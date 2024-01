TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Axonics, BlackRock, Credit Acceptance

Les analystes en valeurs mobilières de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Axonics, BlackRock et Credit Acceptance.

FAITS MARQUANTS

* Axonics Inc AXNX.O : RBC réduit son opinion de "surperformance" à "performance sectorielle

* BlackRock Inc BLK.N : Jefferies augmente le prix cible de 745 $ à 908 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : Jefferies relève le cours cible de 400 $ à 495 $

* Harpoon Therapeutics Inc HARP.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible d'achat à neutre

* Solo Brands Inc DTC.N : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 1St Source Corp SRCE.O : KBW relève le cours cible de 46 à 52 dollars

* 3M Co MMM.N : Citigroup relève le cours cible de 111 à 117 dollars

* Aaron's Company Inc AAN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 14$ contre 12

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 120 $ contre 85 $

auparavant

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif à 105 $ contre 95 $

auparavant

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : UBS relève l'objectif de cours à 98 $ contre 93 $

auparavant

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 81,00 $

contre 68,00 $

* Accolade Inc ACCD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 15$ contre 12

* Accolade Inc ACCD.O : Raymond James augmente le prix cible de 12 $ à 16 $

* Accolade Inc ACCD.O : Truist Securities relève le cours cible de 15 à 16 dollars

* Accolade Inc ACCD.O : Wells Fargo relève le cours cible de 10 à 12 dollars

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Truist Securities relève le PT à 62,00 $ contre 55,00 $

* Adma Biologics Inc ADMA.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 5 à 6 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 187 $ contre 157 $

* AIG AIG.N : Evercore ISI relève le cours cible de 68 à 74 dollars

* AIG AIG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 81 $ contre 76 $

* Airbnb Inc ABNB.O : BMO initie avec une note de performance du marché; objectif de prix de 134 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 42 $ à 50 $

* Albemarle Corp ALB.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 190 $ contre 280 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Evercore ISI réduit le prix cible de 25 $ à 23 $

* Alerus Financial Corp ALRS.O : KBW augmente le prix cible de 17 $ à 20 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 10 $ contre 8

$ auparavant

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 12 $ contre 10 $

auparavant

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Stephens relève l'objectif de cours à 10,5 $ contre 10 $

auparavant

* Allegiant Travel Co ALGT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 64 à 70 dollars

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 33 $ contre 31 $

* Allstate Corp ALL.N : Evercore ISI augmente l'objectif de cours à 160$ contre 135

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies augmente le prix cible de 130 à 180 $ et le fait passer de " hold

" à " buy "

* Ally Financial Inc ALLY.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 31,00 $ à 34,00

$

* Alphabet Inc GOOGL.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix

170

* Alphabet Inc GOOGL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 155 $ à 170 $

* Alpine Immune Sciences Inc ALPN.O : RBC relève le cours cible de 22 $ à 29 $

* Amalgamated Bank AMAL.O : KBW relève le cours cible de 26 $ à 31 $

* Amazon.Com Inc AMZN.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de

prix de 200

* Amazon.Com Inc AMZN.O : Stifel augmente le prix cible de 173,00 $ à 175,00 $

* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : KBW relève l'objectif de cours de 23 $ à 27 $

* American Airlines AAL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 10 $ contre 8 $

auparavant

* American Airlines AAL.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 22 $ contre 16 $

auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible à 22 $ contre 19

$ auparavant

* American Express Co AXP.N : Baird passe de neutre à sous-performance

* American Express Co AXP.N : Jefferies relève le prix cible de 160 à 185 dollars

* American Express Co AXP.N : Oppenheimer relève le cours cible de 175 à 208 dollars

* American Express Company AXP.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 212,00 $

contre 199,00 $ auparavant

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies augmente le prix cible à 121 $ de 118 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : UBS augmente le prix cible à 440$ contre 375

* Ameris Bancorp ABCB.O : KBW relève le cours cible de 50 à 58 dollars

* AngioDynamics Inc ANGO.O : Raymond James réduit le prix cible de 12 $ à 10 $

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 73 $ à 77 $

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : Jefferies relève le prix cible de 50 à 62 dollars

* Apollo Global Management Inc APO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 97 $ contre 96 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : Jefferies relève le cours cible à 11 $ contre 8 $ auparavant

* Ardelyx Inc ARDX.O : Raymond James augmente le prix cible de 12 $ à 15 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 245 à 262 dollars

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies réduit le prix cible de 279 $ à 233 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Aspen Technology Inc AZPN.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 196$ de 180

* Assetmark Financial Holdings Inc AMK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 27$ contre 25

* Associated Banc-Corp ASB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 23 $ contre 17 $ auparavant

* Associated Banc-Corp ASB.N : KBW relève le cours cible à 23 $, contre 21 $ auparavant

* Atkore Inc ATKR.N : Citigroup relève le cours cible à 176 $, contre 163 $ auparavant

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : KBW relève l'objectif de cours à 36 $, contre 32 $

auparavant

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler relève le cours cible à 234 $, contre 215 $ auparavant

* Avadel Pharmaceuticals AVDL.O : Oppenheimer relève le cours cible de 25 à 27 dollars

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : RBC relève le cours cible de 36 $ à 39 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 33 $ contre 31 $

* Axonics Inc AXNX.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer

* Axonics Inc AXNX.O : RBC augmente le prix cible de 69 $ à 71 $

* Banc of California Inc BANC.N : KBW relève l'objectif de cours à 15 $ contre 14 $

