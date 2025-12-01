 Aller au contenu principal
CAC 40
8 048,23
-0,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Bankunited, Chevron, Paychex
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 11:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Bankunited, Chevron et Paychex.

FAITS MARQUANTS

* Bankunited BKU.N : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de

cours de 42$ à 55$

* Chevron CVX.N : HSBC relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 215 à 235 dollars

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 126 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC augmente l'objectif de cours de 550 $ à 670 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Bankunited BKU.N : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève

l'objectif de cours de 42$ à 55$

* Beta Technologies BETA.N : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien;

objectif de cours de 30 $

* Beta Technologies BETA.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 34 $

* Billiontoone BLLN.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; objectif

de cours de 117 $

* Billiontoone BLLN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;

objectif de cours de 150 $

* Billiontoone BLLN.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de

surpondération; objectif de cours de 150 $

* Chevron CVX.N : HSBC relève l'objectif de cours à 169 $ contre 166 $ auparavant

* Chevron CVX.N : HSBC relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Crowdstrike CRWD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 500 $ à 580 $

* Danaher Corporation DHR.N : HSBC relève l'objectif de cours à 270 $ contre 255 $

auparavant

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 18 $ à 20 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de

"surpondérer" à "neutre"

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève l'objectif de cours de 121 à 126 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 1900 $ à 1950

$

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 93 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC relève l'objectif de cours de 250 $ à 270 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 235 $ contre 215 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC augmente l'objectif de cours de 75 $ à 81 $

* MPLX LP MPLX.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 115 $, contre 140 $

auparavant

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 126 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 $ à

95 $

* Power Solutions International PSIX.O : Jefferies initie une couverture avec une note

d'achat

* Power Solutions International PSIX.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif

de cours de 110,51 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Repligen Corp RGEN.O : HSBC relève l'objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies initie une couverture avec une note de

maintien; objectif de cours de 64 $

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : RBC abaisse sa recommandation de

"surperformance sectorielle" à "sous-performance"

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 95 $ contre

90 $ auparavant

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC relève l'objectif de cours de 550 $ à 670 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 600 à 606 dollars

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 265 $ contre 255 $

auparavant

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 70 à 75 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 160 à 165

dollars

* Woodward Inc WWD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 305 $ à 350 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars

* Zscaler Inc ZS.O : Bernstein abaisse sa recommandation de "surperformance" à

"performance de marché"

Valeurs associées

BANKUNITED
43,210 USD NYSE -0,22%
BILLIONTOONE RG-A
130,1800 USD NASDAQ +1,82%
CHEVRON
150,900 USD NYSE +0,88%
CROWDSTRIKE
509,2545 USD NASDAQ +1,54%
DANAHER
226,090 USD NYSE -1,03%
EAGLE BANCORP
18,9700 USD NASDAQ +0,37%
EAST-WEST BANCOR
107,0500 USD NASDAQ +0,42%
ENTERPRISE PRODUCTS
32,690 USD NYSE +0,48%
EXXON MOBIL
115,950 USD NYSE +1,03%
FIRST CITIZENS RG-A
1 877,0800 USD NASDAQ -0,68%
FIRST HORIZON
22,100 USD NYSE -0,67%
GOOSEHEAD INS-A
71,5500 USD NASDAQ -0,28%
Gaz naturel
4,85 USD NYMEX 0,00%
IQVIA HOLDINGS
228,170 USD NYSE -1,57%
M&T BANK
190,200 USD NYSE -0,01%
MONSTER BEVERAGE
75,1988 USD NASDAQ +0,21%
MPLX
54,100 USD NYSE +0,87%
OKTA-A
80,3900 USD NASDAQ -0,21%
PAYCHEX INC
112,1600 USD NASDAQ +0,67%
PINNACLE FINL PR
91,6100 USD NASDAQ -0,34%
POWER SOLUTIONS
54,3402 USD NASDAQ +3,29%
PROSPERITY BANCS
68,710 USD NYSE -0,22%
Pétrole Brent
63,17 USD Ice Europ -0,03%
Pétrole WTI
59,34 USD Ice Europ +1,61%
REPLIGEN
171,0200 USD NASDAQ -0,09%
RYAN SPEC HLDG RG-A
57,120 USD NYSE -1,70%
SIONNA THER
43,5700 USD NASDAQ -0,50%
SYNOVUS FINANCIA
48,200 USD NYSE -0,23%
TEXAS CAP BANC
90,1700 USD NASDAQ -0,07%
THERMO FISHER SC
590,830 USD NYSE -0,37%
ULTA BEAUTY
544,0000 USD NASDAQ +1,65%
WASTE MANAGEMENT
218,140 USD NYSE +0,35%
WEBSTER FINANCIA
59,600 USD NYSE +0,30%
WESTERN ALLIANCE
81,530 USD NYSE +0,46%
WINTRUST FINANCI
134,0200 USD NASDAQ -0,50%
WOODWARD
300,0300 USD NASDAQ +0,63%
ZIONS BANCORP
53,2300 USD NASDAQ -0,06%
ZSCALER
251,3900 USD NASDAQ -0,23%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/12/2025 à 11:48:18.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

