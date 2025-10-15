 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BlackRock, EQT, Ovintiv
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 10:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont BlackRock, EQT et Ovintiv.

FAITS MARQUANTS

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une

note d'achat

* BlackRock BLK.N : KBW relève le prix cible de 1 300 $ à 1 390 $

* EQT Corp EQT.N : William Blair initie une couverture avec une note de

surperformance

* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève la note à "surperformer" à partir de "sector

perform"

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève la note à surperformance

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AEP AEP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan réduit le prix cible de 191 $ à 183 $

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec un prix cible de 30 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève le prix cible de 1242 $ à 1244 $

* BlackRock BLK.N : KBW relève le cours cible de 1300 $ à 1390 $

* Citigroup C.N : Barclays relève le cours cible de 100 $ à 115 $

* Citigroup C.N : KBW relève son objectif de cours à 118 $ contre 112 $ auparavant

* Citigroup C.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 129 $ à 134 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible à 110 $ contre 107 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Costco Wholesale Corp COST.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 1115 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies relève le prix cible de 455 $ à 465 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 445 $ contre 443 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC réduit le prix cible de 500 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 510 $ à 500 $

* EQT Corp EQT.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Eversource Energy ES.N : JP Morgan relève le cours cible à 72 $ contre 66 $

* Exelon Corp EXC.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 50 $ contre 48 $ auparavant

* Expand Energy Corp EXE.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* FB Financial Corp FBK.N : KBW relève l'objectif de cours à 65 $ contre 64 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève la note à surpondérer, de pondération égale

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève l'objectif de cours de 49 $ à 52 $

* Figs Inc FIGS.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 9 $

* FirstEnergy FE.N : JP Morgan relève le cours cible de 45 $ à 47 $

* Goldman Sachs GS.N : Barclays relève le cours cible de 720 $ à 850 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève le cours cible de 892 $ à 898 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève son objectif de cours de 850 $ à 870 $

* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 828 $ contre 854 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 25 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Leerink Partners relève la note de "sous-performance" à

"performance de marché"

* JP Morgan JPM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 342 $ contre 330 $ auparavant

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 332 $ contre 320 $ auparavant

* Levi Strauss & Co LEVI.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 27 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 400 $ à 540 $

* Ovintiv Inc OVV.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 48 $ à 50 $

* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève la note à "surperformer" de "performance sectorielle"

* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies relève le cours cible de 212 $ à 222 $

* PSEG PEG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 96 $ contre 94 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 400 $

* Regions Financial RF.N : Stephens réduit la note à pondération égale, de surpondération

* Regions Financial RF.N : Stephens réduit le prix cible de 30 $ à 27 $

* Savers value Village SVV.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 18 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Jefferies relève le cours cible de 33 $ à 38 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : KBW relève l'objectif de cours à 18 $ contre 14 $

* Tapestry Inc TPR.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 140 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève la note à surperformance

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève le prix cible de 20 $ à 64 $

* Walmart WMT.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 120 $

* Wells Fargo WFC.N : Barclays relève le prix cible de 87 $ à 94 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW relève le cours cible à 92 $ contre 85 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 93 $ contre 88 $ auparavant

Valeurs associées

AM ELECTRIC
118,5300 USD NASDAQ +0,13%
ARES MGT RG-A
151,150 USD NYSE +1,04%
BIOCRYST PHARM
6,8100 USD NASDAQ +6,07%
BLACKROCK
1 203,520 USD NYSE +0,72%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CITIGROUP
99,770 USD NYSE -0,04%
COSTCO WHSL
954,9900 USD NASDAQ +0,90%
DOMINO'S PIZZA
417,4600 USD NASDAQ -1,60%
EQT
55,435 USD NYSE +4,01%
EVERSOURCE ENERG
72,265 USD NYSE +2,39%
EXELON
47,8300 USD NASDAQ +0,95%
EXPAND ENER
103,1700 USD NASDAQ +1,79%
FB FINANCIAL
56,825 USD NYSE -3,00%
FIFTH THIRD BANC
42,9200 USD NASDAQ -1,13%
FIGS RG-A
7,670 USD NYSE +6,16%
FIRSTENERGY
47,690 USD NYSE +0,34%
GOLDMAN SACHS GR
768,650 USD NYSE -0,32%
GRAPHIC PACKGNG
17,285 USD NYSE -1,28%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX -0,59%
HALOZYME THERAPE
66,3600 USD NASDAQ -0,44%
JPMORGAN CHASE
306,230 USD NYSE +1,39%
LEVI STRAUSS RG-A
21,425 USD NYSE +0,30%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
433,4500 USD NASDAQ -0,84%
OVINTIV
37,300 USD NYSE +1,30%
PACKAGING CORP A
209,600 USD NYSE -0,57%
PUBL SVCS ENTERP
84,730 USD NYSE +2,79%
Pétrole Brent
62,40 USD Ice Europ -0,11%
Pétrole WTI
58,77 USD Ice Europ +0,02%
RALPH LAUREN RG-A
318,350 USD NYSE +0,16%
REGIONS FINANCIA
24,750 USD NYSE -1,59%
SAVERS VALUE
13,170 USD NYSE -1,20%
SEALED AIR
34,440 USD NYSE +0,32%
SOFI TECH
28,0300 USD NASDAQ +0,57%
TAPESTRY
116,705 USD NYSE +0,37%
VOR BIOPHARMA
30,2200 USD NASDAQ -1,91%
WALMART
109,055 USD NYSE +1,74%
WELLS FARGO
86,530 USD NYSE +2,31%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2025 à 10:03:59.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