* Bancfirst Corp BANF.O : KBW relève l'objectif de cours à 100 $ contre 94 $

* Bank of America Corp BAC.N : Jefferies relève le cours cible à 36 $, contre 29 $ auparavant

* Bank of America Corp BAC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $

* Bank of America Corp BAC.N : KBW relève son objectif de cours à 33 dollars, contre 30 dollars

auparavant

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 73 $, contre 55 $ auparavant

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : KBW relève son objectif de cours à 57 $, contre 48 $ auparavant

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : KBW relève l'objectif de cours à 25 $, contre 22 $ auparavant

* Bank of New York Mellon Corp BK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 61 $, contre 52 $

auparavant

* Bank of New York Mellon Corp BK.N : JP Morgan relève le prix cible de 54,5 $ à 56 $

* Bank of New York Mellon Corp BK.N : KBW relève le prix cible de 50 à 59 dollars

* Bank of New York Mellon Corp BK.N : UBS relève l'objectif de cours de 54 à 62 dollars

* Bank Ozk OZK.O : KBW relève le cours cible à 45 $, contre 38 $ auparavant

* Bank7 Corp BSVN.O : KBW relève le cours cible à 38 $, contre 36 $ auparavant

* Bankunited Inc BKU.N : KBW relève le cours cible à 33 $, contre 28 $ auparavant

* Bankwell Financial Group Inc BWFG.O : KBW relève le prix cible de 30 $ à 35 $

* Banner Corp BANR.O : KBW relève le cours cible de 55 $ à 58 $

* Bar Harbor Bankshares BHB.A : KBW relève le cours cible de 27 à 29 dollars

* BCB Bancorp Inc BCBP.O : KBW relève l'objectif de cours à 15,5 $ contre 13 $

* Berkshire Hills Bancorp Inc BHLB.N : KBW relève l'objectif de cours à 24 $, contre 20 $

auparavant

* BlackRock Inc BLK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 908 $ contre 745 $

* Blackstone Inc BX.N : Jefferies relève le cours cible à 138 $, contre 111 $ auparavant

* Block Inc SQ.N : Evercore ISI relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies relève le cours cible de 24 à 29 dollars

* Blue Foundry Bancorp BLFY.O : KBW relève le cours cible de 7,75 $ à 9 $

* Blueprint Medicines Corp BPMC.O : Stifel relève le cours cible de 95,00 $ à 97,00 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : KBW relève l'objectif de cours à 92 $ contre 82 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : BMO initie une couverture avec une note de surperformance; PT 4 150

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 85 $ contre 84 $

* Boston Properties Inc BXP.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 78 $ contre 68 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC relève le cours cible à 67 $, contre 61 $ auparavant

* Bowflex Inc BFX.N : Truist Securities réduit le prix cible de 3,00 $ à 2,00 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 67,00 $ à 66,00 $

* Brookline Bancorp Inc BRKL.O : KBW augmente le prix cible de 9,5 $ à 11 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Goldman Sachs relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver";

abaisse le cours cible de 85 $ à 78 $

* BRP Group Inc BRP.O : Jefferies réduit le prix cible de 25 $ à 24 $

* Brunswick Corp BC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 90,00 $ à 115,00 $

* Byline Bancorp Inc BY.N : KBW augmente le prix cible de 23 $ à 25 $

* Cadence Bank CADE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 29 $ contre 24 $

* Cadence Bank CADE.N : KBW relève le cours cible à 32 $, contre 27 $ auparavant

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 55 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 48,00 $ à

45,00 $

* California Bancorp CALB.O : KBW augmente le prix cible de 24 $ à 28 $

* Cambridge Bancorp CATC.O : KBW relève le cours cible de 74,34 $ à 84,25 $

* Camden National Corp CAC.O : KBW relève le cours cible à 35 $, contre 31 $ auparavant

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Truist Securities relève le prix cible de 25 à 30 dollars

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : KBW relève le prix cible de 22 à 25 dollars

* Capital City Bank Group Inc CCBG.O : KBW relève le cours cible de 36 à 38 dollars

* Capital One Financial Corp COF.N : Baird ramène le cours cible à 145 $, contre 150 $ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : Baird réduit le prix cible de surperformance à neutre

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies augmente le prix cible de 100 $ à 124 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Morgan Stanley augmente le PT à 128,00 $ de 120,00

$

* Capitol Federal Financial Inc CFFN.O : KBW relève l'objectif de cours à 7 $ contre 6 $ auparavant

* Capstar Financial Holdings Inc CSTR.O : KBW relève le cours cible de 15 à 23 dollars

* Caredx Inc CDNA.O : Craig-Hallum relève le cours cible de 9 $ à 12 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies relève le cours cible de 31 à 36 dollars

* Carrier Global Corp CARR.N : Citigroup augmente le prix cible de 56,00 $ à 59,00 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : KBW relève le cours cible à 46 $ contre 38 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève l'objectif de cours à 178 $ contre 156 $

* Cedar Fair LP FUN.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 46,00 $ contre 44,00

* Cellectar Biosciences CLRB.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 11 $ contre 8 $

* Central Valley Community Bancorp CVCY.O : KBW relève l'objectif de cours à 23 $ contre 19 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 77 $ contre 63 $

* Chemung Financial Corp CHMG.O : KBW relève le cours cible de 41 à 51 dollars

* Chevron Corp CVX.N : Redburn Atlantic réduit le prix cible de 190 $ à 170 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 128,00

$ à 122,00 $

* Citi Trends Inc CTRN.O : D.A. Davidson augmente l'objectif de cours à 33$ contre 29

