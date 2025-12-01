 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BankUnited, Chevron, Paychex
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 15:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont BankUnited, Chevron et Paychex.

FAITS MARQUANTS

* BankUnited BKU.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de

42$ à 55$

* Chevron CVX.N : HSBC relève le cours de l'action de "hold" à "buy

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève le cours cible de 215 à 235 dollars

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible à 114 $ contre 126 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC augmente le prix cible de 550 $ à 670 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Airbnb Inc ABNB.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 111 à 118 dollars

* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen réduit le prix cible à 60 $ contre 65 $

* Amazon AMZN.O : Oppenheimer relève le cours cible à 305 $, contre 290 $ auparavant

* American Airlines AAL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 18 $ à 16 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : BMO ramène le cours cible de 215 $ à 200 $

* Axogen Inc AXGN.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 40

* BankUnited BKU.N : Jefferies relève la note d'achat de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 42 $ à 55 $

* Beta Technologies BETA.N : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 30 $

* Beta Technologies BETA.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible $34

* Billiontoone BLLN.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 117

* Billiontoone BLLN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; PT 150

* Billiontoone BLLN.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération; PT 150

* Billiontoone BLLN.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 145

* Billiontoone BLLN.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids et un PT de 110

* Billiontoone BLLN.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Billiontoone Inc BLLN.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix

* Brandywine Realty Trust BDN.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 5 à 4

* Broadcom Inc AVGO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 400 à 460 dollars

* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 100

* Camden Property Trust CPT.N : BMO réduit le prix cible de 119 $ à 115 $

* Carnival Corporation CCL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 37 $ à 34 $

* Chevron CVX.N : HSBC augmente le prix cible à 169 $ de 166 $

* Chevron CVX.N : HSBC relève l'objectif de cours à acheter, au lieu de le maintenir

* Comcast Corp CMCSA.O : Rosenblatt Securities abaisse le cours cible de 33 $ à 30 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : BMO réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : Truist Securities réduit le prix cible de 30 $ à 28 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Truist Securities réduit le prix cible de 58 $ à 50 $

* Crowdstrike CRWD.O : JP Morgan relève le cours cible de 500 à 580 dollars

* Danaher Corporation DHR.N : HSBC relève le cours cible à 270 $, contre 255 $ auparavant

* Diamondrock Hospitality Company DRH.O : Wells Fargo relève le cours cible de 9 $ à 10 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : BMO ramène le cours cible de 17 $ à 15 $

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Jefferies relève le cours cible de 18 $ à 20 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève le cours cible de 125 $ à 135 $

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Essex Property Trust Inc ESS.N : BMO ramène le cours cible de 310 $ à 305 $

* Evommune Inc EVMN.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 42 $

* Evommune Inc EVMN.N : William Blair initie la couverture avec la note "outperform"

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève le cours cible de 121 à 126 dollars

* Exzeo Group Inc XZO.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 25 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève le cours cible de 1900 $ à 1950 $

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 25 à 28 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Benchmark ramène l'objectif de cours à 285 $ contre 310 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 93

* Harmony Biosciences HRMY.O : Mizuho augmente le prix cible de 39 $ à 46 $

* Home Depot Inc HD.N : Stifel réduit le prix cible de 370 $ à 350 $

* Idacorp Inc IDA.N : Jefferies abaisse le cours cible à 152 $, contre 155 $ auparavant

* Immunome Inc IMNM.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 36 $

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho augmente le prix cible de 196 $ à 256 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC relève l'objectif de cours de 250 à 270 dollars

* JetBlue Airways JBLU.O : TD Cowen ramène le cours cible de 5 $ à 4 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel relève le cours cible de 230 à 250 dollars

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 235 dollars contre 215 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC augmente le prix cible de 75 $ à 81 $

* MPLX LP MPLX.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Neumora Therapeutics NMRA.O : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform"; augmente le prix cible à 7 $ de 4 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 142 $ à 152 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 29$ contre 30

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 115$ contre 140

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : BMO ramène le cours cible de 172 $ à 170 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : BMO augmente le prix cible de "marché performant" à "surperformance"

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 11$ de 12

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible à 114 $ contre 126 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 11 $ à 13 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Post Holdings Inc POST.N : Mizuho ramène le cours cible à 120 $, contre 122 $ auparavant

* Power Solutions International PSIX.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Power Solutions International PSIX.O : Jefferies initie une couverture avec un prix cible de 110,51

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies relève le cours cible de 80 $ à 85 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC passe de surperformance à performance sectorielle; augmente le cours cible de 82 $ à 91 $

* Repligen Corp RGEN.O : HSBC relève le cours cible de 180 $ à 190 $

* Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 320 à 316 dollars

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; PT $64

* Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 114 $ à 109 $

* Salesforce Inc CRM.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 315 $ à 300 $

* Shattuck Labs Inc STTK.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de neutre à achat

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : RBC passe de "sector perform" à "underperform"

* Snowflake Inc SNOW.N : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 250 $ à 275 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Jonestrading relève l'objectif de cours d'achat de "hold" à "buy

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 8,5 $ à 10 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève le cours cible de 48 $ à 50 $

* target Corp TGT.N : Argus Research réduit le cours cible à 125 $ contre 135 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève le cours cible à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC relève le cours cible de 550 à 670 dollars

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* UDR Inc UDR.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 43 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan augmente le prix cible de 600 à 606 $

* United Airlines UAL.O : TD Cowen ramène le cours cible à 125 $, contre 138 $ auparavant

* Vornado Realty Trust VNO.N : BMO ramène le cours cible de 46 $ à 42 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève le cours cible à 265 $ contre 255 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève le cours cible de 70 à 75 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève le cours cible de 160 à 165 dollars

* Woodward Inc WWD.O : Jefferies relève le cours cible de 305 $ à 350 $

* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 15 à 16 dollars

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars

* Zscaler Inc ZS.O : Bernstein réduit le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché"

