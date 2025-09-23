TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Axos Financial, Vistra, Williams-Sonoma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Axos Financial, Vistra et Williams-Sonoma.
FAITS MARQUANTS
* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 95 à 100
dollars
* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à
"outperform"
* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market
perform" à "outperform"
* Vistra Corp VST.N : Jefferies ramène le titre de "buy" à "hold"
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 225 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible de 287 $ à 338 $
* AGCO Corp AGCO.N : Citigroup réduit le prix cible de 125 $ à 120 $
* Alcoa Corp AA.N : B. Riley relève le cours cible à 40 $, contre 38 $ auparavant
* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO initie la couverture avec une note de
surperformance
* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO initie la couverture avec un objectif de
prix de 100
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 17 $ à 15 $
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à
sous-pondéré
* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible de 37 $ à 39 $
* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat
* Applied Materials Inc AMAT.O : KeyBanc relève l'objectif de cours à 220 dollars contre
200 dollars auparavant
* Applovin Corp. APP.O : Oppenheimer relève le cours cible de 500 à 740 dollars
* Avepoint Inc AVPT.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT $20
* Axos Financial Inc AX.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 100 $ à 106
$
* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève le prix cible de 95 $ à 100 $
* Bank of America BAC.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 56 $ contre 57 $
* Carnival Corp CCL.N : Stifel relève le cours cible de 34 $ à 38 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le cours cible de 500 à 540 dollars
* Chemours CC.N : Mizuho relève le cours cible à 19 $ contre 16 $
* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève le cours cible de 120 $ à 152 $
* Citigroup Inc. C.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 123 $ contre 124 $
* Citius Oncology Inc CTOR.O : Maxim Group relève l'objectif de cours de "hold"
à "buy"
* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup réduit le prix cible de 155 $ à 145 $
* Cormedix Inc CRMD.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 19 $ à 21 $
* Cummins CMI.N : Citigroup relève le cours cible de 425 à 485 dollars
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : B. Riley relève le cours cible de 85 $ à 86 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Citigroup relève le cours cible de 47 à 50 dollars
* GM GM.N : Mizuho relève le cours cible de 58 $ à 67 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 90 $ à 85 $
* Harrow Inc HROW.O : B. Riley augmente le prix cible de 65 $ à 70 $
* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note en
ligne
* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Evercore ISI initie la couverture avec PT $185
* Lam Research Corp LRCX.O : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération
à surpondération
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Argus Research augmente le prix cible de 60 $ à 65 $
* Lineage Inc LINE.O : JP Morgan réduit le prix cible de 44 $ à 43 $
* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat
* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix cible de
18
* MBX Biosciences, Inc. MBX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 38 $ à 80 $
* Nektar Therapeutics NKTR.O : B. Riley relève le prix cible de 85 $ à 105 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Jefferies relève le prix cible à 169 $, contre 160
$ auparavant
* Newmont NEM.N : Raymond James relève le cours cible à 84 $ contre 77 $
* Nike Inc NKE.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 75$ contre 70
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 170 dollars
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à acheter, au lieu de
le maintenir
* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 160$ contre 150
* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup relève le prix cible de 217 à 230 dollars
* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 238 $ à 235 $
* PPG Industries PPG.N : Deutsche Bank abaisse le cours cible à 128 $, contre 130 $
auparavant
* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours cible à 318 $ contre 292 $
* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à
"outperform"
* Pros Holdings Inc PRO.N : Baird relève le cours cible de 18 $ à 23,25 $
* Pros Holdings Inc PRO.N : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Range Resources Corp RRC.N : Citigroup réduit le prix cible à 39$ de 40
* Regions Financial RF.N : Citigroup augmente le prix cible de 30 $ à 32 $
* Rivian RIVN.O : Mizuho relève le cours cible à 14 $ contre 12 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 à 140 dollars
* Semler Scientific Inc SMLR.O : Benchmark réduit le prix cible à 86$ de 101
* Terex Corp TEX.N : Citigroup relève le cours cible de 55 à 58 dollars
* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho relève le cours cible de 375 à 450 dollars
* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le cours cible de 85 $ à 90 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève le cours cible de 56 $ à 65 $
* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer ramène le cours cible de 67 $ à 66 $
* United Rentals Inc URI.N : Bernstein augmente le prix cible de 885 $ à 1128 $
* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market perform" à
"outperform"
* United Rentals Inc URI.N : Citigroup augmente le prix cible à 1080$ de 1000
* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le prix cible de 241 $ à 230 $
* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le cours de l'action de "acheter" à "garder"
* Vulcan Materials Co VMC.N : Argus Research augmente le prix cible de 285 à 327
dollars
* Wells Fargo WFC.N : Citigroup relève le cours cible de 85 à 90 dollars
* Wendy's Co WEN.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à
"hold"
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 225 $
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Argus Research relève le cours cible de 145 $ à 150
$