* Citigroup Inc C.N : Jefferies augmente le prix cible de 43 $ à 56 $

* Citigroup Inc C.N : JP Morgan relève le cours cible à 55 $ contre 51,5 $

* Citigroup Inc C.N : KBW relève l'objectif de cours à 51 $ contre 48 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève le cours cible de 25 à 35 dollars

* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 34 $ contre 33,5 $

* City Holding Co CHCO.O : KBW relève l'objectif de cours de 95 à 100 dollars

* Civista Bancshares Inc CIVB.O : KBW relève l'objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Clearway Energy Inc CWENa.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 30 $ à 32 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies réduit le cours cible de 244 $ à 236 $

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan réduit le prix cible à 195 $ contre 197 $

* CNB Financial Corp CCNE.O : KBW relève le cours cible de 22 à 23 dollars

* Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O : Evercore ISI relève le prix cible de 60 $ à 65 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève le cours cible de 27 à 30 dollars

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies relève le cours cible de 45 à 64 dollars

* Comerica Inc CMA.N : KBW relève le cours cible de 45 à 60 dollars

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Jefferies relève le cours cible de 50 à 53 dollars

* Commercial Metals Co CMC.N : BMO relève le cours cible de 50 $ à 52 $

* Community Bank System Inc CBU.N : KBW relève le cours cible de 45 $ à 50 $

* Connectone Bancorp Inc CNOB.O : KBW relève le cours cible de 21 $ à 25 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Roth MKM réduit le prix cible à 305 $ contre 311 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : Mizuho augmente le prix cible de 19 $ à 22 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : Jefferies relève le cours cible de 400 à 495 dollars

* Crocs Inc CROX.O : Raymond James relève le cours cible de 115 à 120 dollars

* Crossfirst Bankshares Inc CFB.O : KBW relève le cours cible de 17 à 18 dollars

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley relève le PT à 304,00 $ contre 203,00 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley augmente la pondération à surpondérer de égal à

égal

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 $ à 109 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : KBW relève le cours cible de 115 à 125 dollars

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 61 $ contre 49 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève l'objectif de cours de 57 à 60 dollars

* CVB Financial Corp CVBF.O : KBW relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Piper Sandler relève le cours cible de 69 $ à 107 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Jefferies relève le cours cible de 155 à 160 dollars

* Diamondrock Hospitality Co DRH.N : Morgan Stanley relève le PT à 10,00 $ contre 9,00

* Dime Community Bancshares Inc DCOM.O : KBW relève l'objectif de cours à 30 $ contre 24 $

auparavant

* Discover Financial Services DFS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 135 $ contre 125 $

auparavant

* Discover Financial Services DFS.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 112,00 $

contre 106,00 $ auparavant

* Doordash Inc DASH.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix

120

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance;

objectif de prix de 44

* Draftkings Inc DKNG.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de

prix 43

* Draftkings Inc DKNG.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 38,00 $ à 40,00 $

* DZS Inc DZSI.O : Northland Capital relève le cours de l'action à surperformer à partir de market

perform

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : KBW relève l'objectif de cours de 22 $ à 26 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 83 $ contre 64 $ auparavant

* East West Bancorp Inc EWBC.O : KBW relève le cours cible de 71 $ à 82 $

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : KBW relève le cours cible de 15 à 17 dollars

* eBay Inc EBAY.O : BMO initie avec une note de performance du marché; objectif de prix 49

* Echostar Corporation SATS.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 5,00 $ à 14,25

$

* Electronic Arts Inc EA.O : BMO initie avec une note de surperformance; objectif de prix 160

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : KBW augmente le prix cible de 47 $ à 53 $

* Equifax Inc EFX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 300 $, contre 164 $

auparavant

* Equifax Inc EFX.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de sous-performance à achat

* Equifax Inc EFX.N : Evercore ISI augmente le prix cible à 210 $ de 190

* Equifax Inc EFX.N : Stifel augmente le prix cible de 208,00 $ à 289,00 $

* Equity Bancshares Inc EQBK.N : KBW relève l'objectif de cours à 38 $ contre 33 $

* Etsy Inc ETSY.O : UBS relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70

* European Wax Center EWCZ.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 15,00 $

contre 14,00

* Evans Bancorp Inc EVBN.A : KBW relève l'objectif de cours de 26,5 $ à 29 $

* Evercore Inc EVR.N : UBS ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Evercore Inc EVR.N : UBS augmente le prix cible à 176$ de 160

* Evergy Inc EVRG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 54 $ à 60 $

* Evergy Inc EVRG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de neutre à surpondérer

* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 67 $ à 69 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; PT 181 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : JP Morgan réduit le PT à 108$ de 111

* Extreme Networks Inc EXTR.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 24 $ à 19 $

* Exxon Mobil XOM.N : Redburn Atlantic augmente le prix cible à 119$ de 116

* Exxon Mobil XOM.N : Redburn Atlantic augmente le prix cible de neutre à achat

* FB Financial Corp FBK.N : KBW relève le cours cible de 33 à 38 dollars

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève le cours cible de 29 à 40 dollars

* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan relève le prix cible de 34,5 $ à 36 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : KBW ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance

du marché"

* Fifth Third Bancorp FITB.O : KBW augmente le prix cible de 33 $ à 37 $

* Financial Institutions Inc FISI.O : KBW relève l'objectif de cours de 19 $ à 22 $

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW relève l'objectif de cours de 34 $ à 40 $

* First Bancorp FBP.N : KBW relève l'objectif de cours à 18,5 $, contre 17 $ auparavant

