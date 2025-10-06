information fournie par Reuters • 06/10/2025 à 10:44

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Berkshire Hathaway, Ford, GM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Berkshire Hathaway, Ford et GM.

FAITS MARQUANTS

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit son objectif de cours à 735 000 dollars contre

740 000 dollars

* Ford F.N : Jefferies relève la note de "sous-performance" à "conserver"; augmente le

prix cible de 9 $ à 12 $

* GM GM.N : Jefferies augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 23 $

* TPG Inc TPG.O : JP Morgan relève la note de "neutre" à "surpondérer"; augmente le prix

cible de 65 $ à 78 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève le cours cible de 160 $ à 170 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible à 105 $ contre 90 $ auparavant

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève le cours cible de 35 $ à 42 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies relève le prix cible de 71 $ à 80 $

* Alpha Metallurgical Resources Inc AMR.N : Jefferies relève le PT de 150 $ à 165 $

* American Financial Group Inc AFG.N : KBW relève l'objectif de cours à 136 $ contre 124 $

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW relève l'objectif de cours à 26 $ contre 23 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève le prix cible de 190 $ à 260 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW relève l'objectif de cours à 315 $ contre 298 $

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève l'objectif de cours à 248 $, contre 235 $ auparavant

* Astera Labs Inc ALAB.O : BofA Global Research initie une couverture, objectif de prix: 230 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : BofA Global Research initie la couverture avec une note neutre

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 317 $ à 294 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : KBW réduit le prix cible de 44 $ à 37 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible de 740 000 $ à 735 000 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW réduit le prix cible à 30 $, contre 31 $ auparavant

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW relève la note de "market perform" à "outperform"

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : KBW réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 42 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW augmente le prix cible de 87 $ à 92 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève le cours cible de 182 $ à 184 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW relève l'objectif de cours à 177 $ contre 168 $

* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 90 $ contre 78 $ auparavant

* Darden Restaurants Inc DRI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 230 $ contre 240 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Jefferies réduit le cours cible à 51 $ contre 54 $

* Ezcorp Inc EZPW.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 25 $ à 27 $

* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW relève la note de "market perform" à "surperformer"

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien: PT 40 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de prix de 50 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Piper Sandler démarre la couverture avec une note de surpondération

* Ford F.N : Jefferies relève la note de "sous-performance" à "conserver"; augmente le prix cible de 9 $ à 12

$

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 50 $ contre 46 $ auparavant

* GM GM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW ramène le cours cible à 102 $, contre 120 $ auparavant

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève le cours cible à 198 $, contre 190 $ auparavant

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW relève le cours cible de 137 $ à 144 $

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW relève son objectif de cours à 33 $ contre 30 $ auparavant

* Intel INTC.O : Jefferies relève le cours cible à 35 $ contre 23 $ auparavant

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $, contre 13 $ auparavant

* JLL JLL.N : Jefferies relève le cours cible de 332 $ à 359 $

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : KBW relève la note de "market perform" à "outperform"

* KLA Corp KLAC.O : Jefferies relève le prix cible de 875 $ à 1100 $

* Knightscope Inc KSCP.O : Ascendiant Capital Markets relève le PT à 27 $ de 26 $

* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève le prix cible de 110 $ à 175 $

* LB Pharmaceuticals LBRX.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* LB Pharmaceuticals LBRX.O : Piper Sandler initie la couverture avec PT 78 $

* Lemonade Inc LMND.N : KBW augmente le prix cible de 31 $ à 35 $

* M&T Bank MTB.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 225 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW réduit le prix cible de 210 $ à 209 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : KBW relève la note de "market perform" à "outperform"

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible de 73 $ à 107 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stephens relève l'objectif de cours de 58 $ à 60 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW réduit le prix cible à 164 $ contre 172 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible de 225 $ à 192 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies augmente le prix cible de 21 $ à 34 $

* Pennantpark Floating Rate Capital PFLT.N : KBW relève la note de "market perform" à "outperform"

* Pepsico PEP.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 151 $ contre 157 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 84 $ contre 68 $

* RLI Corp RLI.N : KBW réduit le prix cible à 85 $ contre 87 $

* RPM International Inc RPM.N : RBC ramène le cours cible à 121 $, contre 125 $ auparavant

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève le prix cible de 63 $ à 64 $

* Society Pass Inc SOPA.O : Ascendiant Capital Markets relève le PT à 22 $ de 18 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : HSBC augmente le prix cible de 80,19 $ à 105 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : Jefferies relève le prix cible à 155 $ contre 130 $

* TPG Inc TPG.O : JP Morgan relève la note de "neutre" à "surpondérer"; augmente le prix cible de 65 $ à 78 $

* Travelers TRV.N : KBW réduit le prix cible de 316 $ à 304 $

* TWFG Inc TWFG.O : KBW réduit le prix cible à 31 $ contre 32 $

* W R Berkley Corp WRB.N : KBW augmente le prix cible de 72 $ à 73 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70 $