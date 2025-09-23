 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Axos Financial, Vistra, Williams-Sonoma
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Axos Financial, Vistra et Williams-Sonoma.

FAITS MARQUANTS

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 95 à 100

dollars

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform"

* Vistra Corp VST.N : Jefferies ramène le titre de "buy" à "hold"

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 225 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible à 338 $, contre 287 $

auparavant

* AGCO Corp AGCO.N : Citigroup réduit le prix cible de 125 $ à 120 $

* Alcoa Corp AA.N : B. Riley relève le cours cible à 40 $, contre 38 $ auparavant

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO initie la couverture avec une note de

surperformance

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO initie la couverture avec un objectif de prix

de 100

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 17 $ à 15 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à

sous-pondéré

* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible de 37 $ à 39 $

* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Applied Materials Inc AMAT.O : KeyBanc relève l'objectif de cours à 220 $ contre 200 $

auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 209,00 $

contre 172,00 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley relève le prix cible à surpondérer

de égal à égal

* Applovin Corp. APP.O : Oppenheimer relève le cours cible de 500 à 740 dollars

* Avepoint Inc AVPT.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT $20

* Axos Financial Inc AX.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 100 $ à 106 $

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Bank of America BAC.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 56 $ contre 57 $

* Carnival Corp CCL.N : Stifel relève le cours cible de 34 $ à 38 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le cours cible à 540 $, contre 500 $ auparavant

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Baird relève le cours cible de 135 à 162 dollars

* Chemours CC.N : Mizuho relève le cours cible à 19 $ contre 16 $

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève le cours cible de 120 $ à 152 $

* Citigroup Inc. C.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 123 $ contre 124 $

* Citius Oncology Inc CTOR.O : Maxim Group relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup réduit le prix cible de 155 $ à 145 $

* Cormedix Inc CRMD.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 19 $ à 21 $

* Corning Inc GLW.N : UBS relève le cours cible de 84 à 91 dollars

* Cummins CMI.N : Citigroup relève le cours cible de 425 à 485 dollars

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : B. Riley relève le cours cible de 85 $ à 86 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Citigroup relève le cours cible de 47 à 50 dollars

* GM GM.N : Mizuho relève le cours cible de 58 $ à 67 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 90 $ à 85 $

* Harrow Inc HROW.O : B. Riley augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note en ligne

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Evercore ISI initie la couverture avec PT $185

* Kla Corp KLAC.O : Morgan Stanley réduit la pondération de surpondération à égale

pondération

* Kla Corp KLAC.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 928,00 $ à 1093,00 $

* Lam Research LRCX.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 92,00 $ à 125,00 $

à 125,00 $

* Lam Research Corp LRCX.O : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à

surpondération

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Argus Research relève le cours cible de 60 à 65 dollars

* Lennox International Inc LII.N : UBS réduit le prix cible de 676 $ à 610 $

* Lineage Inc LINE.O : JP Morgan réduit le prix cible à 43 $ contre 44 $

* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat

* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix cible de 18

* MBX Biosciences, Inc. MBX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 38 $ à 80 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : B. Riley relève le prix cible de 85 $ à 105 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Jefferies relève le prix cible à 169 $, contre 160 $

auparavant

* Newmont NEM.N : Raymond James relève le cours cible à 84 $ contre 77 $

* Nike Inc NKE.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70

* Nike Inc. NKE.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 70,00 $ contre 64,00 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 à 170 dollars

* Oracle Corporation ORCL.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 320,00 $ contre

246,00

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup augmente le prix cible à 160 $ de 150 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : BofA Global Research relève le prix cible de

180 à 215 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : UBS augmente le prix cible à 37$ de 23

* PBF Energy Inc PBF.N : UBS relève le prix cible de 28 $ à 37 $

* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup relève le cours cible de 217 à 230 dollars

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 238 $ à 235 $

* PPG Industries PPG.N : Deutsche Bank abaisse le cours cible à 128 $, contre 130 $

auparavant

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours cible à 318 $ contre 292 $

* Pros Holdings Inc PRO.N : Baird relève le cours cible de 18 $ à 23,25 $

* Pros Holdings Inc PRO.N : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Range Resources Corp RRC.N : Citigroup réduit le prix cible à 39$ de 40

* Regions Financial RF.N : Citigroup augmente le prix cible de 30 $ à 32 $

* Rivian RIVN.O : Mizuho relève le cours cible à 14 $ contre 12 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Piper Sandler relève le cours cible à 140 $ contre 120 $

* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 125 $ contre 59 $

* Semler Scientific Inc SMLR.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 86 $ contre 101 $

* Symbotic Inc SYM.O : UBS réduit l'objectif de vente de neutre

* Symbotic Inc SYM.O : UBS augmente le prix cible de 27 $ à 35 $

* Terex Corp TEX.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 55 à 58 dollars

* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho relève le cours cible de 375 à 450 dollars

* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève le cours cible de 56 $ à 65 $

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer ramène le cours cible de 67 $ à 66 $

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein augmente le prix cible de 885 $ à 1128 $

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market perform" à

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 1080 $ contre 1000 $

auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : UBS relève l'objectif de cours à 21 $ contre 16 $ auparavant

