TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Bankunited, Chevron, Paychex
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 08:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Bankunited, Chevron et Paychex.

FAITS MARQUANTS

* Bankunited BKU.N : Jefferies relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"; augmente le prix

cible de 42$ à 55$

* Chevron CVX.N : HSBC relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève le cours cible de 215 $ à 235 $

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 126 $ à 114 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC augmente le prix cible de 550 $ à 670 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Bankunited BKU.N : Jefferies relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"; augmente le prix cible de 42$ à 55$

* Beta Technologies BETA.N : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 30 $

* Billiontoone BLLN.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 117 $

* Billiontoone BLLN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; PT 150 $

* Billiontoone BLLN.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération; PT 150 $

* Chevron CVX.N : HSBC relève le prix cible de 166 $ à 169 $

* Chevron CVX.N : HSBC relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"

* Crowdstrike CRWD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 500 $ à 580 $

* Danaher Corporation DHR.N : HSBC relève l'objectif de cours de 255 $ à 270 $

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Jefferies relève le cours cible de 18 $ à 20 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève le cours cible de 125 $ à 135 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève le cours cible de 121 $ à 126 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève le cours cible de 1900 $ à 1950 $

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève le cours cible de 25 $ à 28 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 93 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC relève le prix cible de 250 $ à 270 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 215 $ à 235 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève le cours cible de 75 $ à 81 $

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan réduit le cours cible de 140 $ à 115 $

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 126 $ à 114 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* Power Solutions International PSIX.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat

* Power Solutions International PSIX.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 110,51 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies relève le cours cible de 80 $ à 85 $

* Repligen Corp RGEN.O : HSBC relève le cours cible de 180 $ à 190 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; PT 64 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève le prix cible de 48 $ à 50 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC relève le cours cible de 550 $ à 670 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 600 $ à 606 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 255 $ à 265 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève le cours cible de 160 $ à 165 $

* Woodward Inc WWD.O : Jefferies relève le cours cible de 305 $ à 350 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 60 $ à 65 $

