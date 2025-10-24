TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Blackstone, Ford, Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Blackstone, Ford et Intel.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities réduit le prix cible à 90 dollars contre 95 dollars
* Agree Realty Corp ADC.N : Truist Securities réduit le prix cible de 84 $ à 82 $
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays réduit le prix cible à 39 $ contre 40 $
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : TD Cowen augmente le prix cible de 36,5 $ à 40 $
* Allstate Corp ALL.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 200 $ à 197 $
* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : B. Riley augmente le PT à 40$ de 35
* Alphabet Inc GOOG.O : Raymond James relève le prix cible de 210 à 275 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Stifel relève le prix cible à 292 $ contre 222 $ auparavant
* Alphatec Holdings ATEC.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 19 $
* Alto Neuroscience, Inc. ANRO.N : H.C. Wainwright relève le prix cible de 10 $ à 50 $
* Amazon AMZN.O : Keybanc reprend la couverture avec une note de surpondération; PT 300
* Amazon AMZN.O : Stifel relève le prix cible de 260 à 269 dollars
* Amazon AMZN.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 280 $, contre 250 $ auparavant
* Amkor Technology Inc AMKR.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 24 à 29 dollars
* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste US 1
* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 125 à 140 dollars
* Anavex Life Sciences Corp AVXL.O : Jonestrading réduit la note à "hold
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève le cours cible de 70 à 128 dollars
* Apa Corporation APA.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 24 $
* Appfolio Inc APPF.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Piper Sandler réduit le PT à 41,5 $ de 45
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Raymond James réduit le PT à 40$ de 43
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Needham augmente le prix cible de 150 $ à 154 $
* Banc of California Inc BANC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 21 $ contre 20 $ auparavant
* Banc of California Inc BANC.N : Stephens relève l'objectif de cours à 19 $ contre 17 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 56$ contre 66
* Beyond Meat Inc BYND.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 1,50 $ contre 2
* Bill Holdings Inc BILL.N : Oppenheimer relève le cours cible de 55 à 60 dollars
* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities réduit le prix cible à 61 $ contre 63 $
* Blackstone BX.N : Barclays réduit le prix cible à 165 $ contre 171 $
* Blackstone BX.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 166 $, contre 188 $ auparavant
* Blackstone BX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 176 $, contre 177 $ auparavant
* Blackstone BX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 168 $, contre 173 $ auparavant
* Blackstone BX.N : TD Cowen réduit le prix cible de 208 $ à 205 $
* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève le cours cible de 70 à 74 dollars
* Boston Beer Company SAM.N : Deutsche Bank relève le PT à 233 $ contre 226 $
* Boyd Gaming BYD.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 87 $ contre 81 $
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 72 $ contre 70 $ auparavant
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève le prix cible de 63 $ à 68 $
* Bright Horizons Family Solutions BFAM.N : Morgan Stanley abaisse le prix cible à 96 $, contre 104 $
auparavant
* Brinker International Inc EAT.N : Stifel réduit le prix cible à 200$ de 215
* Brunswick Corp BC.N : BMO augmente le prix cible de 65 $ à 75 $
* Brunswick Corp BC.N : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 65 $
* Business First Bancshares Inc BFST.O : Stephens relève le cours cible de 29 $ à 31 $
* Caci International Inc CACI.N : BofA Global Research relève le prix cible de 585 $ à 670 $
* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen augmente le prix cible de 550 $ à 620 $
* Caci International Inc CACI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 575 $ à 600 $
* Carpenter Technology CRS.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 375 à 425 dollars
* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève le cours cible de 305 à 340 dollars
* Cass Information Systems Inc CASS.O : Raymond James réduit le prix cible de 47 $ à 45 $
* Cava Group Inc CAVA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 92 $ contre 100 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 76$ contre 68
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel augmente le prix cible de 70 à 74 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 71 $ à 61 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : Raymond James augmente le prix cible de 275 $ à 278 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 61 $ contre 64 $
* Churchill Downs Inc CHDN.O : Barclays augmente le prix cible de 131 à 132 dollars
* Churchill Downs Inc CHDN.O : Stifel relève le prix cible de 133 à 136 dollars
* Civista Bancshares Inc CIVB.O : KBW relève l'objectif de cours de 26 à 27 dollars
* Clear Secure Inc YOU.N : Stifel relève le cours cible de 33 à 34 dollars
* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 12,80 $ contre 10,10 $
auparavant
* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève le prix cible à 404 $, contre 342 $ auparavant
* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Commercial Metals Company CMC.N : Morgan Stanley relève le PT à 68,00 $ contre 57,50 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 44 $ contre 42 $
* Deckers Brands DECK.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 85$ contre 100
* Deckers Brands DECK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à $103 contre $122
* Deckers Brands DECK.N : Evercore ISI réduit l'objectif de prix à 90$ de 110
* Deckers Brands DECK.N : Jefferies réduit le prix cible à 102 $ contre 107 $
* Deckers Brands DECK.N : Needham réduit le prix cible à 113 $ contre 128 $
* Deckers Brands DECK.N : Raymond James réduit le prix cible à 115 $ de 137 $
* Deckers Brands DECK.N : Stifel réduit le prix cible à 117 $ contre 127 $
* Deckers Brands DECK.N : TD Cowen réduit le prix cible à 124 $ de 125
* Deckers Brands DECK.N : Truist Securities réduit le prix cible à 105 $ de 145
* Deckers Brands DECK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 95 $ contre 100 $
* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 15 $ contre 17 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève le prix cible à 187 $ contre 183 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200 $ auparavant
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Stifel relève le prix cible de 205 à 210 dollars
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : TD Cowen relève le prix cible de 163 à 179 dollars
* Disc Medicine Inc IRON.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 127 $ contre 111 $ auparavant
* Doordash DASH.O : Stifel relève l'objectif de cours de 239 $ à 255 $
* Dover Corp DOV.N : Wells Fargo relève le cours cible de 180 à 190 dollars
* Dover Corporation DOV.N : Barclays augmente le prix cible de 190 $ à 195 $
* Dow Inc DOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 24 à 26 dollars
* Dow Inc DOW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 25
* Dow Inc DOW.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 26
* Dow Inc DOW.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 27 $
* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 19$ contre 22
* Dutch Bros Inc BROS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 73 $ contre 90 $
* eBay EBAY.O : Citizens passe de "market perform" à "market outperform"
* eBay EBAY.O : Stifel relève l'objectif de cours à 89 $ contre 75 $ auparavant
* Enova International Inc ENVA.N : BTIG relève l'objectif de cours de 129 à 144 dollars
* Etsy Inc ETSY.N : Stifel relève l'objectif de cours de 64 à 65 dollars
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW ramène l'objectif de cours à 95$ contre 100
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : Stephens réduit le cours cible à 110 $ contre 115 $
* First American Financial Corp FAF.N : Truist Securities relève le prix cible de 73 $ à 76 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 2190 $ contre 2400 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève le cours cible à 2300 $ contre 2100 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW ramène le cours cible à 2 050 $, contre 2 100 $ auparavant
* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : KBW réduit le prix cible à 36 $ contre 38 $
* First Internet Bancorp INBK.O : KBW réduit le prix cible à 25 $ contre 27 $
* First Watch Restaurant Group FWRG.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 22 $ à 24 $
* FirstEnergy FE.N : Mizuho relève le prix cible de 45 à 50 dollars
* Fis FIS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 75 $ à 72 $
* Fiserv Inc FI.N : Truist Securities réduit le prix cible à 143 $ contre 170 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : BofA Global Research augmente le PT à 17$ de 11
* Flywire Corp FLYW.O : Truist Securities relève le prix cible de 13 à 15 dollars
* Ford F.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 14,5 $ contre 13,5 $ auparavant
* Ford F.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 9,5 $ à 11 $
* Ford F.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9,5 $ auparavant: Wells Fargo relève
l'objectif de cours à 11 $ contre 10 $
* Freshpet Inc FRPT.O : Stifel ramène l'objectif de cours de 90 $ à 65 $
* FTI Consulting Inc FCN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 165 $ contre 178 $
* GE Vernova Inc GEV.N : Mizuho réduit le prix cible à 660 $ de 677 $
* GE Vernova Inc GEV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 697 $ à 717 $
* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Truist Securities réduit le prix cible de 31 $ à 28 $
* Globe Life Inc GL.N : Truist Securities augmente le prix cible de 150 $ à 158 $
* Globe Life Inc GL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 170 $ contre 172 $
* Harmony Biosciences HRMY.O : Needham augmente le prix cible de 41 $ à 42 $
* Heritage Financial Corp HFWA.O : Stephens réduit le prix cible à 26 $ contre 27 $
* Hershey HSY.N : Stifel relève le cours cible de 185 $ à 195 $
* Hess Midstream LP HESM.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 48 $
* Hexcel Corp HXL.N : BMO augmente le prix cible de 67 $ à 77 $
* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen augmente le prix cible de 67 $ à 77 $
* Hexcel Corp HXL.N : Truist Securities relève le cours cible à 83 $, contre 75 $ auparavant
* Honeywell HON.O : JP Morgan relève le cours cible à 218 $, contre 212 $ auparavant
* Honeywell HON.O : RBC réduit le prix cible à 235 $ contre 253 $
* Honeywell International Inc. HON.O : Barclays relève le cours cible à 270 $, contre 265 $ auparavant
* Hubspot Inc HUBS.N : BMO ramène le cours cible de 600 à 550 dollars
* Imagenebio IMA.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; PT 30 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible à 85 $; PT 30 $: Jefferies réduit le prix
cible de 160 $ à 85 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible à 85 dollars contre 160 dollars
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Stifel réduit le prix cible de 140 $ à 100 $
* Integer Holdings Corp ITGR.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 87 $ contre 135 $
* Integer Holdings Corp ITGR.N : BofA Global Research réduit le PT à neutre à partir d'achat
* Integer Holdings Corp ITGR.N : Raymond James réduit le prix cible de 143 $ à 95 $
* Integer Holdings Corp ITGR.N : Truist Securities réduit le prix cible à 88 $ de 121 $
* Integer Holdings Corp ITGR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 80 $ de 132
* Integer Holdings Corp ITGR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 80 $ contre 132 $
* Intel INTC.O : Bernstein augmente le prix cible de 21 $ à 35 $
* Intel INTC.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 35 $ de 30
* Intel INTC.O : HSBC relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $ auparavant
* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 35 à 40 dollars
* Intel INTC.O : JP Morgan augmente le prix cible à 30 $ de 21 $
* Intel INTC.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 41 $ contre 39 $ auparavant
* Intel INTC.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $
* Intel INTC.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 25 $ contre 14 $ auparavant
* Intel INTC.O : Susquehanna augmente le prix cible à 35 $ de 31 $
* Intel INTC.O : TD Cowen augmente le prix cible à 38 $ de 35
* Intel INTC.O : Truist Securities augmente le prix cible à 39 $ de 21 $
* Intel INTC.O : Wedbush augmente le prix cible à 30$ de 20
* Intel INTC.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 45 dollars, contre 30 dollars auparavant
* J M Smucker Co SJM.N : Stifel relève l'objectif de cours de 110 à 115 dollars
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève l'objectif de cours de 202 à 210 dollars
* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 108 $ contre 90 $ auparavant
* Kenvue Inc. KVUE.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 18$ contre 20
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 11 $ contre 14 $
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan augmente le prix cible de 15 à 24 $
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Kyivstar Group Ltd KYIV.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 17
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : B. Riley augmente le prix cible de 60 $ à 80 $
* Las Vegas Sands LVS.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 65$ contre 60
* Lazard Inc LAZ.N : KBW ramène l'objectif de cours de 60 à 58 dollars
* Life360 Inc LIF.O : Stifel ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Lindsay Corp LNN.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 122$ contre 136
* M/I Homes Inc MHO.N : Raymond James augmente le prix cible de 150 $ à 155 $
* Maplebear Inc CART.O : Stifel réduit le prix cible de 56 $ à 49 $
* Marcus & Millichap Inc MMI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 29 $ contre 30 $
* Mastercard MA.N : Truist Securities augmente le prix cible de 623 $ à 638 $
* Mastercraft Boat Holdings Inc MCFT.O : Truist Securities augmente le prix cible de 17 $ à 21 $
* Matador Resources Co MTDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 71 $ à 61 $
* Maxlinear MXL.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 17 $ de 15
* Maxlinear Inc MXL.O : Stifel relève le cours cible de 21 à 23 dollars
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays relève le cours cible de 425 à 485 dollars
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève le prix cible de 450 à 560 dollars
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Mizuho relève le prix cible de 575 à 655 dollars
