TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Bd, Caci International, Caterpillar

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Bd, Caci International et Caterpillar.
FAITS MARQUANTS
* Bd BDX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 200 dollars contre 185 dollars
* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 523 à 575 dollars
* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 408 $ contre 388 $ auparavant
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 330 à 340 dollars
* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 440,00 $ contre 398,00 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 13 à 15 dollars
* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève le prix cible de 9 $ à 13 $
* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan relève le prix cible de 57,00 $ à 67,00 $
* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 160 $, contre 135 $ auparavant
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 105 $ à 95 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 92 $ à 98 $
* Amprius Technologies, Inc. AMPX.N : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 10 à 18 dollars
* Apa Corporation APA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $
* Arlo Technologies Inc ARLO.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 15 à 22 dollars
* Avadel Pharmaceuticals Plc AVDL.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 24 $ contre 22 $ auparavant
* Avidity Biosciences RNA.O : Barclays relève le prix cible de 59 $ à 62 $
* Avista Corp AVA.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 42 $
* Bd BDX.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 185 $ à 200 $
* Biolife Solutions, Inc. BLFS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars
* Block Inc XYZ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 88 $ à 94 $
* Block Inc XYZ.N : BTIG relève l'objectif de cours à 90 $ contre 80 $ auparavant
* Block Inc XYZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Block Inc XYZ.N : JP Morgan relève le cours cible à 100 $, contre 90 $ auparavant
* Block Inc XYZ.N : KBW relève le cours cible de 80 $ à 95 $
* Block Inc XYZ.N : Needham relève le cours cible de 80 $ à 100 $
* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler relève le cours cible de 50 à 58 dollars
* Block Inc XYZ.N : Raymond James augmente le prix cible de 79 $ à 95 $
* Block Inc XYZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 85 $ à 95 $
* Brighthouse Financial Inc. BHF.O : Barclays réduit le prix cible de 70 $ à 65 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 68 $ contre 64 $
* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 575 $ contre 523 $ auparavant
* California Resources Corp CRC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 64 $ contre 61 $
* Cargurus Inc CARG.O : Needham relève le cours cible à 44 $ contre 39 $
* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 388 à 408 dollars
* Celsius Holdings Inc CELH.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 40 $ à partir de 35
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 60$ contre 55
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 64 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan augmente le prix cible de 54 $ à 68 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : TD Cowen relève le cours cible de 265 $ à 270 $
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Needham augmente le prix cible de 54 $ à 74 $
* Cidara Therapeutics, Inc. CDTX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 74 $, contre 53 $ auparavant
* Clearwater Analytics Holdings, Inc. CWAN.N : Morgan Stanley réduit le PT à 27,00$ de 36,00
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 30$ de 50
* Consolidated Edison Inc ED.N : Mizuho augmente l'objectif de cours à 112 $ contre 107 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : Citigroup relève le cours cible de 318 à 337 dollars
* Corning GLW.N : Mizuho relève le cours cible de 63 $ à 74 $
* Corteva CTVA.N : JP Morgan relève le cours cible à 70,00 $ contre 65,00 $
* Crocs Inc CROX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 99$ de 135
* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays réduit l'objectif de prix à 81 $ de 119
* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération
* CubeSmart CUBE.N : Barclays réduit le prix cible de 48 $ à 45 $
* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 145 à 147 dollars
* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho augmente le prix cible de 145 $ à 155 $
* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen relève le prix cible de 170 à 175 dollars
* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen réduit le prix cible de 18 $ à 15 $
* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 50 $ à 59 $
* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 60,00 $ à 62,00 $
