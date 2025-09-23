information fournie par Reuters • 23/09/2025 à 14:39

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Axos Financial, Vistra, Williams-Sonoma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Axos Financial, Vistra et Williams-Sonoma.

FAITS MARQUANTS

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 95 à 100

dollars

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform"

* Vistra Corp VST.N : Jefferies ramène le titre de "buy" à "hold"

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 225 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible de 287 $ à 338 $

* AGCO Corp AGCO.N : Citigroup réduit le prix cible de 125 $ à 120 $

* Alcoa Corp AA.N : B. Riley relève le cours cible à 40 $, contre 38 $ auparavant

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO initie la couverture avec une note de

surperformance

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO initie la couverture avec un objectif de

prix de 100

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 17 $ à 15 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à

sous-pondéré

* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible de 37 $ à 39 $

* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Applied Materials Inc AMAT.O : KeyBanc relève l'objectif de cours à 220 dollars contre

200 dollars auparavant

* Applovin Corp. APP.O : Oppenheimer relève le cours cible de 500 à 740 dollars

* Avepoint Inc AVPT.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT $20

* Axos Financial Inc AX.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 100 $ à 106

$

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Bank of America BAC.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 56 $ contre 57 $

* Carnival Corp CCL.N : Stifel relève le cours cible de 34 $ à 38 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le cours cible de 500 à 540 dollars

* Chemours CC.N : Mizuho relève le cours cible à 19 $ contre 16 $

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève le cours cible de 120 $ à 152 $

* Citigroup Inc. C.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 123 $ contre 124 $

* Citius Oncology Inc CTOR.O : Maxim Group relève l'objectif de cours de "hold"

à "buy"

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup réduit le prix cible de 155 $ à 145 $

* Cormedix Inc CRMD.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 19 $ à 21 $

* Cummins CMI.N : Citigroup relève le cours cible de 425 à 485 dollars

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : B. Riley relève le cours cible de 85 $ à 86 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Citigroup relève le cours cible de 47 à 50 dollars

* GM GM.N : Mizuho relève le cours cible de 58 $ à 67 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 90 $ à 85 $

* Harrow Inc HROW.O : B. Riley augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note en

ligne

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Evercore ISI initie la couverture avec PT $185

* Lam Research Corp LRCX.O : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération

à surpondération

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Argus Research augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Lineage Inc LINE.O : JP Morgan réduit le prix cible de 44 $ à 43 $

* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat

* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix cible de

18

* MBX Biosciences, Inc. MBX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 38 $ à 80 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : B. Riley relève le prix cible de 85 $ à 105 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Jefferies relève le prix cible à 169 $, contre 160

$ auparavant

* Newmont NEM.N : Raymond James relève le cours cible à 84 $ contre 77 $

* Nike Inc NKE.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 75$ contre 70

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 170 dollars

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à acheter, au lieu de

le maintenir

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 160$ contre 150

* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup relève le prix cible de 217 à 230 dollars

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 238 $ à 235 $

* PPG Industries PPG.N : Deutsche Bank abaisse le cours cible à 128 $, contre 130 $

auparavant

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours cible à 318 $ contre 292 $

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* Pros Holdings Inc PRO.N : Baird relève le cours cible de 18 $ à 23,25 $

* Pros Holdings Inc PRO.N : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Range Resources Corp RRC.N : Citigroup réduit le prix cible à 39$ de 40

* Regions Financial RF.N : Citigroup augmente le prix cible de 30 $ à 32 $

* Rivian RIVN.O : Mizuho relève le cours cible à 14 $ contre 12 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 à 140 dollars

* Semler Scientific Inc SMLR.O : Benchmark réduit le prix cible à 86$ de 101

* Terex Corp TEX.N : Citigroup relève le cours cible de 55 à 58 dollars

* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho relève le cours cible de 375 à 450 dollars

* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève le cours cible de 56 $ à 65 $

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer ramène le cours cible de 67 $ à 66 $

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein augmente le prix cible de 885 $ à 1128 $

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup augmente le prix cible à 1080$ de 1000

* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le prix cible de 241 $ à 230 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le cours de l'action de "acheter" à "garder"

* Vulcan Materials Co VMC.N : Argus Research augmente le prix cible de 285 à 327

dollars

* Wells Fargo WFC.N : Citigroup relève le cours cible de 85 à 90 dollars

* Wendy's Co WEN.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à

"hold"

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 225 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Argus Research relève le cours cible de 145 $ à 150

$