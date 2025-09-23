information fournie par Reuters • 23/09/2025 à 13:24

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Axos Financial, Vistra, Williams-Sonoma

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Axos Financial, Vistra et Williams-Sonoma.

FAITS MARQUANTS

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 95 $ à

100 $

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform"

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours de l'action de

"market perform" à "outperform"

* Vistra Corp VST.N : Jefferies ramène le titre de "buy" à "hold"

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 225 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible à 338 $,

contre 287 $ auparavant

* AGCO Corp AGCO.N : Citigroup réduit le prix cible de 125 $ à 120 $

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO initie la couverture avec une note de

surperformance

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BMO initie la couverture avec un objectif

de prix de 100

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 17 $ à 15 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à

sous-pondéré

* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible de 37 $ à 39 $

* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Applied Materials Inc AMAT.O : KeyBanc relève l'objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Avepoint Inc AVPT.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT 20 $

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James augmente le prix cible de 95 $ à 100 $

* Carnival Corp CCL.N : Stifel relève le cours cible à 38 $ contre 34 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le cours cible de 500 $ à 540 $

* Chemours CC.N : Mizuho relève le cours cible à 19 $ contre 16 $

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève le cours cible à 152 $, contre 120 $ auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup réduit le prix cible de 155 $ à 145 $

* Cummins CMI.N : Citigroup augmente le prix cible de 425 $ à 485 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Citigroup augmente le prix cible de 47 $ à 50 $

* GM GM.N : Mizuho relève le cours cible de 58 $ à 67 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 90 $ à

85 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note

en ligne

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Evercore ISI initie la couverture avec PT 185 $

* Lam Research Corp LRCX.O : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de

surpondération à surpondération

* Lineage Inc LINE.O : JP Morgan réduit le prix cible de 44 $ à 43 $

* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat

* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix cible de 18

* Nektar Therapeutics NKTR.O : B. Riley relève le prix cible de 85 $ à 105 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 169 $ contre 160

$

* Nike Inc NKE.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70

$

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 170 $ contre 100 $

auparavant

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à acheter, au lieu de le

maintenir

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 160 $ contre 150 $

* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup relève le cours cible de 217 à 230 $

* PPG Industries PPG.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 128 $, contre 130 $

auparavant

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours cible à 318 $ contre 292 $

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* Pros Holdings Inc PRO.N : Baird relève le cours cible de 18 $ à 23,25 $

* Pros Holdings Inc PRO.N : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Range Resources Corp RRC.N : Citigroup réduit le prix cible à 39 $ de 40 $

* Regions Financial RF.N : Citigroup augmente le prix cible de 30 $ à 32 $

* Rivian RIVN.O : Mizuho relève le cours cible à 14 $ contre 12 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 $ à 140

$

* Semler Scientific Inc SMLR.O : Benchmark réduit le prix cible à 86 $ de 101 $

* Terex Corp TEX.N : Citigroup relève le cours cible de 55 $ à 58 $

* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho relève le cours cible de 375 $ à 450 $

* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève le cours cible de 56 $ à 65 $

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours cible de 885 $ à 1 128 $

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform"

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup augmente le prix cible à 1 080 $ de 1 000 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le prix cible de 241 $ à 230 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies ramène le cours de l'action d'achat à maintien

* Wells Fargo WFC.N : Citigroup augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen relève le cours cible de 215 $ à 225 $