* Doximity Inc DOCS.N : Leerink Partners augmente le prix cible de 73 $ à 79 $
* Doximity, Inc. DOCS.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 60,00 $ à 62,00 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 54$ contre 51
* Eli Lilly & Co. LLY.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 1028,00 $ contre 1135,00 $
* Eli Lilly LLY.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 057 $ à 905 $
* Emerson EMR.N : Jefferies augmente le prix cible de 140 $ à 160 $
* Energy Fuels Inc. UUUU.A : H.C. Wainwright relève le cours cible de 10 $ à 12 $
* Enovis Corp ENOV.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 70 $ à 58 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Mizuho relève le cours cible à 140 $, contre 134 $ auparavant
* Epam Systems Inc EPAM.N : HSBC relève le cours cible de 240 à 245 dollars
* Esab Corp ESAB.N : Jefferies ramène le cours cible à 140 $, contre 150 $ auparavant
* Evergy Inc EVRG.O : Mizuho relève le cours cible à 77 $ contre 74 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 240 $ contre 211 $ auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : BTIG relève l'objectif de cours à 250 $ contre 210 $ auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 225 $ contre 170 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : RBC augmente le prix cible à 200 $ de 180
* Expedia Inc. EXPE.O : Barclays relève le cours cible de 190 à 197 dollars
* Extra Space Storage EXR.N : Barclays ramène le cours cible à 169 $, contre 178 $ auparavant
* Factset FDS.N : RBC réduit le cours cible de 503 $ à 395 $
* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève le cours cible à 217 $ contre 215 $
* Flutter Entertainment Plc FLTRF.L : Peel Hunt réduit le cours de l'action de "add" à "hold"
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 340$ contre 325
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 330 à 340 dollars
* Gen Digital Inc. GEN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 33 $ contre 32 $
* Gilead GILD.O : JP Morgan augmente le prix cible de 130,00 $ à 135,00 $
* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le prix cible à 115 $ contre 110 $
* Gilead Sciences Inc. GILD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 143,00 $ contre 135,00 $
* Global Payments Inc GPN.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 118 $ contre 114 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit le prix cible à 170 $ contre 180 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : JP Morgan réduit le prix cible de 240,00 $ à 222,00 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Piper Sandler augmente le prix cible de neutre à surpondéré
* GoDaddy Inc GDDY.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 182$ de 180
* GoDaddy Inc GDDY.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 200$ contre 235
* Goodrx Holdings Inc. GDRX.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 6,00 $ à 5,00 $
* Haemonetics Corp HAE.N : BTIG réduit le prix cible à 85$ de 105
* Haemonetics Corp HAE.N : JP Morgan réduit le prix cible de 85,00 $ à 62,00 $
* Haemonetics Corp HAE.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre
* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho réduit le prix cible à 70$ de 90
* Hubspot Inc HUBS.N : Citigroup réduit le prix cible de 700 à 650 dollars
* Hyatt Hotels Corp. H.N : Barclays réduit le prix cible à 156 $ contre 158 $
* Insmed Inc INSM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 121 $ contre 116 $
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 129 $ contre 123 $ auparavant
* Insmed Inc INSM.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 110 à 130 dollars
* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 108,00 $ à 112,00 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Truist Securities augmente le prix cible de 180,00 $ à 230,00 $
* Insulet Corp PODD.O : Bernstein augmente le prix cible de 375 $ à 400 $
* Insulet Corp PODD.O : BTIG augmente le prix cible de 350 $ à 370 $
* Insulet Corp PODD.O : Jefferies augmente le prix cible de 360 à 375 $
* Insulet Corp. PODD.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 355,00 $ à 370,00 $
* Integral Ad Science Holding Corp. IAS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 10 $ contre 9 $
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 25$ contre 30
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays réduit le prix cible à 78 $ contre 84 $
* Ionq Inc IONQ.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 30,00 $ à 32,00 $
* IPG Photonics Corp IPGP.O : Bernstein relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* IPG Photonics Corp IPGP.O : Bernstein augmente le prix cible de 75 $ à 97 $
* Jack In the Box Inc. JACK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 25,00 $ à 23,00 $
