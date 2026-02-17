 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne-L'inflation confirmée à 2,1% sur un an en janvier
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 13:20

Vue générale du centre-ville de Francfort

Vue générale du centre-ville de Francfort

L'inflation allemande a ​légèrement augmenté en janvier sur un an ​pour atteindre 2,1%, a ​annoncé mardi l'Office ⁠fédéral de la ‌statistique, confirmant les données préliminaires.

La hausse des ​prix ‌à la consommation ⁠en Allemagne, calculée selon les normes européennes (IPCH) ⁠pour permettre ‌la comparaison avec ⁠les autres pays ‌de l'Union ⁠européenne, s'élevait à 2,0% ⁠en rythme ‌annuel en décembre.

Sur une ​base ‌mensuelle, l'inflation est ressortie en baisse ​de 0,1% en janvier, comme ⁠anticipé dans les données préliminaires.

(Rédigé par Ludwig Burger; version française Claude Chendjou, édité par Blandine ​Hénault)

BCE
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank