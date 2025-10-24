information fournie par Reuters • 24/10/2025 à 14:43

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Blackstone, Ford, Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Blackstone, Ford et Intel.

FAITS MARQUANTS

* Blackstone BX.N : Piper Sandler réduit son objectif de cours à 168 dollars contre 173

dollars

* Ford F.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 9,5 $ à 11 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 40$ contre 35

* Nextracker Inc NXT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 92 $ auparavant

* Wd-40 Co WDFC.O : Jefferies réduit le prix cible à 229$ de 255

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities réduit le prix cible à 90 dollars contre 95 dollars

* Agree Realty Corp ADC.N : Truist Securities réduit le prix cible de 84 $ à 82 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays réduit le prix cible à 39 $ contre 40 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : TD Cowen augmente le prix cible de 36,5 $ à 40 $

* Allstate Corp ALL.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 200 $ à 197 $

* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : B. Riley augmente le PT à 40$ de 35

* Alphabet Inc GOOG.O : Raymond James relève le prix cible de 210 à 275 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Stifel relève le prix cible à 292 $ contre 222 $ auparavant

* Alphatec Holdings ATEC.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 19 $

* Alto Neuroscience, Inc. ANRO.N : H.C. Wainwright relève le prix cible de 10 $ à 50 $

* Amazon AMZN.O : Keybanc reprend la couverture avec une note de surpondération; PT 300

* Amazon AMZN.O : Stifel relève le prix cible de 260 à 269 dollars

* Amazon AMZN.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 280 $, contre 250 $ auparavant

* Amkor Technology Inc AMKR.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 24 à 29 dollars

* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste US 1

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 125 à 140 dollars

* Anavex Life Sciences Corp AVXL.O : Jonestrading réduit la note à "hold

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève le cours cible de 70 à 128 dollars

* Apa Corporation APA.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 24 $

* Appfolio Inc APPF.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Piper Sandler réduit le PT à 41,5 $ de 45

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Raymond James réduit le PT à 40$ de 43

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Needham augmente le prix cible de 150 $ à 154 $

* Banc of California Inc BANC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 21 $ contre 20 $ auparavant

* Banc of California Inc BANC.N : Stephens relève l'objectif de cours à 19 $ contre 17 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 56$ contre 66

* Beyond Meat Inc BYND.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 1,50 $ contre 2

* Bill Holdings Inc BILL.N : Oppenheimer relève le cours cible de 55 à 60 dollars

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities réduit le prix cible à 61 $ contre 63 $

* Blackstone BX.N : Barclays réduit le prix cible à 165 $ contre 171 $

* Blackstone BX.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 166 $, contre 188 $ auparavant

* Blackstone BX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 176 $, contre 177 $ auparavant

* Blackstone BX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 168 $, contre 173 $ auparavant

* Blackstone BX.N : TD Cowen réduit le prix cible de 208 $ à 205 $

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève le cours cible de 70 à 74 dollars

* Boston Beer Company SAM.N : Deutsche Bank relève le PT à 233 $ contre 226 $

* Boyd Gaming BYD.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 87 $ contre 81 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 72 $ contre 70 $ auparavant

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève le prix cible de 63 $ à 68 $

* Bright Horizons Family Solutions BFAM.N : Morgan Stanley abaisse le prix cible à 96 $, contre 104 $

auparavant

* Brinker International Inc EAT.N : Stifel réduit le prix cible à 200$ de 215

* Brunswick Corp BC.N : BMO augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 65 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : Stephens relève le cours cible de 29 $ à 31 $

* Caci International Inc CACI.N : BofA Global Research relève le prix cible de 585 $ à 670 $

* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen augmente le prix cible de 550 $ à 620 $

* Caci International Inc CACI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 575 $ à 600 $

* Carpenter Technology CRS.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 375 à 425 dollars

* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève le cours cible de 305 à 340 dollars

* Cass Information Systems Inc CASS.O : Raymond James réduit le prix cible de 47 $ à 45 $

* Cava Group Inc CAVA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 92 $ contre 100 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 76$ contre 68