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : TD Cowen relève le prix cible de 356 $ à 462 $
* Meta META.O : Truist Securities augmente le prix cible de 880 $ à 900 $
* Mister Car Wash Inc MCW.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 8 à 6 dollars
* Mister Car Wash Inc MCW.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre
* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 144 $ contre 185 $
* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit la pondération de égal à inférieur à égal
* Molina Healthcare MOH.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 165 $ contre 203 $
* Molina Healthcare MOH.N : Jefferies augmente le prix cible de 153 à 162 dollars
* Molina Healthcare MOH.N : Truist Securities ramène le cours cible à 175 $, contre 210 $ auparavant
* Molson Coors TAP.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 49 $ contre 52 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Stifel relève le cours cible à 78 $ contre 72 $
* Natera Inc NTRA.O : BTIG relève le cours cible de 200 $ à 210 $
* Newmont NEM.N : Raymond James relève le cours cible à 99 $ contre 96 $
* Nextracker NXT.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 99 $ contre 88 $
* Nextracker Inc NXT.O : BMO augmente le prix cible de 89 $ à 93 $
* Nextracker Inc NXT.O : JP Morgan relève le cours cible à 110 $, contre 92 $ auparavant
* Nextracker Inc NXT.O : TD Cowen relève le cours cible de 65 $ à 88 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : BMO relève le cours cible de 285 $ à 305 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC réduit le prix cible de 320 à 315 dollars
* Norfolk Southern Corp NSC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 320 $ à 314 $
* Old Second Bancorp Inc OSBC.O : KBW relève le cours cible à 23 $ contre 22 $
* ONEOK Inc OKE.N : Raymond James ramène le cours cible à 82 $, contre 100 $ auparavant
* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies ramène le cours cible à 220 $, contre 222 $ auparavant
* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 238 $ contre 242 $
* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities réduit le prix cible à 263 $ contre 264 $
* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Stifel augmente le prix cible de 8 $ à 9 $
* PayPal PYPL.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 65$ contre 68
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève le cours cible à 138 $ contre 129 $
* Plexus Corp PLXS.O : Stifel relève le cours cible de 140 $ à 150 $
* Pool Corp POOL.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 322 $ à 331 $
* Pool Corp POOL.O : Stephens ramène le cours cible de 375 $ à 355 $
* Popular Inc BPOP.O : Wells Fargo réduit le cours cible à 135 $ contre 150
* Primo Brands Corporation PRMB.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 25$ contre 26
* Prologis Inc PLD.N : RBC augmente le cours cible à 132 $ contre 118 $
* Reliance Inc RS.N : BMO ramène le cours cible de 340 $ à 315 $
* Reliance Inc RS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 296 $ à 284 $
* Robert Half Inc RHI.N : Jefferies réduit le prix cible à 25 $ de 35
* Robert Half International RHI.N : Barclays réduit le prix cible à 36 $ de 45
* Roper Technologies Inc ROP.O : Jefferies ramène le cours cible à 650 $, contre 685 $ auparavant
* Roper Technologies Inc ROP.O : Raymond James réduit le prix cible de 670 $ à 575 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 703 $ à 644 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : Stifel réduit le prix cible de 650 $ à 550 $ de 650
* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 650 $ à 625 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : Truist Securities réduit le prix cible de 685 $ à 650 $
* Ryder System Inc R.N : JP Morgan augmente le prix cible de 194 $ à 197 $
* S&T Bancorp Inc STBA.O : KBW relève le cours cible de 41 à 42 dollars
* Sallie Mae SLM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 31 $ auparavant
* Sallie Mae SLM.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 33 $ contre 38 $
* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW réduit le prix cible de 84 $ à 82 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 88 $ à 80 $
* Simply Good Foods Co SMPL.O : >: Deutsche Bank réduit le prix cible de 32 $ à 26 $
* Simply Good Foods Co SMPL.O : Bernstein réduit le prix cible de 42 $ à 28 $
* Simply Good Foods Co SMPL.O : Stifel réduit le prix cible de 38 $ à 32 $
* SLM Corp SLM.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 42 $ contre 44 $
* Snap Inc SNAP.N : Stifel passe de "hold" à "sell"; baisse l'objectif de cours à 6,5 $ contre 8 $
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 26$ contre 24
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 29$ contre 23
* Sonic Automotive Inc SAH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 80 à 73 dollars
* Sonoco Products Co SON.N : Baird réduit l'objectif de cours à 48$ contre 55
* Sonoco Products Co SON.N : Truist Securities réduit le prix cible à 53 $ contre 57 $
