TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BioLife Solutions, Gossamer Bio, Intuit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BioLife Solutions, Gossamer Bio et Intuit.

POINTS FORTS

* BioLife Solutions Inc BLFS.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre

»

* Gossamer Bio Inc GOSS.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « performance du marché

» à « surperformance »

* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* International Paper Co IP.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer

»

* MapLight Therapeutics Inc MPLT.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 43 $ à 24

$

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters . Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 1St Source Corp SRCE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 88 $ à 100 $

* Abbott ABT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 135 $ à 125 $

* Agilysys Inc AGYS.O : Needham relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Agilysys Inc AGYS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Agilysys Inc AGYS.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 118 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 20 $ à 12 $

* Alpha Metallurgical Resources Inc AMR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 194 $ à 189 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours fixé

à 15 dollars

* Alpine Income Property Trust PINE.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à « surperformer »

* Amazon AMZN.O : BMO relève son objectif de cours de 355 $ à 360 $

* Amazon AMZN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 325 $ à 320 $

* Amazon AMZN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 333 $ à 305 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 69,00 $ à 70,00 $

* Arko Petroleum Corp APC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Atricure Inc ATRC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* AXT Inc AXTI.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 73 $ à 52 $

* Badger Meter Inc BMI.N : Barclays relève son objectif de cours de 109 $ à 112 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 71 $ à 73 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 77 $ à 78 $

* Baker Hughes Co BKR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 73 $ à 71 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 88 $ à 85 $

* Bankwell Financial Group Inc BWFG.O : KBW relève son objectif de cours de 62 $ à 72 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Baxter BAX.N : Stifel relève son objectif de cours de 19 $ à 24 $

* Baxter BAX.N : UBS lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours de 25 $ contre 19 $

* Bd BDX.N : UBS lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 190 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 13 $ à 17 $

* Benitec Biopharma BNTC.O : Wedbush lance la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 16 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : UBS relève son objectif de cours de 854 596 $ à 877 848 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : UBS relève son objectif de cours de 570 $ à 585 $

* Beta Bionics Inc BBNX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Biolife Solutions Inc BLFS.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Biolife Solutions Inc BLFS.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 10 $ à 10,50 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 95 $ à 74 $

* Brinker International Inc EAT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 189 $ à 227 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Stifel relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 93 $ à 85 $

* Byline Bancorp Inc BY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 46 $

* Cadence Design CDNS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 400 $ à 420 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 400 $ à 420 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 325 $ à 349 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 410 $ à 420 $

* Cadence Design Systems Inc. CDNS.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Cantor Equity Partners II Inc SECZ.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 10 dollars

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : B. Riley abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; il réduit son objectif de

cours de 63 $ à 10 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 92 $ à 79 $

* CBRE Group, Inc. CBRE.N : Barclays relève son objectif de cours de 178 $ à 180 $

* Central Pacific Financial Corp CPF.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Baird abaisse son objectif de cours de 230 $ à 200 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 200 $ à 155 $

* Chemung Financial Corp CHMG.O : KBW relève son objectif de cours de 77 $ à 81 $

* Chevron Corp CVX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 210 $ à 227 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Baird relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : KBW relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : KBW relève son objectif de cours de 16 $ à 25 $

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Clorox CLX.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 125 $ à 98 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Constellation Energy CEG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 358 $ à 324 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 374 $ à 346 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 388 $ à 380 $

* Cooper Companies Inc COO.O : UBS lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 75 $

* Corpay Inc CPAY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 400,00 $ à 415,00 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : UBS passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 55 $ à 85 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 95 $ à 87 $

* CVB Financial Corp CVBF.O : Stephens relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Datadog Inc DDOG.O : BTIG relève son objectif de cours de 255 $ à 289 $

* Datadog Inc DDOG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $

* Datadog, Inc. DDOG.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 225,00 $ à 300,00 $

* Dexcom Inc DXCM.O : UBS reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 96 $ contre

95 $

* Duolingo Inc DUOL.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $

* Ecolab Inc ECL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 325 $ à 327 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » contre « Neutre »;

objectif de cours de 110 $ contre 90 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 72 $ à 100 $

