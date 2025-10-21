information fournie par Reuters • 21/10/2025 à 09:22

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Block, Morgan Stanley, W R Berkley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées américaines, notamment Block, Morgan Stanley et W R Berkley, mardi.

FAITS MARQUANTS

* Block Inc XYZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 à 95 dollars

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Keybanc initie la couverture avec une note de pondération sectorielle

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 157 $, contre 122 $ auparavant

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 76 $

* Waste Management Inc WM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 244 $ contre 268 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Block Inc XYZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 à 95 dollars

* Clearway Energy Inc CWENa.N : La Banque CIBC relève l'objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 30 $ à 44 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec une note d'achat; PT 155 $

* Goldman Sachs GS.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; relève l'objectif de cours de 625 $ à 750 $

* HBT Financial Inc HBT.O : KBW relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Keybanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Ibio Inc IBIO.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix de 5 $

* IBM IBM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 280 à 300 dollars

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : RBC relève l'objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW passe de 'market perform' à 'outperform'

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW relève l'objectif de cours de 80 $ à 83 $

* Metrocity Bankshares Inc MCBS.O : KBW ramène l'objectif de cours à 31 $, contre 33 $ auparavant

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 157 $, contre 122 $ auparavant

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : JP Morgan relève le PT de 13 $ à 55 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler relève le PT de 8 $ à 13 $

* Republic Services Inc RSG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 290 $ à 260 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 122 $ contre 104 $

* Slb SLB.N : HSBC abaisse l'objectif de cours à 50 $ contre 54 $

* Viant Technology Inc DSP.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT 14,5 $

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 76 $ à 75 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 200 $ contre 227 $

* Waste Management Inc WM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 244 $ contre 268 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 160 $ contre 165 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 58 à 62 dollars