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel augmente le prix cible de 70 à 74 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 71 $ à 61 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Raymond James augmente le prix cible de 275 $ à 278 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 61 $ contre 64 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : Barclays augmente le prix cible de 131 à 132 dollars

* Churchill Downs Inc CHDN.O : Stifel relève le prix cible de 133 à 136 dollars

* Civista Bancshares Inc CIVB.O : KBW relève l'objectif de cours de 26 à 27 dollars

* Clear Secure Inc YOU.N : Stifel relève le cours cible de 33 à 34 dollars

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 12,80 $ contre 10,10 $

auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève le prix cible à 404 $, contre 342 $ auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Commercial Metals Company CMC.N : Morgan Stanley relève le PT à 68,00 $ contre 57,50 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 44 $ contre 42 $

* Deckers Brands DECK.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 85$ contre 100

* Deckers Brands DECK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à $103 contre $122

* Deckers Brands DECK.N : Evercore ISI réduit l'objectif de prix à 90$ de 110

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies réduit le prix cible à 102 $ contre 107 $

* Deckers Brands DECK.N : Needham réduit le prix cible à 113 $ contre 128 $

* Deckers Brands DECK.N : Raymond James réduit le prix cible à 115 $ de 137 $

* Deckers Brands DECK.N : Stifel réduit le prix cible à 117 $ contre 127 $

* Deckers Brands DECK.N : TD Cowen réduit le prix cible à 124 $ de 125

* Deckers Brands DECK.N : Truist Securities réduit le prix cible à 105 $ de 145

* Deckers Brands DECK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 95 $ contre 100 $

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 15 $ contre 17 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève le prix cible à 187 $ contre 183 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200 $ auparavant

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Stifel relève le prix cible de 205 à 210 dollars

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : TD Cowen relève le prix cible de 163 à 179 dollars

* Disc Medicine Inc IRON.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 127 $ contre 111 $ auparavant

* Doordash DASH.O : Stifel relève l'objectif de cours de 239 $ à 255 $

* Dover Corp DOV.N : Wells Fargo relève le cours cible de 180 à 190 dollars

* Dover Corporation DOV.N : Barclays augmente le prix cible de 190 $ à 195 $

* Dow Inc DOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 24 à 26 dollars

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 25

* Dow Inc DOW.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 26

* Dow Inc DOW.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 27 $

* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 19$ contre 22

* Dutch Bros Inc BROS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 73 $ contre 90 $

* eBay EBAY.O : Citizens passe de "market perform" à "market outperform"

* eBay EBAY.O : Stifel relève l'objectif de cours à 89 $ contre 75 $ auparavant

* Enova International Inc ENVA.N : BTIG relève l'objectif de cours de 129 à 144 dollars

* Etsy Inc ETSY.N : Stifel relève l'objectif de cours de 64 à 65 dollars

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW ramène l'objectif de cours à 95$ contre 100

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : Stephens réduit le cours cible à 110 $ contre 115 $

* First American Financial Corp FAF.N : Truist Securities relève le prix cible de 73 $ à 76 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 2190 $ contre 2400 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève le cours cible à 2300 $ contre 2100 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW ramène le cours cible à 2 050 $, contre 2 100 $ auparavant

* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : KBW réduit le prix cible à 36 $ contre 38 $

* First Internet Bancorp INBK.O : KBW réduit le prix cible à 25 $ contre 27 $

* First Watch Restaurant Group FWRG.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 22 $ à 24 $

* FirstEnergy FE.N : Mizuho relève le prix cible de 45 à 50 dollars

* Fis FIS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 75 $ à 72 $

* Fiserv Inc FI.N : Truist Securities réduit le prix cible à 143 $ contre 170 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : BofA Global Research augmente le PT à 17$ de 11

* Flywire Corp FLYW.O : Truist Securities relève le prix cible de 13 à 15 dollars

* Ford F.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 14,5 $ contre 13,5 $ auparavant

* Ford F.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 9,5 $ à 11 $

* Ford F.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9,5 $ auparavant: Wells Fargo relève

l'objectif de cours à 11 $ contre 10 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Stifel ramène l'objectif de cours de 90 $ à 65 $

* FTI Consulting Inc FCN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 165 $ contre 178 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Mizuho réduit le prix cible à 660 $ de 677 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 697 $ à 717 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Truist Securities réduit le prix cible de 31 $ à 28 $

* Globe Life Inc GL.N : Truist Securities augmente le prix cible de 150 $ à 158 $

* Globe Life Inc GL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 170 $ contre 172 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Needham augmente le prix cible de 41 $ à 42 $

* Heritage Financial Corp HFWA.O : Stephens réduit le prix cible à 26 $ contre 27 $

* Hershey HSY.N : Stifel relève le cours cible de 185 $ à 195 $

* Hess Midstream LP HESM.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 48 $

* Hexcel Corp HXL.N : BMO augmente le prix cible de 67 $ à 77 $

* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen augmente le prix cible de 67 $ à 77 $

* Hexcel Corp HXL.N : Truist Securities relève le cours cible à 83 $, contre 75 $ auparavant

* Honeywell HON.O : JP Morgan relève le cours cible à 218 $, contre 212 $ auparavant

* Honeywell HON.O : RBC réduit le prix cible à 235 $ contre 253 $

* Honeywell International Inc. HON.O : Barclays relève le cours cible à 270 $, contre 265 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : BMO ramène le cours cible de 600 à 550 dollars

* Imagenebio IMA.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; PT 30 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible à 85 $; PT 30 $: Jefferies réduit le prix

cible de 160 $ à 85 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible à 85 dollars contre 160 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Stifel réduit le prix cible de 140 $ à 100 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 87 $ contre 135 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : BofA Global Research réduit le PT à neutre à partir d'achat

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Raymond James réduit le prix cible de 143 $ à 95 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Truist Securities réduit le prix cible à 88 $ de 121 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 80 $ de 132

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 80 $ contre 132 $

* Intel INTC.O : Bernstein augmente le prix cible de 21 $ à 35 $

* Intel INTC.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 35 $ de 30

* Intel INTC.O : HSBC relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $ auparavant

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 35 à 40 dollars

* Intel INTC.O : JP Morgan augmente le prix cible à 30 $ de 21 $

* Intel INTC.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 41 $ contre 39 $ auparavant

* Intel INTC.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $

* Intel INTC.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 25 $ contre 14 $ auparavant

* Intel INTC.O : Susquehanna augmente le prix cible à 35 $ de 31 $

* Intel INTC.O : TD Cowen augmente le prix cible à 38 $ de 35

* Intel INTC.O : Truist Securities augmente le prix cible à 39 $ de 21 $

* Intel INTC.O : Wedbush augmente le prix cible à 30$ de 20

* Intel INTC.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 45 dollars, contre 30 dollars auparavant

* J M Smucker Co SJM.N : Stifel relève l'objectif de cours de 110 à 115 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève l'objectif de cours de 202 à 210 dollars

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 108 $ contre 90 $ auparavant

* Kenvue Inc. KVUE.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 18$ contre 20

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 11 $ contre 14 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan augmente le prix cible de 15 à 24 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Kyivstar Group Ltd KYIV.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 17

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : B. Riley augmente le prix cible de 60 $ à 80 $

* Las Vegas Sands LVS.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 65$ contre 60

* Lazard Inc LAZ.N : KBW ramène l'objectif de cours de 60 à 58 dollars

* Life360 Inc LIF.O : Stifel ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Lindsay Corp LNN.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 122$ contre 136

* M/I Homes Inc MHO.N : Raymond James augmente le prix cible de 150 $ à 155 $

* Maplebear Inc CART.O : Stifel réduit le prix cible de 56 $ à 49 $

* Marcus & Millichap Inc MMI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 29 $ contre 30 $

* Mastercard MA.N : Truist Securities augmente le prix cible de 623 $ à 638 $

* Mastercraft Boat Holdings Inc MCFT.O : Truist Securities augmente le prix cible de 17 $ à 21 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 71 $ à 61 $

* Maxlinear MXL.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 17 $ de 15

* Maxlinear Inc MXL.O : Stifel relève le cours cible de 21 à 23 dollars

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays relève le cours cible de 425 à 485 dollars