* First Bancshares Inc (Mississippi) FBMS.O : KBW relève l'objectif de cours de 28 $ à 32 $

* First Busey Corp BUSE.O : KBW relève l'objectif de cours de 25 à 28 dollars

* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : KBW relève l'objectif de cours de 40 à 47 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW relève le cours cible à 1925 $, contre 1800 $ auparavant

* First Commonwealth Financial Corp FCF.N : KBW relève le cours cible de 14 à 16 dollars

* First Financial Bancorp FFBC.O : KBW relève l'objectif de cours à 25 $, contre 23 $ auparavant

* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : KBW relève l'objectif de cours à 30 $ (contre 28 $

auparavant)

* First Financial Corp THFF.O : KBW relève le cours cible de 43 $ à 48 $

* First Financial Northwest Inc FFNW.O : KBW relève le cours cible à 15 $, contre 13 $ auparavant

* First Hawaiian Inc FHB.O : KBW relève le cours cible de 22 à 23 dollars

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 17$ contre 13

* First Horizon Corp FHN.N : KBW relève l'objectif de cours de 14,5 $ à 16 $

* First Internet Bancorp INBK.O : KBW relève l'objectif de cours de 25 à 29 dollars

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : KBW relève l'objectif de cours de 25 à 28 dollars

* First Merchants Corp FRME.O : KBW relève l'objectif de cours à 43 $ contre 36 $

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : KBW relève le cours cible à 38 $, contre 34 $ auparavant

* First of Long Island Corp FLIC.O : KBW relève le prix cible de 11,5 $ à 13 $

* First Watch Restaurant Group Inc FWRG.O : Citigroup relève le cours cible à 24 $, contre 22 $

auparavant

* First Western Financial Inc MYFW.O : KBW relève le cours cible de 25 à 26 dollars

* FIS FIS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre 72 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 225 $, contre 236 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 240 $ de 245 $

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 230 $ de 235

* Five Star Bancorp FSBC.O : KBW augmente le prix cible de 24 $ à 27 $

* Fleetcor Technologies Inc FLT.N : Evercore ISI relève le cours cible de 300 $ à 320 $

* Flushing Financial Corp FFIC.O : KBW relève le cours cible de 13,5 $ à 16 $

* FNB Corp FNB.N : Jefferies relève le cours cible de 12 à 15 dollars

* FNB Corp FNB.N : KBW relève l'objectif de cours de 14,5 $ à 16 $

* Fortive Corp FTV.N : Citigroup relève le cours cible de 85,00 $ à 86,00 $

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : BofA Global Research réduit le PT à 6$ de 8

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 8$ de 10

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Morgan Stanley ramène le cours à égalité de pondération de

surpondération à surpondération

* Fulton Financial Corp FULT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 13 à 16 dollars

* Fulton Financial Corp FULT.O : KBW relève l'objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Funko Inc FNKO.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 3,5 $ à 3 $

* German American Bancorp Inc GABC.O : KBW relève le cours cible de 31 $ à 33 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève le cours cible de 35 à 41 dollars

* GoDaddy Inc GDDY.N : Piper Sandler relève le prix cible de 100 $ à 121 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 444 $ contre 384 $ auparavant

* Goldman Sachs GS.N : JP Morgan relève le prix cible de 398 à 421 dollars

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève son objectif de cours de 400 à 445 dollars

* Goldman Sachs GS.N : UBS relève le cours cible de 382 $ à 440 $

* Great Southern Bancorp Inc GSBC.O : KBW relève le cours cible de 54 $ à 59 $

* Green Dot Corp GDOT.N : KBW ramène le cours cible à 15 $, contre 17 $ auparavant

* Guaranty Bancshares Inc GNTY.N : KBW relève le cours cible de 30 à 35 dollars

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Jefferies relève le cours cible de 36 à 52 dollars

* Hancock Whitney Corp HWC.O : KBW relève le cours cible de 43 $ à 50 $

* Hanmi Financial Corp HAFC.O : KBW relève l'objectif de cours à 20 $, contre 18 $ auparavant

* Harpoon Therapeutics Inc HARP.O : H.C. Wainwright ramène le prix cible de "acheter" à "neutre

* Harpoon Therapeutics Inc HARP.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 12 $ à 23 $

* Hartford Financial Services Group Inc HIG.N : Evercore ISI augmente le PT à 88$ de 80

* Hartford Financial Services Group Inc HIG.N : Jefferies augmente le PT à 86$ de 78

* Hbt Financial Inc HBT.O : KBW relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $ auparavant

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 310 $ contre 295 $ auparavant

* Heartland Financial USA Inc HTLF.O : KBW relève le cours cible de 35 à 41 dollars

* Heritage Commerce Corp HTBK.O : KBW relève le cours cible de 10,5 $ à 12 $

* Heritage Financial Corp HFWA.O : KBW relève le cours cible de 21 $ à 23 $

* Hilltop Holdings Inc HTH.N : KBW relève le cours cible de 28 à 33 dollars

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : Morgan Stanley relève le PT à 198,00 $ contre

183,00 $

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 18$ contre 20

* Home Bancshares Inc HOMB.N : KBW relève son objectif de cours à 28 $ contre 26 $ auparavant

* Homestreet Inc HMST.O : KBW relève l'objectif de cours à 11 $ contre 7 $ auparavant

* Hometrust Bancshares Inc HTBI.O : KBW relève le cours cible de 28 $ à 32 $

* Honeywell International Inc HON.O : Citigroup augmente le prix cible de 231,00 $ à 244,00 $

