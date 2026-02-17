TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brixmor Property, Mohawk Industries, UDR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Brixmor Property, Mohawk Industries et UDR Inc.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aerovironment Inc AVAV.O : JP Morgan initie
une couverture avec une note de surpondération; PT $320.00
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper
Sandler augmente l'objectif de cours de 31 $ à 34 $
* Colliers International Group Inc CIGI.N :
La Banque CIBC réduit l'objectif de cours de 182 $ à 173 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper
Sandler augmente l'objectif de cours de 30 $ à 32 $
* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler
réduit l'objectif de cours de 14 $ à 11 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N :
Piper Sandler relève le PT à 127 $ contre 115 $
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP
Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 61 $
* Ha Sustainable Infrastructure Capital Inc
HASI.N : TD Cowen augmente le PT de 40 $ à 50 $
* Intuitive Machines Inc LUNR.O : B. Riley
relève l'objectif de cours de 20 $ à 25 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen réduit
l'objectif de cours de 245 $ à 174 $
* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler
augmente l'objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N :
Jefferies ramène l'objectif de cours à 392 $ contre 433 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies
augmente l'objectif de cours à 144 $ contre 128 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : RBC relève
l'objectif de cours à 135 $, contre 122 $ auparavant
* Novartis NVS.N : TD Cowen relève l'objectif
de cours de 160 à 180 dollars
* Totalenergies SE TTE.N : TD Cowen relève
l'objectif de cours de 70 à 80 dollars
* TRI Pointe Homes Inc (Delaware) TPH.N : RBC
augmente l'objectif de cours de 31 $ à 47 $
* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler augmente
l'objectif de cours de 39 $ à 41 $
* Waste Management Inc WM.N : La Banque CIBC
augmente l'objectif de cours de 231 $ à 242 $
* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan réduit
l'objectif de cours à 22 $, contre 30 $ auparavant
