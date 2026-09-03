TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Broadcom, Deere & Co, Snowflake

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Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Broadcom, Deere & Co et Snowflake.
POINTS FORTS
* Broadcom Inc AVGO.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 560 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 975 $ à 833 $
* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 705 $ à 770 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stonex lance la couverture du titre avec une
recommandation « Achat »; objectif de cours: 1 800 dollars
* Snowflake Inc. SNOW.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 320 $ à 440 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 225 $ à 245 $
* BP BP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 43 $ à 46 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Bernstein relève son objectif de cours de 550 $ à 575 $
* Broadcom Inc AVGO.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 560 $
* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 500 $ à 475 $
* Brown-Forman Corporation BFb.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $
* BWX Technologies Inc BWXT.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 181 dollars
* C1 Fund Inc CFND.N : Stonex lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 6 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 975 $ à 833 $
* Centrus Energy Corp LEU.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Ne pas vendre »; objectif de cours: 169 $
* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 207 $ à 243 $
* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 40 $
* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan relève sa recommandation de « Neutre » à « Surpondérer »
* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $
* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 705 $ à 770 $
* Dell Technologies(avant la reconstitution) DELL.N : Bernstein relève son objectif de cours de 500 $ à 650 $
* Encore Energy Corp EU.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 1,44 $
* Envista Holdings Corp NVST.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Envista Holdings Corp NVST.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 158 $ à 185 $
* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève son objectif de cours de 250 $ à 272 $
* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 420 $
* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 $ à 368 $
* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 280 $ à 305 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 63 $ à 57 $
* Marathon Petroleum MPC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 344 $ à 462 $
* Mirion Technologies Inc MIR.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 20 dollars
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 1 800 $
* NetApp Inc NTAP.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 185 $ à 195 $
* Netskope Inc NTSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $
* Netskope Inc NTSK.O : RBC relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 121 $ à 124 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 201 $ à 190 $
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 209 $ à 264 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 332 $ à 384 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 250 $ à 377 $
* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève son objectif de cours de 340 $ à 424 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 325 $ à 450 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 385 $ à 430 $
* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 285 $ à 426 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 320 $ à 450 $
* Snowflake Inc SNOW.N : RBC relève son objectif de cours de 372 $ à 440 $
* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 320 $ à 440 $
* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Jefferies attribue une recommandation « Achat » à l'ouverture de couverture; objectif de cours: 86 $
* Somnigroup International Inc SGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 82 $ à 88 $
* Tscan Therapeutics Inc TCRX.O : Needham abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 40 $ à 16 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird abaisse sa recommandation à « neutre »
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 83 $ à 37 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 77 $ à 28 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 36 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 49 $ à 18 $
* Uranium Energy Corp UEC.A : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 11,5 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 329 $ à 435 $
* Weyerhaeuser Company WY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 31 $ à 28 $
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