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève le prix cible de 450 à 560 dollars

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Mizuho relève le prix cible de 575 à 655 dollars

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : TD Cowen relève le prix cible de 356 $ à 462 $

* Meta META.O : Truist Securities augmente le prix cible de 880 $ à 900 $

* Mister Car Wash Inc MCW.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 8 à 6 dollars

* Mister Car Wash Inc MCW.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 144 $ contre 185 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit la pondération de égal à inférieur à égal

* Molina Healthcare MOH.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 165 $ contre 203 $

* Molina Healthcare MOH.N : Jefferies augmente le prix cible de 153 à 162 dollars

* Molina Healthcare MOH.N : Truist Securities ramène le cours cible à 175 $, contre 210 $ auparavant

* Molson Coors TAP.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 49 $ contre 52 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Stifel relève le cours cible à 78 $ contre 72 $

* Natera Inc NTRA.O : BTIG relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* Newmont NEM.N : Raymond James relève le cours cible à 99 $ contre 96 $

* Nextracker NXT.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 99 $ contre 88 $

* Nextracker Inc NXT.O : BMO augmente le prix cible de 89 $ à 93 $

* Nextracker Inc NXT.O : JP Morgan relève le cours cible à 110 $, contre 92 $ auparavant

* Nextracker Inc NXT.O : TD Cowen relève le cours cible de 65 $ à 88 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : BMO relève le cours cible de 285 $ à 305 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC réduit le prix cible de 320 à 315 dollars

* Norfolk Southern Corp NSC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 320 $ à 314 $

* Old Second Bancorp Inc OSBC.O : KBW relève le cours cible à 23 $ contre 22 $

* ONEOK Inc OKE.N : Raymond James ramène le cours cible à 82 $, contre 100 $ auparavant

* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies ramène le cours cible à 220 $, contre 222 $ auparavant

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 238 $ contre 242 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities réduit le prix cible à 263 $ contre 264 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Stifel augmente le prix cible de 8 $ à 9 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 65$ contre 68

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève le cours cible à 138 $ contre 129 $

* Plexus Corp PLXS.O : Stifel relève le cours cible de 140 $ à 150 $

* Pool Corp POOL.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 322 $ à 331 $

* Pool Corp POOL.O : Stephens ramène le cours cible de 375 $ à 355 $

* Popular Inc BPOP.O : Wells Fargo réduit le cours cible à 135 $ contre 150

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 25$ contre 26

* Prologis Inc PLD.N : RBC augmente le cours cible à 132 $ contre 118 $

* Reliance Inc RS.N : BMO ramène le cours cible de 340 $ à 315 $

* Reliance Inc RS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 296 $ à 284 $

* Robert Half Inc RHI.N : Jefferies réduit le prix cible à 25 $ de 35

* Robert Half International RHI.N : Barclays réduit le prix cible à 36 $ de 45

* Roper Technologies Inc ROP.O : Jefferies ramène le cours cible à 650 $, contre 685 $ auparavant

* Roper Technologies Inc ROP.O : Raymond James réduit le prix cible de 670 $ à 575 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 703 $ à 644 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Stifel réduit le prix cible de 650 $ à 550 $ de 650

* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 650 $ à 625 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Truist Securities réduit le prix cible de 685 $ à 650 $

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan augmente le prix cible de 194 $ à 197 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : KBW relève le cours cible de 41 à 42 dollars

* Sallie Mae SLM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 31 $ auparavant

* Sallie Mae SLM.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 33 $ contre 38 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW réduit le prix cible de 84 $ à 82 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 88 $ à 80 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : >: Deutsche Bank réduit le prix cible de 32 $ à 26 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Bernstein réduit le prix cible de 42 $ à 28 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Stifel réduit le prix cible de 38 $ à 32 $

* SLM Corp SLM.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 42 $ contre 44 $

* Snap Inc SNAP.N : Stifel passe de "hold" à "sell"; baisse l'objectif de cours à 6,5 $ contre 8 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 26$ contre 24