* Hope Bancorp Inc HOPE.O : KBW relève le cours cible de 11 à 13 dollars

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève le cours cible à 14 $, contre 12 $ auparavant

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Morgan Stanley relève le PT à 17,00 $ contre 15,00

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : UBS relève l'objectif de cours à 136 $ contre 124 $

auparavant

* Hub Group Inc HUBG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 92 $ contre 87 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 10 $ contre 6 $

auparavant

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Mizuho relève le prix cible à 8 $ contre 7 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 10 à 14 dollars

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : KBW relève l'objectif de cours à 14 $, contre 13 $ auparavant

* Hyatt Hotels Corp H.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 135,00 $ à 144,00 $

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW relève l'objectif de cours de 55 $ à 66 $

* Independent Bank Corp (Michigan) IBCP.O : KBW relève le prix cible de 21 $ à 25 $

* Independent Bank Group Inc IBTX.O : KBW relève le prix cible de 45 $ à 53 $

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : BMO initie avec une note de surperformance; PT 18 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies augmente le prix cible de 104 $ à 121 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : UBS réduit le prix cible de 108 $ à 104 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies augmente le prix cible de 130 à 144 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : JP Morgan augmente le prix cible de 139 $ à 142 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 18 $ contre 14 $

* Jakks Pacific Inc JAKK.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 27 à 43 dollars

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 3 $ contre 6 $

auparavant

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de neutre à

sous-performance

* JP Morgan JPM.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 140 à 190 dollars

* JP Morgan JPM.N : Deutsche Bank relève le prix cible de "hold" à "buy"

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 202 $ contre 172 $ auparavant

* JP Morgan JPM.N : KBW relève son objectif de cours à 174 $ contre 165 $

* Kearny Financial Corp KRNY.O : KBW relève l'objectif de cours de 6,5 $ à 7 $

* Keycorp KEY.N : Jefferies relève le cours cible de 10 à 17 dollars

* Keycorp KEY.N : Jefferies relève le cours cible de "hold" à "buy"

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 30 $ à 41 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Mizuho augmente le prix cible de 40 $ à 45 $

* KKR & Co Inc KKR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 70 à 94 dollars

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Citigroup relève le prix cible à 66 $ contre 56

$

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Morgan Stanley relève le PT à 33,00 $ contre 24,00 $

* Lakeland Bancorp Inc LBAI.O : KBW augmente le prix cible à 17,5 $ de 16,64 $

* Lakeland Financial Corp LKFN.O : KBW relève l'objectif de cours à 60 $ contre 52 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 59,00 $

contre 64,00 $

* Lazard Ltd LAZ.N : UBS relève l'objectif de cours à 40 $ contre 31 $

* Lazydays Holdings Inc LAZY.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 7,00 $ contre 8,00

$

* Lci Industries LCII.N : Truist Securities augmente le prix cible de 125,00 $ à 140,00 $

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 13 $ contre 12 $

* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève l'objectif de cours à 9,5 $ contre 8 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève l'objectif de cours à 43 $ contre 36 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève le cours cible de 263 $ à 275 $

* Luther Burbank Corp LBC.O : KBW relève le cours cible à 12,5 $ contre 11 $

* Lyft Inc LYFT.O : BMO initie une couverture avec une note de performance du marché; objectif de

prix de 15 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève le prix cible de 133 à 148 dollars

* M&T Bank Corp MTB.N : KBW relève le cours cible de 140 à 155 dollars

* Macatawa Bank Corp MCBC.O : KBW relève le cours cible de 11 à 12 dollars

* Malibu Boats Inc MBUU.O : Truist Securities augmente le prix cible de 55,00 $ à 62,00 $

* Maplebear Inc CART.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; PT 26,00

* Marinemax Inc HZO.N : Truist Securities augmente le prix cible de 40,00 $ à 45,00 $

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 1680 $ contre 1610 $

* Marriott International Inc MAR.O : Morgan Stanley relève le pt de 232,00 à 239,00

* Marsh & Mclennan MMC.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 215 $ contre 201 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : Goldman Sachs réduit le prix cible d'achat à vente

* Marsh & Mclennan MMC.N : Jefferies réduit le prix cible de 209 $ à 190 $

* Mastercraft Boat Holdings Inc MCFT.O : Truist Securities relève l'objectif de 22 $ à partir de 20

* Mercantile Bank Corp MBWM.O : KBW relève l'objectif de cours de 40 $ à 47 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 131 à 135 dollars

* Meta Platforms Inc META.O : BMO initie avec une note de performance du marché; objectif de prix

de 397

* Meta Platforms Inc META.O : TD Cowen augmente le prix cible de 375 $ à 415 $

* Metlife Inc MET.N : Goldman Sachs relève la note de neutre à achat

* Metrocity Bankshares Inc MCBS.O : KBW relève l'objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW relève l'objectif de cours de 60 à 73 $

* MGM Resorts International MGM.N : Morgan Stanley relève le PT à 42,00 $ contre 40,00

$

* Microchip Technology Inc MCHP.O : Jefferies augmente le prix cible à 100$ de 90

* Microchip Technology Inc MCHP.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif à 100$ de 110

* Microchip Technology Inc MCHP.O : Stifel réduit l'objectif de prix à 96,00 $ au lieu de 100,00

* Microchip Technology Inc MCHP.O : Truist Securities réduit le prix cible de 97,00 $ à 93,00 $

* Microsoft MSFT.O : BMO augmente le prix cible de 400 $ à 420 $

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : KBW relève le cours cible de 26 à 28 dollars

