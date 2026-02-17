Allemagne-L'inflation confirmée à 2,1% sur un an en janvier

Vue générale du centre-ville de Francfort

L'inflation allemande a ​légèrement augmenté en janvier sur un an ​pour atteindre 2,1%, a ​annoncé mardi l'Office ⁠fédéral de la ‌statistique, confirmant les données préliminaires.

La hausse des ​prix ‌à la consommation ⁠en Allemagne, calculée selon les normes européennes (IPCH) ⁠pour permettre ‌la comparaison avec ⁠les autres pays ‌de l'Union ⁠européenne, s'élevait à 2,0% ⁠en rythme ‌annuel en décembre.

Sur une ​base ‌mensuelle, l'inflation est ressortie en baisse ​de 0,1% en janvier, comme ⁠anticipé dans les données préliminaires.

(Rédigé par Ludwig Burger; version française Claude Chendjou, édité par Blandine ​Hénault)