acheter

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève le cours cible de 39 à 56 dollars

* MeiraGTx Holdings Plc MGTX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 26$ contre 30

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research ramène le cours à neutre, au

lieu d'acheter

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity ramène le cours de l'action d'acheter à

conserver

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan relève le prix cible de 11 à 19 dollars