* Middlefield Banc Corp MBCN.O : KBW relève le cours cible de 28 $ à 30 $

* Midwestone Financial Group Inc (Iowa) MOFG.O : KBW relève l'objectif de cours de 23 à 27 dollars

* Moderna Inc MRNA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 52 $ à 55 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 107 $, contre 91 $ auparavant

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 94 $ contre 92 $ auparavant

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif de cours à 102 $ contre 94 $

* Morgan Stanley MS.N : UBS relève le cours cible de 80 $ à 95 $

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : KBW relève le cours cible de 38 $ à 40 $

* NBT Bancorp Inc NBTB.O : KBW relève le prix cible de 38 $ à 45 $

* Netflix Inc NFLX.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix

566

* Netflix Inc NFLX.O : Citigroup passe de la position d'acheteur à celle de neutre

* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 500 $ à 565 $

* New York Community Bancorp Inc NYCB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 13 $ contre 12 $

auparavant

* Newell Brands Inc NWL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 9 $ contre 7 $ auparavant

* Newell Brands Inc NWL.O : UBS relève le prix cible de 9 à 10 dollars

* Newmont NEM.N : TD Securities réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Newmont NEM.N : Veritas Research augmente le cours à acheter de réduire

* Nextera Energy Partners LP NEP.N : CIBC augmente le prix cible de 33 $ à 35 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève le cours cible de 76 $ à 84 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 238 $ à 237 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : Jefferies passe de "hold" à "buy"; augmente le PT à $99 de $68

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan augmente le prix cible de 84,5 $ à 87 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW augmente le prix cible de 73 $ à 92 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : UBS relève le cours cible de 72 à 84 dollars

* Northfield Bancorp Inc NFBK.O : KBW relève le cours cible de 10 à 11 dollars

* Northwest Bancshares Inc NWBI.O : KBW relève le cours cible de 11 à 12 dollars

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Morgan Stanley relève le PT à 14,00 $

contre 13,50 $

* Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : KBW relève l'objectif de cours à 22 $ contre 19 $ auparavant

* OFG Bancorp OFG.N : KBW relève l'objectif de cours à 44 $ contre 39 $

* Old National Bancorp ONB.O : KBW relève l'objectif de cours à 20 $, contre 19 $ auparavant

* Old Second Bancorp Inc OSBC.O : KBW relève le cours cible à 19 $, contre 18 $ auparavant

* Onewater Marine Inc ONEW.O : Truist Securities relève le prix cible de 30,00 $ à 38,00 $

* Origin Bancorp Inc OBK.N : KBW relève l'objectif de cours à 38 $ contre 34 $ auparavant

* Orrstown Financial Services Inc ORRF.O : KBW relève l'objectif de cours à 30 $, contre 28 $

auparavant

* Ovintiv Inc OVV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 54 $ contre 58 $

* Pacific Premier Bancorp Inc PPBI.O : KBW relève le cours cible de 25 à 29 dollars

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Evercore ISI relève le prix cible de 65 à 66 dollars

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 64 $ contre 61 $ auparavant

* Paramount Global PARA.O : Moffettnathanson relève l'objectif de cours de vente à neutre

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Morgan Stanley augmente le PT à 16,00$ de 13,00

* Park National Corp PRK.A : KBW relève l'objectif de cours à 123 $ contre 108 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 125,00 $ contre

95,00 $

* PayPal Holdings Inc PYPL.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 66,00 $ contre 118,00 $

* PayPal Holdings Inc. PYPL.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de surpondération à

égalité de pondération

* Pcb Bancorp PCB.O : KBW augmente le prix cible de 16 $ à 18 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : KBW relève le prix cible de 28,5 $ à 33,5 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 12,00 $ contre

11,00 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Morgan Stanley augmente le PT de 22,00 $ à 23,00 $

* Peoples Bancorp Inc PEBO.O : KBW augmente le prix cible de 33 $ à 36 $

* PGT Innovations Inc PGTI.N : Truist Securities réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"

* PGT Innovations Inc PGTI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 38 $ à 43 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 90$ contre 69

* Pinterest Inc PINS.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix

45

* Pinterest Inc PINS.N : Stifel augmente le prix cible de 36,00 $ à 42,00 $

* PJT Partners Inc PJT.N : UBS relève l'objectif de cours à 100 $ contre 86 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 68 $ contre 60 $ auparavant

* PNC Financial Services Group Inc PNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 162 $, contre 127

$ auparavant

* PNC Financial Services Group Inc PNC.N : JP Morgan relève le prix cible à 158,5 $, contre 153 $

auparavant

* Popular Inc BPOP.O : KBW relève l'objectif de cours à 95$ contre 85

* Post Holdings Inc POST.N : Mizuho commence avec une note d'achat; prix cible de 110

* PPG Industries Inc PPG.N : RBC relève le cours cible de 155 à 158 dollars

* PPG Industries Inc PPG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 140 à 150 dollars

* Premier Financial Corp (Ohio) PFC.O : KBW relève l'objectif de cours de 23 à 26 dollars

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 44 $ à 47 $

* Progressive Corp PGR.N : Evercore ISI augmente le prix cible à 188 $ à partir de 165 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies augmente le prix cible à 191 $ contre 182 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 10$ contre 11

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : KBW relève son objectif de cours à 80 $ contre 78 $

* Provident Financial Services Inc PFS.N : KBW relève le cours cible de 20 à 21 dollars

* PTC Inc PTC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 155 $ à 177 $

* QCR Holdings Inc QCRH.O : KBW relève le cours cible de 59 $ à 69 $

* Raymond James Financial RJF.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente

le cours de l'action de "$112" à "$117

* Raymond James Financial RJF.N : UBS augmente le prix cible de 106 $ à 116 $

* RBB Bancorp RBB.O : KBW relève l'objectif de cours à 18 $ contre 12 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 48,00 $

contre 49,00

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Morgan Stanley réduit le prix à equal-weight

* Regions Financial Corp RF.N : Jefferies augmente le prix cible à 22$ de 15

* Regions Financial Corp RF.N : Jefferies augmente le prix cible de 15 à 22 $ Regions Financial

Corp RF.N : Jefferies augmente le prix cible de 15 à 22

* Regions Financial Corp RF.N : KBW relève l'objectif de cours à 20$ contre 18

* Renasant Corp RNST.N : KBW relève l'objectif de cours à 33 $ contre 28 $ auparavant

* ResMed Inc RMD.N : JP Morgan relève le cours cible de 160 à 195 dollars

* Revance Therapeutics Inc RVNC.O : Needham réduit l'objectif de cours à 20$ contre 25

* Rli Corp RLI.N : Jefferies augmente le prix cible à 157 $ contre 155 $ auparavant

* Roblox Corp RBLX.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix

55

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Citigroup augmente le prix cible de 337,00 $ à 351,00 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 11 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Raymond James augmente le prix cible à 452 $ contre 422 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : KBW relève le cours cible de 30 à 35 dollars

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup relève le cours cible de 390 $ à 435 $

* Salesforce Inc CRM.N : Bernstein relève le cours cible à 212 $, contre 159 $ auparavant

* Sandy Spring Bancorp Inc SASR.O : KBW relève le cours cible de 22 à 25 dollars

* Schneider National Inc SNDR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 27 $, contre 23 $

auparavant

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : KBW relève l'objectif de cours à 28$ contre 24

* Seaworld Entertainment Inc SEAS.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 52 à 54 dollars

* Seaworld Entertainment Inc SEAS.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 60,00 $ contre

58,00 $

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Piper Sandler réduit l'objectif de surpondération à neutre

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 12 $ à 14 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC relève le cours cible de 330 à 346 dollars

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 297 $ à 310 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 85 $ à 93 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève le cours cible de 22 $ à 25 $

* Simmons First National Corp SFNC.O : KBW relève le cours cible à 21 $, contre 19 $ auparavant

* Six Flags Entertainment Corp SIX.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars

* Six Flags Entertainment Corp SIX.N : Truist Securities relève l'objectif à 24 $ contre 23 $

auparavant

* SL Green Realty Corp SLG.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 45 $ contre 38 $

* SLM Corp SLM.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 19,00 $ à 20,00 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève le cours cible de 22 à 25 dollars

* Smartsheet Inc SMAR.N : Oppenheimer relève le cours cible à 60 $ contre 55 $

* Snap Inc SNAP.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix de

22 $

* Snap Inc SNAP.N : Stifel augmente le prix cible de 10,00 $ à 14,00 $

* Snap Inc SNAP.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 14 $ contre 8 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 191 $ contre 160 $ auparavant

* Solo Brands Inc DTC.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 9 $ à 7 $

* Solo Brands Inc DTC.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 8 $ à 4 $

* Solo Brands Inc DTC.N : Piper Sandler réduit le prix cible à neutre de surpondérer

* South Plains Financial Inc SPFI.O : KBW augmente le prix cible de 29 $ à 33 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : KBW relève l'objectif de cours de 51 $ à 53 $

* Southside Bancshares Inc SBSI.O : KBW relève le prix cible de 32 $ à 34 $

* Southstate Corp SSB.N : KBW relève le cours cible de 80 $ à 95 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 40 $ contre 47 $

* Splunk Inc SPLK.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 152 $ contre 114 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Jefferies réduit le prix cible à 50 $ de 55

* State Street Corp STT.N : Jefferies augmente le prix cible à 90 $ contre 78 $

* State Street Corp STT.N : JP Morgan augmente le prix cible à 79,5 $ contre 76,5

* State Street Corp STT.N : KBW relève le cours cible à 89 $, contre 77 $ auparavant

* State Street Corp STT.N : UBS relève le cours cible de 70 à 82 dollars

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève le cours cible de 26 à 30 dollars

* Stifel Financial Corp SF.N : UBS relève l'objectif de cours à 74 $ contre 62 $

* stock Yards Bancorp Inc SYBT.O : KBW relève le cours cible de 50 à 53 dollars

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève le cours cible à 84 $, contre 77 $ auparavant

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 10,00 $

contre 9,00 $

* Surgery Partners Inc SGRY.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 47 $ contre 46 $

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 48 $ contre 43 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 44 $ contre 32 $ auparavant

* Synovus Financial Corp SNV.N : KBW relève le cours cible à 45 $, contre 39 $ auparavant

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Jefferies relève le cours cible de 94 $ à 109 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BMO initie la couverture avec une note de

surperformance

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BMO initie la couverture avec PT 200

* Targa Resources Corp TRGP.N : Citigroup réduit le prix cible de 105 $ à 104 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 46,00 $ à 60,00 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Morgan Stanley relève le prix à surpondérer

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à

égal

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 86 à 90 dollars

* Territorial Bancorp Inc TBNK.O : KBW relève l'objectif de cours à 11 $ contre 7 $ auparavant

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève le cours cible de 59 $ à 69 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW relève le cours cible à 76 $, contre 70 $ auparavant