* Enovis Corp ENOV.N : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 51 $ contre

50 $

* Ensign Group, Inc ENSG.O : RBC relève son objectif de cours de 222 $ à 228 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 88 $

* Evolent Health Inc EVH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 8 $ à 5 $

* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research passe de « acheter » à « neutre »; relève son objectif de cours de 154 $ à 158 $

* F5 Inc FFIV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 500 $ à 515 $

* F5 Inc FFIV.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 380,00 $ à 415,00 $

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 423 $ à 461 $

* F5 Inc FFIV.O : RBC relève son objectif de cours de 490 $ à 508 $

* F5, Inc. FFIV.O : Barclays relève son objectif de cours de 386 $ à 397 $

* Faeth Therapeutics, Inc FTH.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 60 $

* Fermi Inc FRMI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 27 $ à 11 $

* Firefly Aerospace Inc. FLY.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours

de 25 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 2 150 $ à 2 323 $

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 67 $ à 73 $

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 55 $ à 62,50 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 30 $ à 60 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc. TRAX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 55 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 126 $ à 120 $

* FMC AG FMS.N : Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »

* Forte Biosciences Inc FBRX.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Forte Biosciences Inc FBRX.O : Barclays relève son objectif de cours de 74 $ à 77 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : BMO relève son objectif de cours de 50 $ à 53 $

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 68 $ à 72 $

* Getty Realty Corp GTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $

* Glaukos Corp GKOS.N : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Globus Medical Inc GMED.N : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 82

dollars

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 68 $

* Gossamer Bio Inc GOSS.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* H & R Block Inc HRB.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 47 $

* Happen Inc HAPN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Harley-Davidson Inc HOG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 15,00 $ à 17,00 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 152 $ à 157 $

* Hbt Financial, Inc HBT.O : KBW relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Hbt Financial, Inc HBT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 31 $ à 38 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Bernstein relève son objectif de cours de 413 $ à 426 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 500 $ à 492 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 525 $ à 475 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 425 $ à 380 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : UBS relève son objectif de cours de 85 $ à 89 $

* Heritage Financial Corp HFWA.O : Stephens relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Hertz Global Holdings Inc. HTZ.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 3 $ à 1 $

* Hilltop Holdings Inc HTH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Honeywell Technologies HON.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 205,00 $ à 265,00 $

* Honeywell Technologies HON.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève son objectif de cours de 138 $ à 157 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : UBS lance la couverture du titre avec une note « Vendre » contre « Neutre »; objectif

de cours de 39 $ contre 67 $

* Insulet Corp PODD.O : UBS reprend la couverture avec une recommandation « neutre » contre « acheter »; objectif de cours

de 174 $ contre 400 $

* Integra Lifesciences Holdings Corp IART.O : UBS lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours

de 19 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de

cours de 51 $ à 61 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 145 $

* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; abaisse son objectif de cours de 504 $ à

304 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » contre « Neutre »;

objectif de cours de 500 $ contre 550 $

* ITG Inc ITG.O : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de

19 $

* Jfrog Ltd FROG.O : BTIG relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $

* Jones Lang LaSalle Inc. JLL.N : Barclays relève son objectif de cours de 366 $ à 368 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : BMO relève son objectif de cours de 335 $ à 342 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours de 78 dollars

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 42 $ à 57 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stephens relève son objectif de cours de 46 $ à 55 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 40 $ à 52 $

* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Landstar System Inc LSTR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 200 $ à 178 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 103 $ à 113 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $

* Laureate Education Inc LAUR.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « sous-pondérer »; abaisse son objectif de cours de

36,5 $ à 34,5 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 86 $ à 58 $

* Levi Strauss & Co. LEVI.N : Wells Fargo passe de « surpondérer » à « neutre »

* Liberty Media FWONK.O : Bernstein relève son objectif de cours de 115 $ à 119 $

* Live Nation Entertainment Inc. LYV.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 560 $ à 600 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 32

