En Antarctique, des scientifiques ont sondé en profondeur le passé de la calotte glaciaire

Des scientifiques affirment avoir foré plus profondément que jamais sous la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental ( POOL / Mark RALSTON )

Des scientifiques affirment avoir foré plus profondément que jamais sous la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental, remontant des millions d'années en arrière pour révéler des indices qu'elle fût autrefois, au moins en partie, un océan.

Selon une équipe internationale de 29 chercheurs issus de différentes universités dans le monde, cette vaste zone contiendrait suffisamment de glace pour faire monter le niveau mondial de la mer de quatre à cinq mètres.

Le rapport de l'équipe nommée SWAIS2C, publié en ligne mercredi en Nouvelle-Zélande (mardi en France) porte sur leurs premières observations.

Ils ont percé à travers 523 mètres de glace et 228 mètres de roches et de sédiments anciens à Crary Ice Rise, un point situé sur la Barrière de Ross - une plaine de glace de l'Antarctique proche de la Nouvelle-Zélande, a indiqué l'équipe dirigée par l'organisme de recherche Earth Sciences New Zealand, l'université Victoria de Wellington et l'agence gouvernementale Antarctica New Zealand.

En forant à travers la glace et la roche en dessous, ils ont récupéré des échantillons qui révèlent à quoi ressemblaient les lieux, jusqu'à 23 millions d'années plus tôt.

Les scientifiques espèrent qu'en étudiant la manière dont la glace a fondu par le passé, ils vont pouvoir déterminer les facteurs qui ont entraîné son recul, notamment la température de l'océan à l'époque.

"Les observations satellitaires au cours des dernières décennies montrent que la calotte glaciaire perd de la masse à un rythme accéléré, mais il existe une incertitude quant à l'augmentation de la température susceptible de déclencher une perte rapide de glace", souligne le rapport.

- "Organismes marins" -

"Une partie des sédiments étaient caractéristiques des dépôts qui se forment sous une calotte glaciaire", souligne Molly Patterson, co-directrice scientifique à l'Université de Binghamton aux États-Unis.

Mais l'équipe a également trouvé des fragments de coquilles et des restes d'organismes marins qui ont besoin de lumière - signalant plutôt un océan, une plateforme de glace flottant sur l'océan ou une marge de plateforme glaciaire d'où se détachent des icebergs, a précisé Mme Patterson.

Les scientifiques pensaient déjà que la région avait autrefois été un océan, ce qui signifierait un retrait de Barrière de Ross et un effondrement potentiel de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental.

Mais quand est-ce arrivé ? C'est ce qui reste incertain.

Ces nouveaux prélèvements permettent d'avoir des séquences des conditions environnementales au fil du temps, ainsi que des preuves directes de la présence d'un océan dans cette région, assure Mme Patterson.

Selon Huw Horgan, de l'Université Victoria de Wellington, autre co-directeur du projet, les premiers indices montrent que les échantillons couvrent les 23 derniers millions d'années.

Cela comprend des périodes où les températures moyennes mondiales de la Terre étaient nettement supérieures à celles d'aujourd'hui, a précisé M. Horgan.

Le forage s'est achevé en janvier et des échantillons ont été transportés depuis Crary Ice Rise sur plus de 1.100 kilomètres à travers la Barrière de Ross jusqu'à la base antarctique Scott, d'où elles seront envoyées en Nouvelle-Zélande pour des analyses complémentaires.