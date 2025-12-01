information fournie par Reuters • 01/12/2025 à 11:48

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Bankunited, Chevron, Paychex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Bankunited, Chevron et Paychex.

FAITS MARQUANTS

* Bankunited BKU.N : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de

cours de 42$ à 55$

* Chevron CVX.N : HSBC relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 215 à 235 dollars

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 126 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC augmente l'objectif de cours de 550 $ à 670 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Beta Technologies BETA.N : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien;

objectif de cours de 30 $

* Beta Technologies BETA.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 34 $

* Billiontoone BLLN.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; objectif

de cours de 117 $

* Billiontoone BLLN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;

objectif de cours de 150 $

* Billiontoone BLLN.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de

surpondération; objectif de cours de 150 $

* Chevron CVX.N : HSBC relève l'objectif de cours à 169 $ contre 166 $ auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 500 $ à 580 $

* Danaher Corporation DHR.N : HSBC relève l'objectif de cours à 270 $ contre 255 $

auparavant

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 18 $ à 20 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de

"surpondérer" à "neutre"

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève l'objectif de cours de 121 à 126 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 1900 $ à 1950

$

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 93 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC relève l'objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC augmente l'objectif de cours de 75 $ à 81 $

* MPLX LP MPLX.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 115 $, contre 140 $

auparavant

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 $ à

95 $

* Power Solutions International PSIX.O : Jefferies initie une couverture avec une note

d'achat

* Power Solutions International PSIX.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif

de cours de 110,51 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Repligen Corp RGEN.O : HSBC relève l'objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies initie une couverture avec une note de

maintien; objectif de cours de 64 $

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : RBC abaisse sa recommandation de

"surperformance sectorielle" à "sous-performance"

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 95 $ contre

90 $ auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 600 à 606 dollars

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 265 $ contre 255 $

auparavant

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 70 à 75 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 160 à 165

dollars

* Woodward Inc WWD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 305 $ à 350 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars

* Zscaler Inc ZS.O : Bernstein abaisse sa recommandation de "surperformance" à

"performance de marché"