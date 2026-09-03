TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Broadcom, Deere & Co, Snowflake

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Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Broadcom, Deere & Co et Snowflake.
POINTS FORTS
* Broadcom Inc AVGO.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 600 à 560 dollars
* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 975 $ à 833 $
* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 705 $ à 770 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stonex initie la couverture du titre avec une
recommandation « Achat »; objectif de cours: 1 800 dollars
* Snowflake Inc. SNOW.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 320 $ à 440 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 225 $ à 245 $
* Broadcom Inc AVGO.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 560 $
* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 500 $ à 475 $
* Brown-Forman Corporation BFb.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $
* BWX Technologies Inc BWXT.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 181 dollars
* C1 Fund Inc CFND.N : Stonex lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 6 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 975 $ à 833
$
* Centrus Energy Corp. LEU.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Ne
pas vendre »; objectif de cours: 169 $
* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 40 $
* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $
* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 705 $ à 770 $
* Encore Energy Corp. EU.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation
« Achat »; objectif de cours: 1,44 $
* Envista Holdings Corporation NVST.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Envista Holdings Corporation NVST.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 32
$
* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 420 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de
63 $ à 57 $
* Mirion Technologies, Inc. MIR.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation «
Achat »; cours cible: 20 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stonex lance la couverture avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 1 800 $
* Netskope, Inc. NTSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $
* Netskope, Inc. NTSK.O : RBC relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 121 $
à 124 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 201 $ à 190 $
* Snowflake Inc. SNOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 332 $ à 384 $
* Snowflake Inc. SNOW.N : BTIG relève son objectif de cours de 340 $ à 424 $
* Snowflake Inc. SNOW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 385 $ à 430 $
* Snowflake Inc. SNOW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 285 $ à 426 $
* Snowflake Inc. SNOW.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 320 $ à 450 $
* Snowflake Inc. SNOW.N : RBC relève son objectif de cours de 372 $ à 440 $
* Snowflake Inc. SNOW.N : La Scotiabank relève son objectif de cours de 320 $ à 440 $
* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Jefferies attribue pour la première fois la
recommandation « Achat »; objectif de cours: 86 dollars
* Somnigroup International Inc. SGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 82 $ à 88
$
* Tscan Therapeutics Inc TCRX.O : Needham abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas
acheter »
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Baird abaisse sa recommandation à « neutre »
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 40 $ à 16
$
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours
de 83 $ à 37 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 77 $ à
28 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de «
surpondérer » à « neutre »
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à
36 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 49 $ à
18 $
* Uranium Energy Corp. UEC.A : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation «
neutre »; objectif de cours: 11,5 $
* Weyerhaeuser Company WY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 31 $ à 28 $
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