* Sonoco Products Co SON.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 52 $ de 50 $
* South Plains Financial Inc SPFI.O : KBW relève l'objectif de cours à 45 $ contre 44 $ auparavant
* South Plains Financial Inc SPFI.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 44 $ à 41 $
* South Plains Financial Inc SPFI.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre
* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Stephens augmente le prix cible de 66 $ à 67 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 35 à 36 dollars
* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 92 $ contre 88 $
auparavant
* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Needham relève le PT à 105$ contre 100
* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Raymond James relève le PT à 105$ contre 101
* Starbucks SBUX.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 114 $ à 117 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 173 $ contre 145 $
* Stride Inc LRN.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 165 $ à 175 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible de 45 $ à 43 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 50 à 60 dollars
* Sysco SYY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 98 $ contre 93 $
* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 12$ contre 10
* Teladoc Health Inc TDOC.N : BofA Global Research relève le prix cible de 8,5 $ à 9 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BofA Global Research relève le PT à 239 $ contre 227 $
* Textron Inc TXT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 90 $
* T-Mobile TMUS.O : Barclays réduit le prix cible à 240 $ de 250
* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 291 $ à 263 $
* Toast Inc TOST.N : Truist Securities réduit le cours cible à 47 $ contre 51 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Mizuho augmente le prix cible à 65$ de 64
* Tractor Supply Co TSCO.O : Truist Securities relève le cours cible de 66 à 67 dollars
* TransUnion TRU.N : BMO augmente le prix cible de 104 $ à 105 $
* TransUnion TRU.N : Stifel réduit le prix cible de 127 $ à 103 $
* Treehouse Foods Inc THS.N : Stifel réduit le prix cible à 19 $ contre 21 $
* Uber UBER.N : Stifel augmente le prix cible à 124 $ contre 116 $
* Union Pacific Corp UNP.N : BMO ramène le cours cible de 277 $ à 275 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup augmente le prix cible de 263 $ à 265 $
* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève le cours cible de 265 à 267 dollars
* Union Pacific Corp UNP.N : RBC réduit le cours cible à 287 $ contre 291 $
* Union Pacific Corp UNP.N : TD Cowen réduit le prix cible de 258 $ à 257 $
* United Bankshares Inc UBSI.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 40 $ à 42,5 $
* United Bankshares Inc UBSI.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* United Bankshares Inc UBSI.O : Stephens réduit le prix cible de 41 $ à 40 $
* United Rentals Inc URI.N : RBC réduit l'objectif de cours à 1123 $ contre 1152 $
* United Rentals Inc URI.N : Truist Securities réduit le prix cible à 1169 $ contre 1194 $
* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 280 $ à 423 $
* Univest Financial Corp UVSP.O : KBW relève le cours cible de 33 $ à 34 $
* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève le cours cible de 177 $ à 197 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève le cours cible de 181 à 195 dollars
* Valero Energy Corp VLO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 165 $ à 162 $
* Valley National Bancorp VLY.O : JP Morgan relève le cours cible de 13 à 14 dollars
* Valley National Bancorp VLY.O : Truist Securities relève le prix cible de 13,5 $ à 13 $
* Verisign, Inc VRSN.O : Baird réduit le prix cible à 325 $ contre 340 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies augmente le prix cible à 215$ de 200
* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 75$ contre 80
* Visteon VC.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 131 $ contre 136 $
* Waste Connections Inc WCN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200
* Wayfair W.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 75$ contre 83
* Wayfair Inc W.N : Stifel relève le prix cible à 80 $, contre 68 $ auparavant
* Wd-40 Co WDFC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 229 $, contre 255 $ auparavant
* Weatherford WFRD.O : Barclays relève le cours cible à 81 $ contre 73 $
* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 345 $ contre 305 $
* Western Digital Corp WDC.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 120 $ contre 96 $
* Western Union WU.N : RBC relève le prix cible de 9 $ à 10 $
* Winnebago Industries Inc WGO.N : BMO relève le cours cible de 40 $ à 45 $
* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 103 à 97 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Truist Securities réduit le prix cible à 98$ de 101
* Yum Brands YUM.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 163 $ contre 156 $
* Zymeworks Inc ZYME.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 15$ contre 14