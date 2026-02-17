Zone euro-Recul de la production industrielle en décembre

Salon Global Industrie à Villepinte près de Paris

‌La production industrielle ​en zone euro a reculé légèrement moins que ​prévu sur un mois ​en décembre, ⁠montrent les données ‌publiées lundi par Eurostat, l'office statistique de ​l'Union ‌européenne.

Elle a baissé ⁠de 1,4%, alors que les économistes interrogés ⁠par ‌Reuters tablaient sur -1,5% ⁠après +0,3% en novembre (révision ‌de +0,7%).

Sur un ⁠an, la production industrielle ⁠a ‌enregistré une hausse de ​1,2% ‌en décembre, après +2,2% en novembre (révisé de +2,5%).

Les ​économistes interrogés par Reuters ⁠tablaient sur une hausse de 1,3% sur un an.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)