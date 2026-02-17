information fournie par Reuters • 17/02/2026 à 08:41

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brixmor Property, Mohawk Industries, UDR

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Brixmor Property, Mohawk Industries et UDR Inc.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : JP Morgan initie

une couverture avec une note de surpondération; PT $320.00

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper

Sandler augmente l'objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Colliers International Group Inc CIGI.N :

La Banque CIBC réduit l'objectif de cours de 182 $ à 173 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper

Sandler augmente l'objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler

réduit l'objectif de cours de 14 $ à 11 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N :

Piper Sandler relève le PT à 127 $ contre 115 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP

Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 61 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital Inc

HASI.N : TD Cowen augmente le PT de 40 $ à 50 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : B. Riley

relève l'objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen réduit

l'objectif de cours de 245 $ à 174 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler

augmente l'objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N :

Jefferies ramène l'objectif de cours à 392 $ contre 433 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies

augmente l'objectif de cours à 144 $ contre 128 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : RBC relève

l'objectif de cours à 135 $, contre 122 $ auparavant

* Novartis NVS.N : TD Cowen relève l'objectif

de cours de 160 à 180 dollars

* Totalenergies SE TTE.N : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 70 à 80 dollars

* TRI Pointe Homes Inc (Delaware) TPH.N : RBC

augmente l'objectif de cours de 31 $ à 47 $

* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler augmente

l'objectif de cours de 39 $ à 41 $

* Waste Management Inc WM.N : La Banque CIBC

augmente l'objectif de cours de 231 $ à 242 $

* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 22 $, contre 30 $ auparavant