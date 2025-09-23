 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Axos Financial, Vistra, Williams-Sonoma
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 19:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Axos Financial, Vistra et Williams-Sonoma.

FAITS MARQUANTS

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 95 à 100

dollars

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform"

* Vistra Corp VST.N : Jefferies ramène le titre de "buy" à "hold"

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 225 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible à 338 $, contre 287 $

auparavant

* AGCO Corp AGCO.N : Citigroup réduit le prix cible de 125 $ à 120 $

* Alcoa Corp AA.N : B. Riley relève le cours cible à 40 $, contre 38 $ auparavant

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO initie la couverture avec une note de

surperformance

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO initie la couverture avec un objectif de prix

de 100

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 17 $ à 15 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à

sous-pondéré

* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible de 37 $ à 39 $

* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Applied Materials Inc AMAT.O : KeyBanc relève l'objectif de cours à 220 $ contre 200 $

auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 209 $ contre 172

$ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Applovin Corp APP.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 740 $ contre 500 $

auparavant

* Avepoint Inc AVPT.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT 20 $

* Axos Financial Inc AX.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 100 $ à 106 $

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Bank of America BAC.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 56 $ contre 57 $

* Carnival Corp CCL.N : Stifel relève le cours cible de 34 $ à 38 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le cours cible à 540 $, contre 500 $ auparavant

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Baird relève le cours cible de 135 à 162 dollars

* Chemours CC.N : Mizuho relève le cours cible à 19 $ contre 16 $

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève le cours cible à 152 $, contre 120 $ auparavant

* Citigroup Inc C.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 123 $ contre 124 $

* Citius Oncology Inc CTOR.O : Maxim Group relève l'objectif de cours à acheter de "hold" à

"buy"

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup réduit le prix cible de 155 $ à 145 $

* Cormedix Inc CRMD.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 19 $ à 21 $

* Corning Inc GLW.N : UBS relève le cours cible de 84 à 91 dollars

* Cummins CMI.N : Citigroup relève le cours cible de 425 à 485 dollars

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : B. Riley relève le cours cible de 85 $ à 86 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Citigroup relève le cours cible de 47 à 50 dollars

* GM GM.N : Mizuho relève le cours cible de 58 $ à 67 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 90 $ à 85 $

* Harrow Inc HROW.O : B. Riley augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note en ligne

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Evercore ISI initie la couverture avec PT $185

* Kla Corp KLAC.O : Morgan Stanley réduit la pondération de surpondération à égale

pondération

* Kla Corp KLAC.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 928 $ à 1 093 $

* Lam Research LRCX.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 92 $ à 125 $

* Lam Research LRCX.O : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondéré à

égal-pondéré

* Lam Research Corp LRCX.O : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à

surpondération

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Argus Research relève le cours cible de 60 à 65 dollars

* Lennox International Inc LII.N : UBS réduit le prix cible de 676 $ à 610 $

* Lineage Inc LINE.O : JP Morgan réduit le prix cible à 43 $ contre 44 $

* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat

* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix cible de 18

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 38 $ à 80 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : B. Riley relève le prix cible de 85 $ à 105 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Jefferies relève le prix cible à 169 $, contre 160 $

auparavant

* Newmont NEM.N : Raymond James relève le cours cible à 84 $ contre 77 $

* Nike Inc NKE.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70

* Nike Inc NKE.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 70 dollars contre 64 dollars

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 à 170 dollars

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève le cours cible de "hold" à "buy"

* Oracle Corporation ORCL.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 320$ contre 246

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 150 à 160 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : BofA Global Research relève le prix cible de 180 à 215

dollars

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : UBS augmente le prix cible à 37$ de 23

* PBF Energy Inc PBF.N : UBS relève le prix cible de 28 $ à 37 $

* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup relève le cours cible de 217 à 230 dollars

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 238 $ à 235 $

* PPG Industries PPG.N : Deutsche Bank abaisse le cours cible à 128 $, contre 130 $

auparavant

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours cible à 318 $ contre 292 $

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Pros Holdings Inc PRO.N : Baird relève le cours cible de 18 $ à 23,25 $

* Pros Holdings Inc PRO.N : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Range Resources Corp RRC.N : Citigroup réduit le prix cible à 39$ de 40

* Regions Financial RF.N : Citigroup augmente le prix cible de 30 $ à 32 $

* Rivian RIVN.O : Mizuho relève le cours cible à 14 $ contre 12 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Piper Sandler relève le cours cible à 140 $ contre 120 $

* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 125 $ contre 59 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 44

$ contre 50 $

* Semler Scientific Inc SMLR.O : Benchmark réduit le prix cible de 101 $ à 86 $

* Symbotic Inc SYM.O : UBS réduit le prix à vendre de neutre

* Symbotic Inc SYM.O : UBS augmente le prix cible de 27 $ à 35 $

* Terex Corp TEX.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 55 à 58 dollars

* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho relève le cours cible de 375 à 450 dollars

* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève le cours cible de 56 $ à 65 $

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer ramène le cours cible de 67 $ à 66 $

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein augmente le prix cible de 885 $ à 1128 $

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 1 000 à 1 080 dollars

* Upwork Inc UPWK.O : UBS relève l'objectif de cours à 21 $ contre 16 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le prix cible de 241 $ à 230 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies ramène le cours de l'action d'achat à maintien

* Vulcan Materials Co VMC.N : Argus Research augmente le prix cible de 285 à 327 dollars

* Watsco Inc WSO.N : UBS ramène le cours cible de 450 à 425 dollars

* Wells Fargo WFC.N : Citigroup augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* Wendy's Co WEN.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 225 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Argus Research relève le cours cible de 145 à 150 dollars