* Vistra Corp VST.N : Jefferies ramène le cours cible de 241 $ à 230 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Argus Research augmente le prix cible de 285 à 327 dollars

* Watsco Inc WSO.N : UBS ramène le cours cible de 450 à 425 dollars

* Wells Fargo WFC.N : Citigroup augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* Wendy's Co WEN.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 225 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Argus Research relève le cours cible de 145 à 150 dollars

Véhicules électriques

Valeurs associées

AFFILIATED MANAG
244,190 USD NYSE +0,10%
AGCO
110,410 USD NYSE +0,84%
ALCOA-WI
32,085 USD NYSE -1,66%
ALEXANDRIA REIT
87,115 USD NYSE +1,41%
AMRICLD RLTY REITRG
12,705 USD NYSE -0,78%
ANTERO RESOURCES
33,650 USD NYSE +3,28%
APPLIED MATERIALS
203,7700 USD NASDAQ +1,62%
APPLOVIN RG-A
663,4750 USD NASDAQ +3,10%
AVEPOINT
15,6000 USD NASDAQ -0,95%
AXOS FINANCIAL
89,485 USD NYSE +1,75%
BANK OF AMERICA
52,290 USD NYSE +0,69%
BP
431,850 GBX LSE +1,73%
C.H.ROBINSON WLD
135,1850 USD NASDAQ +0,90%
CARNIVAL
31,205 USD NYSE +1,61%
CATERPILLAR
476,560 USD NYSE +0,93%
CHEMOURS
17,180 USD NYSE +1,00%
CIENA
140,100 USD NYSE +0,57%
CITIGROUP
104,830 USD NYSE +1,28%
CONSTELLATION BRD-A
131,465 USD NYSE -1,50%
CORMEDIX
11,8000 USD NASDAQ +4,70%
CORNING INC
79,690 USD NYSE +0,68%
CUMMINS
425,560 USD NYSE +0,19%
CUSTOMERS BANC
67,395 USD NYSE +1,18%
FIFTH THIRD BANC
45,3335 USD NASDAQ +0,85%
GENERAL MOTORS
59,162 USD NYSE +0,48%
GOOSEHEAD INS-A
78,4500 USD NASDAQ -1,19%
Gaz naturel
2,81 USD NYMEX -0,07%
HARROW
48,9800 USD NASDAQ +6,27%
IRHYTHM TECHNOLG
181,5000 USD NASDAQ -1,75%
KLA
1 070,6600 USD NASDAQ -0,06%
LAM RESEARCH
132,0900 USD NASDAQ -0,08%
LAS VEGAS SANDS
53,825 USD NYSE +1,81%
LENNOX INTL
530,610 USD NYSE -0,57%
LINEAGE
39,9400 USD NASDAQ -1,14%
MAMA'S CREATIONS
10,7550 USD NASDAQ -1,78%
NEKTAR THERAPEUT
60,0000 USD NASDAQ +1,88%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
146,5900 USD NASDAQ -0,02%
NEWMONT
85,430 USD NYSE +2,04%
NIKE -B-
71,790 USD NYSE +0,69%
ONTO INNOVATION
136,040 USD NYSE +4,50%
ORACLE
313,500 USD NYSE -4,44%
OSHKOSH
133,420 USD NYSE +0,67%
PALANTIR TECHNOLOGIES
181,3350 USD NASDAQ +1,12%
PAR PACIFIC HLDN
37,650 USD NYSE +6,84%
PBF ENER RG-A
32,430 USD NYSE +5,86%
PNC FINL SER
205,735 USD NYSE +1,26%
PPG INDUSTRIES
107,360 USD NYSE -1,95%
PRIMERICA
286,825 USD NYSE +5,27%
PROS HLDGS
22,900 USD NYSE -0,50%
Pétrole Brent
67,88 USD Ice Europ +1,98%
Pétrole WTI
63,62 USD Ice Europ +2,00%
RANGE RESOURCES
36,040 USD NYSE +3,18%
REGIONS FINANCIA
26,921 USD NYSE +1,32%
RIVIAN AUTO RG-A
15,4850 USD NASDAQ +1,61%
ROBINHOOD MARKETS
126,1900 USD NASDAQ +1,04%
SEMLER SCIENTIFI
32,3750 USD NASDAQ +0,98%
SYMBOTIC RG-A
56,1000 USD NASDAQ -7,62%
TEREX CORP
53,235 USD NYSE +2,40%
TESLA
434,3955 USD NASDAQ +0,04%
TIMKEN
77,665 USD NYSE +1,04%
TTM TECHNOLOGIES
57,0400 USD NASDAQ +5,16%
UNITED RENTALS
967,690 USD NYSE +2,57%
UPWORK
20,0111 USD NASDAQ +3,52%
US BANCORP
49,758 USD NYSE +0,53%
VISTRA
208,630 USD NYSE -4,30%
VULCAN MATERIALS
298,825 USD NYSE -0,06%
WATSCO INC
391,310 USD NYSE -0,07%
WELLS FARGO
85,850 USD NYSE +0,80%
WENDY'S
9,2150 USD NASDAQ -1,02%
WILLIAMS-SONOMA
199,810 USD NYSE +1,65%
WYNN RESORTS
128,1700 USD NASDAQ +1,68%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/09/2025 à 16:35:48.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

