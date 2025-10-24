 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 299,65
+1,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Moody's revoit à la baisse ses perspectives sur la note de la France
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 23:25

Présentation du rapport annuel d'Arcom

Présentation du rapport annuel d'Arcom

(Reuters) -Moody's a revu à la baisse vendredi, de stables à négatives, ses perspectives sur la note de crédit de la France, en raison de l'instabilité politique qui pourrait selon l'agence de notation entraver la lutte contre les déficits publics et l'endettement.

La note souveraine de la France reste à "Aa3", depuis son dernier abaissement par l'agence en décembre 2024.

Moody's dit sanctionner un "risque accru" de voir "la fragmentation du paysage politique français continuer d'entraver le fonctionnement des institutions législatives du pays".

"Cette instabilité politique risque de nuire à la capacité du gouvernement à relever les principaux défis, tels qu'un déficit budgétaire élevé, un endettement croissant et une augmentation durable des coûts d'emprunt", poursuit l'agence de notation.

En outre, s'inquiète-t-elle, cette fragmentation pourrait aboutir à la remise en cause durable des principales dispositions des réformes structurelles précédemment adoptées, en particulier la réforme des retraites de 2023".

"Si la suspension de cette réforme se prolonge au-delà de quelques années, elle exacerbera les difficultés budgétaires du gouvernement et aura un impact négatif sur le taux de croissance potentiel de l'économie en réduisant l'offre de main-d'œuvre", écrit encore Moody's.

Cette décision intervient après l'abaissement de la note de crédit de la France par deux autres grandes agences de notation, Fitch et S&P Global Ratings, ces deux derniers mois, marqués par la chute du gouvernement de François Bayrou et l'arrivée à Matignon de Sébastien Lecornu.

Elle coïncide avec le début de l'examen de la partie recettes du budget 2026 à l'Assemblée nationale dans le but de parvenir à l'adoption d'un texte avant la fin de l'année, en dépit de profondes dissensions au sein d'un Parlement sans majorité.

Le ministre de l'Economie et des Finances Roland Lescure a réagi sur bsky en déclarant que la décision de Moody's "témoigne de l'absolue nécessité de construire un chemin collectif vers un compromis budgétaire".

Le projet de budget du gouvernement de Sébastien Lecornu prévoit de ramener le déficit budgétaire à 4,7% du produit intérieur brut (PIB), après 5,4% en 2025.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/10/2025 à 23:25:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank