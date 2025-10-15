information fournie par Reuters • 15/10/2025 à 10:03

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BlackRock, EQT, Ovintiv

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont BlackRock, EQT et Ovintiv.

FAITS MARQUANTS

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une

note d'achat

* BlackRock BLK.N : KBW relève le prix cible de 1 300 $ à 1 390 $

* EQT Corp EQT.N : William Blair initie une couverture avec une note de

surperformance

* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève la note à "surperformer" à partir de "sector

perform"

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève la note à surperformance

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AEP AEP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan réduit le prix cible de 191 $ à 183 $

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec un prix cible de 30 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève le prix cible de 1242 $ à 1244 $

* BlackRock BLK.N : KBW relève le cours cible de 1300 $ à 1390 $

* Citigroup C.N : Barclays relève le cours cible de 100 $ à 115 $

* Citigroup C.N : KBW relève son objectif de cours à 118 $ contre 112 $ auparavant

* Citigroup C.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 129 $ à 134 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible à 110 $ contre 107 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Costco Wholesale Corp COST.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 1115 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies relève le prix cible de 455 $ à 465 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 445 $ contre 443 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC réduit le prix cible de 500 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 510 $ à 500 $

* EQT Corp EQT.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Eversource Energy ES.N : JP Morgan relève le cours cible à 72 $ contre 66 $

* Exelon Corp EXC.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 50 $ contre 48 $ auparavant

* Expand Energy Corp EXE.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* FB Financial Corp FBK.N : KBW relève l'objectif de cours à 65 $ contre 64 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève la note à surpondérer, de pondération égale

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève l'objectif de cours de 49 $ à 52 $

* Figs Inc FIGS.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 9 $

* FirstEnergy FE.N : JP Morgan relève le cours cible de 45 $ à 47 $

* Goldman Sachs GS.N : Barclays relève le cours cible de 720 $ à 850 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève le cours cible de 892 $ à 898 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève son objectif de cours de 850 $ à 870 $

* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 828 $ contre 854 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 25 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Leerink Partners relève la note de "sous-performance" à

"performance de marché"

* JP Morgan JPM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 342 $ contre 330 $ auparavant

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 332 $ contre 320 $ auparavant

* Levi Strauss & Co LEVI.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 27 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 400 $ à 540 $

* Ovintiv Inc OVV.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 48 $ à 50 $

* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève la note à "surperformer" de "performance sectorielle"

* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies relève le cours cible de 212 $ à 222 $

* PSEG PEG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 96 $ contre 94 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 400 $

* Regions Financial RF.N : Stephens réduit la note à pondération égale, de surpondération

* Regions Financial RF.N : Stephens réduit le prix cible de 30 $ à 27 $

* Savers value Village SVV.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 18 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Jefferies relève le cours cible de 33 $ à 38 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : KBW relève l'objectif de cours à 18 $ contre 14 $

* Tapestry Inc TPR.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 140 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève la note à surperformance

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève le prix cible de 20 $ à 64 $

* Walmart WMT.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 120 $

* Wells Fargo WFC.N : Barclays relève le prix cible de 87 $ à 94 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW relève le cours cible à 92 $ contre 85 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 93 $ contre 88 $ auparavant