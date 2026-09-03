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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Broadcom, Deere & Co, Snowflake
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 09:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Broadcom, Deere & Co et Snowflake.

POINTS FORTS

* Broadcom Inc AVGO.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 600 à 560 dollars

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 975 $ à 833 $

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 705 $ à 770 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stonex initie la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 1 800 dollars

* Snowflake Inc. SNOW.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 320 $ à 440 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 225 $ à 245 $

* Broadcom Inc AVGO.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 560 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 500 $ à 475 $

* Brown-Forman Corporation BFb.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 181 dollars

* C1 Fund Inc CFND.N : Stonex lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 6 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 975 $ à 833

$

* Centrus Energy Corp. LEU.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Ne

pas vendre »; objectif de cours: 169 $

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 40 $

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 705 $ à 770 $

* Encore Energy Corp. EU.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 1,44 $

* Envista Holdings Corporation NVST.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Envista Holdings Corporation NVST.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 32

$

* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 420 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de

63 $ à 57 $

* Mirion Technologies, Inc. MIR.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation «

Achat »; cours cible: 20 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stonex lance la couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 1 800 $

* Netskope, Inc. NTSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Netskope, Inc. NTSK.O : RBC relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 121 $

à 124 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 201 $ à 190 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 332 $ à 384 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : BTIG relève son objectif de cours de 340 $ à 424 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 385 $ à 430 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 285 $ à 426 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 320 $ à 450 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : RBC relève son objectif de cours de 372 $ à 440 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : La Scotiabank relève son objectif de cours de 320 $ à 440 $

* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Jefferies attribue pour la première fois la

recommandation « Achat »; objectif de cours: 86 dollars

* Somnigroup International Inc. SGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 82 $ à 88

$

* Tscan Therapeutics Inc TCRX.O : Needham abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas

acheter »

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Baird abaisse sa recommandation à « neutre »

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 40 $ à 16

$

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours

de 83 $ à 37 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 77 $ à

28 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de «

surpondérer » à « neutre »

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à

36 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 49 $ à

18 $

* Uranium Energy Corp. UEC.A : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation «

neutre »; objectif de cours: 11,5 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 31 $ à 28 $

Valeurs associées

BIOGEN
222,6700 USD NASDAQ +3,07%
BROADCOM
367,2400 USD NASDAQ -0,66%
BWX TECHNOLOGIES
155,720 USD NYSE -3,66%
CASEY'S GEN STOR
753,5900 USD NASDAQ -1,74%
COPART
32,1600 USD NASDAQ -0,94%
CROWDSTRIKE
203,4200 USD NASDAQ -5,42%
DEERE & CO
698,220 USD NYSE +3,28%
ENVISTA HLDG
27,405 USD NYSE +2,87%
FIVE BELOW
243,0800 USD NASDAQ -0,82%
Gaz naturel
2,96 USD NYMEX 0,00%
HP ENTERPRISE
51,830 USD NYSE +1,95%
MIRION TECH RG-A
15,580 USD NYSE +0,48%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 219,3600 USD NASDAQ -0,54%
NETSKOPE RG-A
13,7500 USD NASDAQ -2,14%
OLLIE'S BARGAIN
73,8700 USD NASDAQ +2,12%
PALO ALTO NETWORKS
328,4800 USD NASDAQ -9,28%
Pétrole Brent
95,04 USD Ice Europ -0,36%
Pétrole WTI
90,54 USD Ice Europ -0,42%
SNOWFLAKE
306,190 USD NYSE -4,27%
SOLSTICE ADVA
60,9900 USD NASDAQ -1,20%
TSCAN THERAPEUT
0,3811 USD NASDAQ -42,80%
ULTRAGENYX PHARM
26,5300 USD NASDAQ +2,79%
WEYERHAEUSE REIT
23,190 USD NYSE -0,79%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2026 à 09:18:39.

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