* Tfs Financial Corp TFSL.O : KBW relève le cours cible de 14 $ à 16 $

* Thor Industries Inc THO.N : Truist Securities relève le cours cible de 96,00 $ à 105,00 $

* Toast Inc TOST.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 17 $ à 18 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève l'objectif de cours à 57 $ contre 50 $ auparavant

* Townebank TOWN.O : KBW relève le cours cible de 27 à 30 dollars

* TPG Inc TPG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 39 $, contre 33 $ auparavant

* Trade Desk Inc TTD.O : BMO initie avec une note de surperformance; objectif de prix de 88

* Trade Desk Inc TTD.O : Stifel augmente le prix cible de 79,00 $ à 80,00

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan augmente le prix cible de 98 $ à 104 $

* TransUnion TRU.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 52 $ à 60 $

* Travelers Companies Inc TRV.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 205 $ à 222 $

* Travelers Companies Inc TRV.N : Jefferies augmente le prix cible à 194 $ de 177 $

* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève le cours cible de 40 à 44 dollars

* Trimble Inc TRMB.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 51 $ contre 42 $ auparavant

* Tripadvisor Inc TRIP.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; PT 20 $

* Triumph Financial Inc TFIN.O : KBW augmente le prix cible de 56 $ à 61 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 40 $, contre 28 $ auparavant

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan relève le cours cible de 36 $ à 38 $

* Truist Financial Corp TFC.N : KBW relève le cours cible de 36 $ à 42 $

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW relève le cours cible à 27 $, contre 23 $ auparavant

* Uber Technologies Inc UBER.N : BMO initie avec une note de surperformance; objectif de prix 69

* UMB Financial Corp UMBF.O : KBW relève le cours cible de 75 $ à 80

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 239 $ contre 240 $

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : BofA Global Research relève le cours cible de 40 à 56

dollars

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : BofA Global Research passe de sous-performance à achat

* United Bankshares Inc UBSI.O : KBW relève l'objectif de cours à 40 $ contre 32 $ auparavant

* United Community Banks Inc UCBI.O : KBW relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars

* Unity Bancorp Inc UNTY.O : KBW relève le cours cible de 29 à 35 dollars

* Unity Software Inc U.N : Wedbush relève le cours cible de 31 à 50 dollars

* Universal Health Services Inc UHS.N : Mizuho relève le cours cible de 170 à 175 dollars

* Univest Financial Corp UVSP.O : KBW relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Upbound Group Inc UPBD.O : Jefferies relève le cours cible de 31 $ à 34 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : BofA Global Research relève le prix cible de 42 $ à 45 $

* US Bancorp USB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 46 $ contre 31 $ auparavant

* US Bancorp USB.N : KBW relève l'objectif de cours à 50 $, contre 43 $ auparavant

* Uscb Financial Holdings Inc USCB.O : KBW relève l'objectif de cours à 14$ contre 13

* Valley National Bancorp VLY.O : KBW relève le cours cible de 11 à 13 dollars

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 225 $ de 230

* Veritex Holdings Inc VBTX.O : KBW relève le cours cible de 25 à 29 dollars

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : TD Cowen relève le cours cible de 390 à 425 dollars

* Virtu Financial Inc VIRT.O : Jefferies relève le cours cible de 21 $ à 24 $

* Vontier Corp VNT.N : Citigroup réduit le prix cible de 40,00 $ à 39,00 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Mizuho augmente le prix cible à 26 $ contre 23 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : Goldman Sachs ramène le cours de l'action de l'entreprise d'achat à

neutre

* W R Berkley Corp WRB.N : Evercore ISI passe de surperformant à en ligne

* W R Berkley Corp WRB.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 69 $ à 79 $

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies relève le prix cible à 75 $, contre 62 $ auparavant

* Wafd Inc WAFD.O : KBW relève l'objectif de cours de 33 $ à 37 $

* Washington Trust Bancorp Inc WASH.O : KBW relève le cours cible de 27 à 32 dollars

* Wayfair Inc W.N : BMO initie avec une note de performance du marché; objectif de prix de 57

* Wayfair Inc W.N : Stifel augmente le prix cible de 52,00 $ à 55,00 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $ contre 48 $

* Wells Fargo & Co WFC.N : Baird ramène l'objectif de cours de "surperformance" à "neutre

* Wells Fargo & Co WFC.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Wells Fargo & Co WFC.N : Jefferies augmente le prix cible de 46 $ à 54 $

* Wells Fargo & Co WFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 50,5 $ à 51 $

* Wells Fargo & Co WFC.N : KBW relève l'objectif de cours à 58 $ contre 54 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 45 $ contre 38 $

auparavant

* Wesbanco Inc WSBC.O : KBW relève l'objectif de cours de 26 à 30 dollars

* Westamerica Bancorp WABC.O : KBW relève l'objectif de cours à 60 $, contre 55 $ auparavant

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève le cours cible de 61 à 76 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW relève le cours cible de 57 à 75 dollars

* Western Union Co WU.N : Evercore ISI réduit le cours cible à 13 $ contre 14 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies augmente le prix cible de 90 $ à 107 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : KBW relève le prix cible de 95 $ à 103 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Morgan Stanley relève le PT à 91,00 $ contre

88,00 $

* Wynn Resorts Limited WYNN.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 98,00 $ de 107,00

$

* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : Morgan Stanley augmente le PT à 12,00 $ de 11,00 $

* Xylem Inc XYL.N : Citigroup augmente le prix cible de 109,00 $ à 122,00 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 45 $ contre 32 $

auparavant

* Zions Bancorporation Na ZION.O : KBW relève l'objectif de cours à 44$ contre 37