TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Pfizer, Valley National Bancorp

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autozone, Pfizer et Valley National Bancorp.
FAITS MARQUANTS
* Autozone Inc AZO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 4 255 à 4 750 dollars
* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de
pondération
* Pfizer PFE.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 33 à 34 dollars
* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AAR Corp AIR.N : Truist Securities relève le cours cible de 81 à 90 dollars
* Abbvie ABBV.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 210 à 243 dollars
* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 450 $ contre 520 $
* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit le cours de l'action de surpondération à égalité de
pondération
* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 165 à 168
dollars
* Amazon AMZN.O : Wells Fargo relève le prix cible de "égal à égal" à "surpondéré"
* Amazon AMZN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 245 $ à 280 $
* Amgen Inc AMGN.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 310 à 315 dollars
* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 115 $ contre 95
* Autozone Inc AZO.N : Citigroup réduit le prix cible à 4775 $ contre 4900 $
* Autozone Inc AZO.N : Jefferies augmente le prix cible à 4 750 $ contre 4 255 $
* Autozone Inc AZO.N : Raymond James réduit le prix cible de 4 900,00 $ à 4 800,00 $
* Autozone Inc AZO.N : Truist Securities réduit le prix cible à 4 499 $ de 4 504 $
* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 110
* Azitra Inc AZTR.A : Maxim Group ajuste le PT à 4$ de 13,32$ pour refléter le
renversement de la division d'actions
* Bank of America BAC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 51 $ à 56 $
* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies passe de "hold" à "underperform
* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies augmente le prix cible de 24 $ à 31 $
* Chemours CC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 19$ contre 16
* Citigroup C.N : Truist Securities relève le cours cible à 112 $ contre 105 $
* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 53 $ à 52 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies réduit le prix cible à 100$ de 105
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Stifel relève le cours cible à 23 $ contre 18 $
* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 150 à 153 dollars
* EQT Corp EQT.N : Citigroup relève le cours cible de 60 à 63 dollars
* Expand Energy Corp EXE.O : Citigroup réduit le prix cible à 118 $ contre 140 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit le prix cible de 2 200 $ à 2 000 $
* First Horizon Corp FHN.N : Truist Securities augmente le prix cible à 24 $ contre 23 $
* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Benchmark relève le cours cible de 75 $ à 90 $
* Incyte INCY.O : RBC relève le cours cible de 72 $ à 81 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève le PT à 68,00 $ contre 63,00 $
* JFrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $
* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 319 $ contre 290 $
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à
égalité de pondération
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Barclays réduit le prix cible de 39 $ à 26 $
* Kyivstar Group KYIV.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de
surperformance; PT 20 $
* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève le prix cible à 160 $, contre 130 $ auparavant
* Leidos LDOS.N : Argus Research relève le prix cible de 185 $ à 210 $
* Ltc Properties Inc LTC.N : BMO relève le cours de l'action de "sous-performance" à
"performance du marché"
* Lyft Inc LYFT.O : TD Cowen relève le cours cible de 22 $ à 30 $
* Maison Solutions Inc MSS.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de 4,25 $ à 4 $
* Maplebear Inc CART.O : Stifel réduit le prix cible de 64 $ à 56 $
* Mbx Biosciences Inc MBX.O : Mizuho augmente le prix cible de 38 $ à 56 $
* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible de 797 $ à 853 $
* McKesson Corp MCK.N : Citigroup augmente le prix cible de 820 $ à 860 $
* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 856 $ contre 775 $ auparavant
* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 770 $ contre 750 $ auparavant
* McKesson Corp MCK.N : TD Cowen relève le cours cible à 864 $, contre 830 $ auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : B. Riley relève le cours cible de 105 à 120 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Barclays relève le prix cible de 175 à 195 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève le cours cible de 175 à 200 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 175 à 200 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève le cours cible à 220 dollars, contre 185 dollars
auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 195 dollars, contre 182
dollars auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève l'objectif de cours à 200$ contre 150
* Micron Technology Inc MU.O : Raymond James relève le cours cible de 150 à 190 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Stifel relève le cours cible à 195 dollars, contre 173
dollars auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen augmente le prix cible à 200$ de 180
* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève le prix cible de 200 $ à 220 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT 95 $
* Paychex Inc PAYX.O : BMO réduit le prix cible de 160 $ à 143 $
* Pfizer PFE.N : Jefferies augmente le prix cible de 33 $ à 34 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Truist Securities abaisse le cours cible à 107
$, contre 111 $ auparavant
* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 210$ de 201
* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies relève le prix cible à 135 $ contre 120 $
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies ramène le prix cible de 85 $ à 80 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 110$ contre 115
* Quanta Services PWR.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le PT
de 398 $ à 469 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 135 $ contre 120
$
* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 175 à 180 dollars
* Sandisk Corp SNDK.O : Benchmark relève le cours cible de 85 $ à 125 $
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays réduit le prix cible de 45 $ à 44 $
* Sempra SRE.N : Mizuho augmente le prix cible à 93 $ contre 86 $
* Seres Therapeutics Inc MCRB.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 14 $ à 22 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 1040 à 1250 dollars
* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Synovus Financial Corp SNV.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 56 $ contre
58 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 95 $
* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies augmente le prix cible à 14$ de 11
* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 61 $
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Needham initie une couverture avec une note de maintien
* Vor Biopharma Inc VOR.O : Stifel relève la note d'achat de "hold" à "buy
* Vor Biopharma Inc VOR.O : Stifel relève le PT de 0,3 $ à 55 $ pour tenir compte du
fractionnement des actions
* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 86 $ à 88 $
* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève le cours cible de 105 à 110 dollars
* Willscot Holdings Corp WSC.O : Barclays réduit le prix cible de 34 $ à 22 $
* Xcel Energy XEL.O : Mizuho relève le cours cible à 80 $ contre 78 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 60 $ contre 65 $
