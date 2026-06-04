TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Broadcom, CrowdStrike, Home Depot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Broadcom, CrowdStrike et Home Depot.
POINTS FORTS
* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $
* CrowdStrike CRWD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 775 $ à 760 $
* Home Depot Inc HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 361 $ à 360 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 194 $ à 233
$
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 235 $ à 220 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Absci Corp ABSI.O : Leerink Partners lance une couverture avec une note « surperformer
»; objectif de cours: 12 $
* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 240 $ à
260 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de
190 $ à 175 $
* Avista Corp. AVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $
* Axalta Coating Systems AXTA.N : Citigroup réitère sa recommandation d'achat; objectif
de cours: 44 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 85 $
à 64 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Benchmark relève son objectif de cours de 485 $ à 545 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Bernstein relève son objectif de cours de 525 $ à 550 $
* Broadcom Inc AVGO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450 $ à 530
$
* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 430 $ à 515 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $
* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 500 $ à 580 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Mizuho relève son objectif de cours de 480 $ à 530 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 485 $ à 502 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 $ à 535 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Raymond James relève son objectif de cours de 428 $ à
450 $
* Broadcom Inc AVGO.O : RBC relève son objectif de cours de 360 $ à 400 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 545 $
à 550 $
* Broadcom Inc. AVGO.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 430 $ à
515 $
* C3.Ai AI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $
* C3.Ai Inc AI.N : UBS relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $
* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Mizuho lance une couverture avec une note «
surperformer »; objectif de cours: 8 $
* Cipher Digital Inc CIFR.O : Bernstein lance une couverture avec une note «
surperformer »; objectif de cours: 32 $
* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 61 $
* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 9 $ à
14 $
* Cloudflare Inc NET.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 245 $ à
305 $
* Commercial Metals Co CMC.N : BMO relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $
* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo passe de « surpondérer » à «
neutre »
* Cooper Companies Inc COO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 100 $ à
85 $
* Costar Group Inc CSGP.O : Benchmark initie la couverture avec une recommandation «
acheter »; objectif de 45 $
* CrowdStrike CRWD.O : Benchmark relève son objectif de cours de 700 $ à 780 $
* CrowdStrike CRWD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 368 $ à 413 $
* CrowdStrike CRWD.O : BMO relève son objectif de cours de 685 $ à 745 $
* CrowdStrike CRWD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 400 $ à 675 $
* CrowdStrike CRWD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 775 $ à 760 $
* CrowdStrike CRWD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 630 $ à 700 $
* CrowdStrike CRWD.O : Needham relève son objectif de cours de 475 $ à 780 $
* CrowdStrike CRWD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 520 $ à 750 $
* CrowdStrike CRWD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 450 $ à 750 $
* CrowdStrike CRWD.O : RBC relève son objectif de cours de 650 $ à 755 $
* CrowdStrike CRWD.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 640
$ à 825 $
* CrowdStrike CRWD.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 475 $ à 805 $
* CrowdStrike CRWD.O : Stifel relève son objectif de cours de 660 $ à 790 $
* CrowdStrike CRWD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 625 $ à 700 $
* CrowdStrike CRWD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 650 $ à
750 $
* CrowdStrike CRWD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 700 $ à 720 $
* CrowdStrike CRWD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 610 $ à
690 $
* CrowdStrike CRWD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 535
$ à 750 $
* CrowdStrike Holdings, Inc CRWD.O : Barclays relève son objectif de cours de 650 $ à 675
$
* CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 700 $ à
725 $
* Dollar General DG.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 110 $ à
114 $
* Dollar General Corporation DG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 151 $ à 148
$
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 99 $ à
102 $
* Donaldson Company Inc DCI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 96 $ à
91 $
* Erasca ERAS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 9 $ à 16
$
* Erasca ERAS.O : BofA Global Research relève sa note de « sous-performance » à
« neutre »
* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève son objectif de cours de 243 $ à 247
$
* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 223 $ à 210 $
* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 306 $ à 325 $
* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 240 $ à 225 $
* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 245 $
à 235 $
* Flex Ltd FLEX.O : Barclays relève son objectif de cours de 174 $ à 203 $
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 149 $ à 142 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 503 $ à
413 $
* Home Depot Inc HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 361 $ à 360 $
* Innodata Inc INOD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $
* Karat Packaging Inc KRT.O : William Blair relève sa recommandation de « market
perform » à « outperform »
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 69 $ à 62 $
* Macy's Inc M.N : Citigroup relève son objectif de cours de 18 $ à 22 $
* Macy's Inc M.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $
* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $
* Maxlinear Inc MXL.O : Stifel relève son objectif de cours de 49 $ à 105 $
* MGM Resorts International MGM.N : UBS relève son objectif de cours de 39 $ à
50 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : Keybanc passe de « pondération sectorielle » à « surpondération
»
* Netskope Inc NTSK.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $
* Netskope Inc NTSK.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 25 $ à 19 $
* Nucor Corp NUE.N : BMO relève son objectif de cours de 250 $ à 285 $
* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 244 $ à
292 $
* Nuvalent, Inc NUVL.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 189 $ à 172
$
* Okta Inc OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 194 $ à
233 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Truist Securities relève son objectif
de cours de 108 $ à 112 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : UBS abaisse son objectif de cours de
125 $ à 87 $
* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $
* Oxford Industries Inc OXM.N : Truist Securities relève son objectif de cours
de 32 $ à 43 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 210 $ à 340 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC relève son objectif de cours de 114 $ à 207 $
* PVH Corp PVH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 79 $ à 70 $
* Reliance Inc RS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 343 $ à 376 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Clear Street relève son objectif de cours de 26 $
à 38 $
* Roku Inc ROKU.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $
* RTX Corp RTX.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son
objectif de cours de 210 $ à 220 $
* Sezzle Inc SEZL.O : Needham relève son objectif de cours de 122 $ à 132 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : BMO abaisse son objectif de cours de 420 $ à 355 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup reprend la couverture avec une recommandation «
acheter »; objectif de 355 $
* Snowflake SNOW.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 272 $ à 285 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Benchmark relève son objectif de cours de 270 $ à 290 $
* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Morgan Stanley relève son objectif de 81
$ à 90 $
* Spyre Therapeutics SYRE.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 102
$ à 115 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : BMO relève son objectif de cours de 240 $ à 296 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 235 $
à 293 $
* Terawulf Inc WULF.O : Bernstein lance la couverture avec une note «
surperformer »; objectif de cours: 36 $
* Thor Industries Inc THO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* Ulta Beauty ULTA.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 685 $ à 692
$
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 600 $ à 560 $
* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de
420,00 $ à 450,00 $
* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre
» à « acheter »
* Veeva Systems Inc VEEV.N : BMO abaisse son objectif de cours de 220 $ à 175 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 235 $ à
220 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 176 $ à 190 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 295 $ à 270
$
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 245 $ à 230
$
* Veeva Systems Inc VEEV.N : UBS abaisse son objectif de cours de 220 $ à 190 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 250 $ à 235 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 317 $ à
320 $
* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* XPO, Inc. XPO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 244,00 $ à
246,00 $
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