* Jamf Holding Corp JAMF.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 19 $ à 15 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays augmente le prix cible de 45 $ à 52 $
* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan augmente le prix cible de 42 $ à 48 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Needham relève le cours cible de 46 à 55 dollars
* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler relève le cours cible de 40 à 48 dollars
* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 50 $ à 55 $
* Kenvue Inc KVUE.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 29 $ à 26 $
* Kenvue Inc KVUE.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 22 $
* Keros Therapeutics, Inc. KROS.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 25 $ à 20 $
* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Barclays augmente le prix cible de 86 $ à 91 $
* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 62$ contre 48
* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : RBC relève l'objectif de 50 $ à 65
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : RBC relève le cours cible de 155 $ à 185 $
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan relève le cours cible à 180 $ contre 165 $
* Lyft Inc LYFT.O : Bernstein réduit le cours cible à 16 $ contre 18 $
* Maplebear Inc CART.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 53 à 58 dollars
* Maplebear Inc CART.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 50 $ à 65 $
* Maplebear Inc CART.O : Needham relève l'objectif de cours de 56 $ à 66 $
* Maplebear, Inc. CART.O : Barclays relève le prix cible de 61 $ à 65 $
* Microchip Technology MCHP.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 70 $ de 75
* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70
* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 à 77 dollars
* Microchip Technology MCHP.O : Piper Sandler relève le cours cible de 65 $ à 80 $
* Microchip Technology MCHP.O : Susquehanna réduit le prix cible à 85 $, contre 90 $ auparavant
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible à 60 $ de 75
* Microchip Technology Inc. MCHP.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 63,00 $ contre 61,00 $
* Middleby Corp MIDD.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 150 $ à 130 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 72 $ contre 66 $ auparavant
* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 74 $ contre 70 $ auparavant
* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le prix cible de 64,00 $ à 68,00 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 70,00 $ à 74,00 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 54 $ à 74 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC augmente le prix cible de 64 $ à 68 $
* Motorola Solutions, Inc. MSI.N : Barclays réduit le prix cible de 511 $ à 509 $
* Natera NTRA.O : Barclays augmente le prix cible de 190 $ à 210 $
* Natera Inc NTRA.O : Bernstein relève le cours cible de 200 $ à 205 $
* Natera Inc NTRA.O : BTIG relève le cours cible de 195 $ à 200 $
* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève le prix cible de 200 à 210 dollars
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Barclays ramène le cours cible de 41 $ à 36 $
* Nerdwallet, Inc. NRDS.O : Barclays réduit le prix cible à 14 $ contre 17 $
* Nlight Inc LASR.O : Needham augmente le prix cible à 28 $ contre 18 $
* Omada Health, Inc. OMDA.O : Barclays relève le prix cible de 21 $ à 24 $
* Onestream Inc OS.O : Mizuho réduit le prix cible à 30 $ contre 33 $
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies ramène le cours cible de 110 à 100 dollars
* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays ramène le cours cible de 90 $ à 89 $
* Owens & Minor Inc OMI.N : Baird relève la note à surperformance
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW réduit son objectif de cours à 172 $ contre 204 $
* Papa John's International Inc PZZA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 45$ contre 41
* Paramount Skydance Corporation PSKY.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 8$ contre 12
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Barclays augmente le prix cible de 750 $ à 776 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Mizuho relève le prix cible à 800 $ contre 785 $ auparavant
* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le cours cible de 165 $ à 150 $
* PDF Solutions Inc PDFS.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note neutre
* PDF Solutions Inc PDFS.O : Objectif de prix de D.A. Davidson: 24
* Peloton PTON.O : JP Morgan relève le prix cible de 7 $ à 8 $
* Peloton Interactive, Inc. PTON.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 6,00 $ contre 5,75 $
* Pinterest PINS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 44 $ contre 41 $
* Pinterest PINS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 50 $ contre 44 $
