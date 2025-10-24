 Aller au contenu principal
L'agence de notation Moody's maintient la note de la France mais abaisse sa perspective
information fournie par AFP 24/10/2025 à 23:33

L'agence de notation Moody's a maintenu vendredi la note souveraine de la France, tout en abaissant la perspective de "stable" à "négative", lançant ainsi un avertissement au pays ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'agence de notation Moody's a maintenu vendredi la note souveraine de la France, tout en abaissant la perspective de "stable" à "négative", lançant ainsi un avertissement au pays, en plein débat budgétaire au parlement.

Moody's a maintenu la note à Aa3 (dette de bonne qualité) alors que ses concurrentes Fitch, le 12 septembre, puis S&P Global, la semaine dernière, avaient abaissé la leur d'un cran, à A+ (dette de qualité moyenne supérieure).

Avec cet abaissement de perspective, Moody's explique vouloir refléter "les risques croissants d'un affaiblissement des institutions et de la gouvernance en France, ainsi que d'un recul partiel des réformes structurelles".

Elle souligne le risque de "fragmentation durable du paysage politique du pays", qui risque "de nuire au fonctionnement des institutions", avec des gouvernements "continuant à lutter pour obtenir une majorité parlementaire".

Une incapacité à obtenir des lois qui règlent "efficacement les défis affaiblirait les institutions du pays", poursuit-elle.

Le ministre de l'Economie Roland Lescure à l'Assemblée nationale, le 24 octobre 2025 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Le ministre de l'Economie Roland Lescure à l'Assemblée nationale, le 24 octobre 2025 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

"En l'absence de budgets qui contiendraient (efficacement) les dépenses ou augmenteraient les recettes, le déficit resterait plus large et plus durable que ce que nous prévoyons actuellement", poursuit l'agence.

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, a aussitôt "pris acte" de la décision, qui selon lui "témoigne de l'absolue nécessité de construire un chemin collectif vers un compromis budgétaire".

Le gouvernement, poursuit le communiqué transmis à l'AFP, "demeure déterminé à tenir l'objectif de déficit de 5,4% du PIB annoncé en 2025 et à poursuivre une trajectoire ambitieuse de réduction du déficit public, pour revenir sous les 3% du PIB en 2029, tout en préservant la croissance".