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 29$ contre 23

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 80 à 73 dollars

* Sonoco Products Co SON.N : Baird réduit l'objectif de cours à 48$ contre 55

* Sonoco Products Co SON.N : Truist Securities réduit le prix cible à 53 $ contre 57 $

* Sonoco Products Co SON.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 52 $ de 50 $

* South Plains Financial Inc SPFI.O : KBW relève l'objectif de cours à 45 $ contre 44 $ auparavant

* South Plains Financial Inc SPFI.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 44 $ à 41 $

* South Plains Financial Inc SPFI.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Stephens augmente le prix cible de 66 $ à 67 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 35 à 36 dollars

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 92 $ contre 88 $

auparavant

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Needham relève le PT à 105$ contre 100

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Raymond James relève le PT à 105$ contre 101

* Starbucks SBUX.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 114 $ à 117 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 173 $ contre 145 $

* Stride Inc LRN.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 165 $ à 175 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible de 45 $ à 43 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 50 à 60 dollars

* Sysco SYY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 98 $ contre 93 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 12$ contre 10

* Teladoc Health Inc TDOC.N : BofA Global Research relève le prix cible de 8,5 $ à 9 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BofA Global Research relève le PT à 239 $ contre 227 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* T-Mobile TMUS.O : Barclays réduit le prix cible à 240 $ de 250

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 291 $ à 263 $

* Toast Inc TOST.N : Truist Securities réduit le cours cible à 47 $ contre 51 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Mizuho augmente le prix cible à 65$ de 64

* Tractor Supply Co TSCO.O : Truist Securities relève le cours cible de 66 à 67 dollars

* TransUnion TRU.N : BMO augmente le prix cible de 104 $ à 105 $

* TransUnion TRU.N : Stifel réduit le prix cible de 127 $ à 103 $

* Treehouse Foods Inc THS.N : Stifel réduit le prix cible à 19 $ contre 21 $

* Uber UBER.N : Stifel augmente le prix cible à 124 $ contre 116 $

* Union Pacific Corp UNP.N : BMO ramène le cours cible de 277 $ à 275 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup augmente le prix cible de 263 $ à 265 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève le cours cible de 265 à 267 dollars

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC réduit le cours cible à 287 $ contre 291 $

* Union Pacific Corp UNP.N : TD Cowen réduit le prix cible de 258 $ à 257 $

* United Bankshares Inc UBSI.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 40 $ à 42,5 $

* United Bankshares Inc UBSI.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* United Bankshares Inc UBSI.O : Stephens réduit le prix cible de 41 $ à 40 $

* United Rentals Inc URI.N : RBC réduit l'objectif de cours à 1123 $ contre 1152 $

* United Rentals Inc URI.N : Truist Securities réduit le prix cible à 1169 $ contre 1194 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 280 $ à 423 $

* Univest Financial Corp UVSP.O : KBW relève le cours cible de 33 $ à 34 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève le cours cible de 177 $ à 197 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève le cours cible de 181 à 195 dollars

* Valero Energy Corp VLO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 165 $ à 162 $

* Valley National Bancorp VLY.O : JP Morgan relève le cours cible de 13 à 14 dollars

* Valley National Bancorp VLY.O : Truist Securities relève le prix cible de 13,5 $ à 13 $

* Verisign, Inc VRSN.O : Baird réduit le prix cible à 325 $ contre 340 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies augmente le prix cible à 215$ de 200

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 75$ contre 80

* Visteon VC.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 131 $ contre 136 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200

* Wayfair W.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 75$ contre 83

* Wayfair Inc W.N : Stifel relève le prix cible à 80 $, contre 68 $ auparavant

* Wd-40 Co WDFC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 229 $, contre 255 $ auparavant

* Weatherford WFRD.O : Barclays relève le cours cible à 81 $ contre 73 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 345 $ contre 305 $

* Western Digital Corp WDC.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 120 $ contre 96 $

* Western Union WU.N : RBC relève le prix cible de 9 $ à 10 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : BMO relève le cours cible de 40 $ à 45 $

* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 103 à 97 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Truist Securities réduit le prix cible à 98$ de 101

* Yum Brands YUM.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 163 $ contre 156 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 15$ contre 14