* Pinterest PINS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 44 $ contre 40 $
* Pinterest PINS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $
* Pinterest PINS.N : Susquehanna relève l'objectif de cours à 42 $ contre 40 $
* Pinterest PINS.N : zephirin Group relève l'objectif de cours de 1 $ à 26 $
* Pinterest, Inc. PINS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40 $ contre 38 $
* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 75$ contre 80
* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 37 $ contre 41 $
* PTC Therapeutics PTCT.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 76,00 $ de 70,00 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 52 $ à 56 $
* Public Storage PSA.N : Barclays réduit le prix cible à 349 $ de 351 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 360 $ de 340
* Ralph Lauren Corp RL.N : TD Cowen augmente l'objectif de prix de 340 $ à 354 $
* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays augmente le prix cible de 321 $ à 360 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit le prix cible de 35 $ à 27 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Raymond James réduit le prix cible à 30$ de 40
* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit le prix cible de 27 $ à 23 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Stephens réduit le prix cible à 25 $ de 33
* Rayonier Inc RYN.N : RBC augmente le cours cible de 26 $ à 27 $
* Redwire Corp RDW.N : Jefferies ramène le cours cible à 16 $, contre 21 $ auparavant
* Redwire Corporation RDW.N : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 26 $ à 22 $
* Regenxbio Inc. RGNX.O : Barclays réduit le prix cible à 37 $ contre 50 $
* Rocket Lab USA Inc RKLB.O : Needham augmente le prix cible de 45 $ à 55 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 350 à 380 dollars
* Root Inc ROOT.O : KBW réduit le cours cible à 165 $ contre 170 $
* Rxo Inc RXO.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 21,00 $ à 20,00 $
* Rxsight Inc RXST.O : JP Morgan réduit le prix cible de 17,00 $ à 8,00 $
* Rxsight Inc RXST.O : Needham réduit le prix cible à 11$ de 22
* Sharkninja Inc SN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 130 à 140 dollars
* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 142 $ contre 144 $
* Six Flags Entertainment Corporation FUN.N : Morgan Stanley réduit le PT à 30,00 $ de 43,00 $
* Somnigroup International Inc SGI.N : Jefferies augmente le prix cible à 73$ de 60
* Starz Entertainment Corp STRZ.O : JP Morgan augmente le prix cible de 9,00 $ à 16,00 $
* Stepstone Group, Inc STEP.O : Barclays augmente le prix cible de 62 $ à 63 $
* Sunrun Inc RUN.O : Mizuho augmente le prix cible à 25 $, contre 21 $ auparavant
* Sweetgreen Inc SG.N : RBC réduit le prix cible à 13 $ de 25
* Sweetgreen Inc. SG.N : Barclays ramène le cours cible à 10 $, contre 17 $ auparavant
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : JP Morgan augmente le PT à 275,00$ de 250,00
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : TD Cowen relève l'objectif de 249 $ à 259 $
* Tandem Diabète TNDM.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 53 $
* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan augmente le prix cible de 398,00 $ à 440,00 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 65 $ à 64 $
* Twilio Inc TWLO.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 119 $ contre 130 $
* Uber UBER.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible à 86 $ contre 76 $ auparavant
* Vertex Inc VERX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 42 $
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Susquehanna augmente le prix cible à 15 $ de 10
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Susquehanna augmente le prix cible de neutre à positif
* Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 2,50 $ contre 5,00
* Vital Farms Inc VITL.O : Jefferies augmente le prix cible de 46 $ à 52 $
* Vital Farms Inc VITL.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 41,00 $ à 48,00 $
* Vital Farms Inc VITL.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 50 $, contre 46 $ auparavant
* Warner Music Group Corp WMG.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $
* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $ auparavant
* Warner Music Group Corp WMG.O : TD Cowen relève le prix cible de 36 $ à 46 $
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève l'objectif à 300,00 $ contre 290,00 $ auparavant
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 123,00 $ contre 109,00 $
* Ziff Davis Inc ZD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 40 dollars contre 34 dollars
* Zillow Group Inc ZG.O : Susquehanna relève l'objectif de cours de 75 à 85 dollars
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 105 dollars contre 100 dollars
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : RBC relève le prix cible de 112 à 115 dollars