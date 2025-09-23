 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Axos Financial, Vistra, Williams-Sonoma
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Axos Financial, Vistra et Williams-Sonoma.

FAITS MARQUANTS

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 95 à 100

dollars

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform"

* Vistra Corp VST.N : Jefferies ramène le titre de "buy" à "hold"

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 225 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible de 287 $ à 338 $

* AGCO Corp AGCO.N : Citigroup réduit le prix cible de 125 $ à 120 $

* Alcoa Corp AA.N : B. Riley relève le cours cible à 40 $, contre 38 $ auparavant

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO initie la couverture avec une note de

surperformance

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO initie la couverture avec un objectif de

prix de 100

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 17 $ à 15 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à

sous-pondéré

* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible de 37 $ à 39 $

* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Applied Materials Inc AMAT.O : KeyBanc relève l'objectif de cours à 220 dollars contre

200 dollars auparavant

* Applovin Corp. APP.O : Oppenheimer relève le cours cible de 500 à 740 dollars

* Avepoint Inc AVPT.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT $20

* Axos Financial Inc AX.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 100 $ à 106

$

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Bank of America BAC.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 56 $ contre 57 $

* Carnival Corp CCL.N : Stifel relève le cours cible de 34 $ à 38 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le cours cible de 500 à 540 dollars

* Chemours CC.N : Mizuho relève le cours cible à 19 $ contre 16 $

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève le cours cible de 120 $ à 152 $

* Citigroup Inc. C.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 123 $ contre 124 $

* Citius Oncology Inc CTOR.O : Maxim Group relève l'objectif de cours de "hold"

à "buy"

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup réduit le prix cible de 155 $ à 145 $

* Cormedix Inc CRMD.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 19 $ à 21 $

* Cummins CMI.N : Citigroup relève le cours cible de 425 à 485 dollars

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : B. Riley relève le cours cible de 85 $ à 86 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Citigroup relève le cours cible de 47 à 50 dollars

* GM GM.N : Mizuho relève le cours cible de 58 $ à 67 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 90 $ à 85 $

* Harrow Inc HROW.O : B. Riley augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note en

ligne

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Evercore ISI initie la couverture avec PT $185

* Lam Research Corp LRCX.O : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération

à surpondération

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Argus Research augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Lineage Inc LINE.O : JP Morgan réduit le prix cible de 44 $ à 43 $

* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat

* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix cible de

18

* MBX Biosciences, Inc. MBX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 38 $ à 80 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : B. Riley relève le prix cible de 85 $ à 105 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Jefferies relève le prix cible à 169 $, contre 160

$ auparavant

* Newmont NEM.N : Raymond James relève le cours cible à 84 $ contre 77 $

* Nike Inc NKE.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 75$ contre 70

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 170 dollars

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à acheter, au lieu de

le maintenir

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 160$ contre 150

* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup relève le prix cible de 217 à 230 dollars

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 238 $ à 235 $

* PPG Industries PPG.N : Deutsche Bank abaisse le cours cible à 128 $, contre 130 $

auparavant

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours cible à 318 $ contre 292 $

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* Pros Holdings Inc PRO.N : Baird relève le cours cible de 18 $ à 23,25 $

* Pros Holdings Inc PRO.N : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Range Resources Corp RRC.N : Citigroup réduit le prix cible à 39$ de 40

* Regions Financial RF.N : Citigroup augmente le prix cible de 30 $ à 32 $

* Rivian RIVN.O : Mizuho relève le cours cible à 14 $ contre 12 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 à 140 dollars

* Semler Scientific Inc SMLR.O : Benchmark réduit le prix cible à 86$ de 101

* Terex Corp TEX.N : Citigroup relève le cours cible de 55 à 58 dollars

* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho relève le cours cible de 375 à 450 dollars

* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève le cours cible de 56 $ à 65 $

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer ramène le cours cible de 67 $ à 66 $

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein augmente le prix cible de 885 $ à 1128 $

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup augmente le prix cible à 1080$ de 1000

* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le prix cible de 241 $ à 230 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le cours de l'action de "acheter" à "garder"

* Vulcan Materials Co VMC.N : Argus Research augmente le prix cible de 285 à 327

dollars

* Wells Fargo WFC.N : Citigroup relève le cours cible de 85 à 90 dollars

* Wendy's Co WEN.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à

"hold"

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 225 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Argus Research relève le cours cible de 145 $ à 150

$

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/09/2025 à 14:39:09.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

