TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Block, Morgan Stanley, W R Berkley
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 11:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées américaines, notamment Block, Morgan Stanley et W R Berkley, mardi.

FAITS MARQUANTS

* Block Inc XYZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 à 95 dollars

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Keybanc initie la couverture avec une note de pondération sectorielle

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 157 $, contre 122 $ auparavant

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 76 $

* Waste Management Inc WM.N : Jefferies réduit le prix cible à 244 $ contre 268 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Block Inc XYZ.N : Jefferies relève le cours cible de 90 à 95 dollars

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 52 $ à 47 $

* Clearway Energy Inc CWENa.N : La Banque CIBC augmente le prix cible de 35 $ à 37 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : JP Morgan relève le cours cible de 30 $ à 44 $

* Entergy ETR.N : Jefferies relève le cours cible de 109 à 116 dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 136 à 129 dollars

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec une note d'achat; PT 155 $

* Goldman Sachs GS.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre; augmente le prix cible de 625 $ à 750 $

* HBT Financial Inc HBT.O : KBW relève le cours cible de 30 à 32 dollars

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Keybanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Ibio Inc IBIO.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix de 5

* IBM IBM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 280 à 300 dollars

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : RBC relève le cours cible de 38 $ à 41 $

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW relève le cours cible de 80 $ à 83 $

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Metrocity Bankshares Inc MCBS.O : KBW réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 157 $, contre 122 $ auparavant

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 47 $, contre 50 $ auparavant

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : JP Morgan augmente le prix cible de 13 $ à 55 $

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : JP Morgan augmente la pondération de neutre à surpondérer

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler relève le PT de 8 $ à 13 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler augmente la pondération de neutre à surpondéré

* Republic Services Inc RSG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 290 à 260 dollars

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 122 $ contre 104 $

* Slb SLB.N : HSBC abaisse le cours cible à 50 $ contre 54 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; augmente le cours cible de 72

$ à 88 $

* Viant Technology Inc DSP.O : B. Riley initie la couverture avec une note d'achat; PT 14,5

* Vital Energy Inc VTLE.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 16 $ à 30 $

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 75$ contre 76

* Waste Connections Inc WCN.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 200 $ contre 227 $

* Waste Management Inc WM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 244 $ contre 268 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 160 $ contre 165 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : JP Morgan relève le cours cible de 58 à 62 dollars

