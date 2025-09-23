TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Axos Financial, Vistra, Williams-Sonoma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Axos Financial, Vistra et Williams-Sonoma.
FAITS MARQUANTS
* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 95 $ à
100 $
* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours de l'action de "market
perform" à "outperform"
* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours de l'action de
"market perform" à "outperform"
* Vistra Corp VST.N : Jefferies ramène le titre de "buy" à "hold"
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 225 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible à 338 $,
contre 287 $ auparavant
* AGCO Corp AGCO.N : Citigroup réduit le prix cible de 125 $ à 120 $
* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO initie la couverture avec une note de
surperformance
* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO initie la couverture avec un objectif
de prix de 100
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 17 $ à 15 $
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à
sous-pondéré
* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible de 37 $ à 39 $
* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat
* Applied Materials Inc AMAT.O : KeyBanc relève l'objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Avepoint Inc AVPT.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT 20 $
* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James augmente le prix cible de 95 $ à 100 $
* Carnival Corp CCL.N : Stifel relève le cours cible à 38 $ contre 34 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le cours cible de 500 $ à 540 $
* Chemours CC.N : Mizuho relève le cours cible à 19 $ contre 16 $
* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève le cours cible à 152 $, contre 120 $ auparavant
* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup réduit le prix cible de 155 $ à 145 $
* Cummins CMI.N : Citigroup augmente le prix cible de 425 $ à 485 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Citigroup augmente le prix cible de 47 $ à 50 $
* GM GM.N : Mizuho relève le cours cible de 58 $ à 67 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 90 $ à
85 $
* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note
en ligne
* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Evercore ISI initie la couverture avec PT 185 $
* Lam Research Corp LRCX.O : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de
surpondération à surpondération
* Lineage Inc LINE.O : JP Morgan réduit le prix cible de 44 $ à 43 $
* Lineage Inc LINE.O : JP Morgan réduit le prix cible de 44 $ à 43 $
* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat
* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix cible de 18
* Nektar Therapeutics NKTR.O : B. Riley relève le prix cible de 85 $ à 105 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 169 $ contre 160
$
* Nike Inc NKE.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70
$
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 170 $ contre 100 $
auparavant
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à acheter, au lieu de le
maintenir
* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 160 $ contre 150 $
* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup relève le cours cible de 217 à 230 $
* PPG Industries PPG.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 128 $, contre 130 $
auparavant
* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours cible à 318 $ contre 292 $
* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à
"outperform"
* Pros Holdings Inc PRO.N : Baird relève le cours cible de 18 $ à 23,25 $
* Pros Holdings Inc PRO.N : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Range Resources Corp RRC.N : Citigroup réduit le prix cible à 39 $ de 40 $
* Regions Financial RF.N : Citigroup augmente le prix cible de 30 $ à 32 $
* Rivian RIVN.O : Mizuho relève le cours cible à 14 $ contre 12 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 $ à 140
$
* Semler Scientific Inc SMLR.O : Benchmark réduit le prix cible à 86 $ de 101 $
* Terex Corp TEX.N : Citigroup relève le cours cible de 55 $ à 58 $
* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho relève le cours cible de 375 $ à 450 $
* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le cours cible de 85 $ à 90 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève le cours cible de 56 $ à 65 $
* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours cible de 885 $ à 1 128 $
* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market
perform" à "outperform"
* United Rentals Inc URI.N : Citigroup augmente le prix cible à 1 080 $ de 1 000 $
* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le prix cible de 241 $ à 230 $
* Vistra Corp VST.N : Jefferies ramène le cours de l'action d'achat à maintien
* Wells Fargo WFC.N : Citigroup augmente le prix cible de 85 $ à 90 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen relève le cours cible de 215 $ à 225 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer