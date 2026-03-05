information fournie par Reuters • 05/03/2026 à 11:33

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Broadcom, CNX Resources, Veeva Systems

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Broadcom, CNX Resources et Veeva Systems.

FAITS MARQUANTS

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research relève son objectif de cours de 530 à 575 dollars

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation de "achat" à "neutre"

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Jefferies abaisse sa recommandation de "achat" à "conserver"

* MongoDB Inc MDB.O : Scotiabank relève sa recommandation de "performance sectorielle" à

"surperformance sectorielle"

* Veeva Systems Inc VEEV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 275 $

Ce qui suit est un résumé des notes d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 102 à 114 dollars

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 25 à 23 dollars

* APA Corporation APA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 23 à 30 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 21 à 25 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 24 à 25 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 22 $ contre 23 $

* Best buy Co Inc BBY.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 78 $ contre 85 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : BTIG abaisse l'objectif de cours à 140 $ contre 160 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 92 $ contre 117 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 575 $ contre 530 $ auparavant

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC relève l'objectif de cours de 340 $ à 360 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 151 $ à 158 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation de "achat" à "neutre"

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de 1 $ à 46 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 265 $ à 325 $

* DT Midstream Inc DTM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 142 $, contre 126 $ auparavant

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 415 $ contre 395 $

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 7 $ contre 18 $

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Jefferies abaisse sa recommandation de "achat" à "conserver"

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Roth MKM abaisse l'objectif de cours de 13 $ à 8 $

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Telsey Advisory Group abaisse sa recommandation de

"surperformance sectorielle" à "performance de marché"

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Telsey Advisory Group abaisse l'objectif de cours de 15 $ à

9 $

* J&J JNJ.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 225 à 250 dollars

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 90 $, contre 83 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 800 $ contre 680 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 265 $ contre 255 $

* Moderna MRNA.O : Berenberg relève l'objectif de cours de 32 à 45 dollars

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 275 $ à 310 $

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia relève sa recommandation de "performance sectorielle" à

"surperformance sectorielle"

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 47 $ à 54 $

* Okta Inc OKTA.O : Berenberg abaisse l'objectif de cours à 120 $ contre 145 $

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 103 $, contre 102 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 82 $, contre 100 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : La Banque Scotia abaisse l'objectif de cours à 80 $ contre 85 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 100 $ contre 105 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 113 $ à 105 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 105 $ contre 110 $

* TKO Group TKO.N : Roth MKM relève l'objectif de cours de 240 à 260 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours de 355 à 285 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James abaisse l'objectif de cours à 275 $ contre 320 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : RBC abaisse l'objectif de cours à 275 $ contre 330 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 100 $ contre 110 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 70 $ contre 75 $