$ à 33 $

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 46 $ à 20 $

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 43 $ à 24 $

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 34 $ à 25 $

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Morgan Stanley passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de

34 $ à 21 $

* Maplight Therapeutics, Inc. MPLT.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 45 $ à 26 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Stephens relève son objectif de cours de 92 $ à 93 $

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $

* Molina Healthcare, Inc. MOH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 235 $ à 220 $

* Mosaic Co MOS.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours à 32 dollars

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 13,70 $ à 12,60 $

* Newmont NEM.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 175 $ à 168 $

* Newmont Mining Corp. NEM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 125 $ à 124 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève son objectif de cours de 106 $ à 114 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 204 $

* NRG Energy Inc NRG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 213 $ à 212 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 194 $ à 182 $

* NRG Energy Inc NRG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 221 $ à 216 $

* Nucor Corp NUE.N : UBS relève son objectif de cours de 224 $ à 256 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Nutrien Ltd NTR.N : Exane BNP Paribas relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Old National Bancorp ONB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 98 $ à 90 $

* Ovintiv Inc OVV.N : UBS relève son objectif de cours de 71 $ à 74 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 271 $ à 312 $

* PayPal PYPL.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $

* Phibro Animal Health Corp PAHC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 118 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 94 $ à 104 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » contre « acheter »;

objectif de cours de 20 $ contre 30 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Progyny PGNY.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Progyny PGNY.O : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 34 $

* Pulse Biosciences Inc. PLSE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Q32 Bio Inc. QTTB.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 13 $ à 36 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $

* Qxo Inc QXO.N : Wells Fargo reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 18

dollars

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : William Blair lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* Rxo Inc RXO.N : TD Cowen passe de « conserver » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $

* Rxsight Inc RXST.O : UBS abaisse son objectif de cours de 9 $ à 5,5 $

* Sanmina Corp SANM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 275 $ à 260 $

* Sanmina Corp SANM.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW relève son objectif de cours de 22 $ à 25 $

* Shoulder Innovations Inc SI.N : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 27

dollars

* Si-Bone Inc SIBN.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 24 $

* Sight Sciences Inc SGHT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7 $

* Simpson Manufacturing Co Inc SSD.N : Stephens relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $

* Solventum Corp SOLV.N : UBS lance la couverture avec une recommandation « Achat » contre « Neutre »; objectif de cours de

95 $ contre 78 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 114 $ à 120 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 108 $ à 118 $

* Staar Surgical Co STAA.O : UBS lance la couverture avec une recommandation « Vendre »; objectif de cours: 20 $

* Stem STEM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 18 $ à 8 $

* Stryker Corp SYK.N : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » contre « Neutre »; objectif de cours de 400

$ contre 380 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 411 $ à 408 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 456 $ à 463 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 22 $ à 18 $

* Teleflex Inc TFX.N : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 145 $

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 250 $ à 285 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 218 $ à 309 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 254 $ à 274 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 228 $ à 275 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 270 $ à 290 $

* Terawulf Inc WULF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 33 $ à 30 $

* Tesla Inc TSLA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 500 $ à 480 $

* Tko Group TKO.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 240 $ à 235 $

* Trex Company Inc TREX.N : BMO relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Trex Company Inc TREX.N : Stephens relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Twilio Inc TWLO.N : BTIG relève son objectif de cours de 215 $ à 245 $

* Uber UBER.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 104 $ à 103 $

* Universal Health Services Inc. UHS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 179 $ à 168 $

* Valvoline Inc VVV.N : Stephens relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 88 $ à 110 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 51 $ à 59 $

* Vistra Corp VST.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 202 $ à 186 $

* Vistra Corp VST.N : UBS abaisse son objectif de cours de 233 $ à 227 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 65 $ à 68 $

* Waste Connections, Inc WCN.N : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 187 $

* Wayfair Inc W.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 108 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 133 $ à 125 $

* Zimmer Biomet Holdings ZBH.N : UBS initie la couverture avec une recommandation « Achat » contre « Vente »; objectif de

cours de 115 $ contre 89 $

* Zoetis Inc ZTS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 108 $ à 90 $