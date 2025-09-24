 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 831,48
-0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Pfizer, Valley National Bancorp
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 14:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autozone, Pfizer et Valley National Bancorp.

FAITS MARQUANTS

* Autozone Inc AZO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 4 255 à 4 750 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Pfizer PFE.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 33 à 34 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Truist Securities relève le cours cible de 81 à 90 dollars

* Abbvie ABBV.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 210 à 243 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 450 $ contre 520 $

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 165 à 168

dollars

* Amazon AMZN.O : Wells Fargo relève le prix cible de "égal à égal" à "surpondéré"

* Amazon AMZN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 245 $ à 280 $

* Amgen Inc AMGN.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 310 à 315 dollars

* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 115 $ contre 95

* Autozone Inc AZO.N : Citigroup réduit le prix cible à 4775 $ contre 4900 $

* Autozone Inc AZO.N : Jefferies augmente le prix cible à 4 750 $ contre 4 255 $

* Autozone Inc AZO.N : Raymond James réduit le prix cible de 4 900,00 $ à 4 800,00 $

* Autozone Inc AZO.N : Truist Securities réduit le prix cible à 4 499 $ de 4 504 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 110

* Azitra Inc AZTR.A : Maxim Group ajuste le PT à 4$ de 13,32$ pour refléter le

renversement de la division d'actions

* Bank of America BAC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 51 $ à 56 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies passe de "hold" à "underperform

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies augmente le prix cible de 24 $ à 31 $

* Chemours CC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 19$ contre 16

* Citigroup C.N : Truist Securities relève le cours cible à 112 $ contre 105 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 53 $ à 52 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies réduit le prix cible à 100$ de 105

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Stifel relève le cours cible à 23 $ contre 18 $

* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 150 à 153 dollars

* EQT Corp EQT.N : Citigroup relève le cours cible de 60 à 63 dollars

* Expand Energy Corp EXE.O : Citigroup réduit le prix cible à 118 $ contre 140 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit le prix cible de 2 200 $ à 2 000 $

* First Horizon Corp FHN.N : Truist Securities augmente le prix cible à 24 $ contre 23 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Benchmark relève le cours cible de 75 $ à 90 $

* Incyte INCY.O : RBC relève le cours cible de 72 $ à 81 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève le PT à 68,00 $ contre 63,00 $

* JFrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 319 $ contre 290 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à

égalité de pondération

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Barclays réduit le prix cible de 39 $ à 26 $

* Kyivstar Group KYIV.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de

surperformance; PT 20 $

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève le prix cible à 160 $, contre 130 $ auparavant

* Leidos LDOS.N : Argus Research relève le prix cible de 185 $ à 210 $

* Ltc Properties Inc LTC.N : BMO relève le cours de l'action de "sous-performance" à

"performance du marché"

* Lyft Inc LYFT.O : TD Cowen relève le cours cible de 22 $ à 30 $

* Maison Solutions Inc MSS.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de 4,25 $ à 4 $

* Maplebear Inc CART.O : Stifel réduit le prix cible de 64 $ à 56 $

* Mbx Biosciences Inc MBX.O : Mizuho augmente le prix cible de 38 $ à 56 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible de 797 $ à 853 $

* McKesson Corp MCK.N : Citigroup augmente le prix cible de 820 $ à 860 $

* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 856 $ contre 775 $ auparavant

* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 770 $ contre 750 $ auparavant

* McKesson Corp MCK.N : TD Cowen relève le cours cible à 864 $, contre 830 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : B. Riley relève le cours cible de 105 à 120 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Barclays relève le prix cible de 175 à 195 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève le cours cible de 175 à 200 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 175 à 200 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève le cours cible à 220 dollars, contre 185 dollars

auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 195 dollars, contre 182

dollars auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève l'objectif de cours à 200$ contre 150

* Micron Technology Inc MU.O : Raymond James relève le cours cible de 150 à 190 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Stifel relève le cours cible à 195 dollars, contre 173

dollars auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen augmente le prix cible à 200$ de 180

* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève le prix cible de 200 $ à 220 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT 95 $

* Paychex Inc PAYX.O : BMO réduit le prix cible de 160 $ à 143 $

* Pfizer PFE.N : Jefferies augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Truist Securities abaisse le cours cible à 107

$, contre 111 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 210$ de 201

* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies relève le prix cible à 135 $ contre 120 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies ramène le prix cible de 85 $ à 80 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 110$ contre 115

* Quanta Services PWR.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le PT

de 398 $ à 469 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 135 $ contre 120

$

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 175 à 180 dollars

* Sandisk Corp SNDK.O : Benchmark relève le cours cible de 85 $ à 125 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays réduit le prix cible de 45 $ à 44 $

* Sempra SRE.N : Mizuho augmente le prix cible à 93 $ contre 86 $

* Seres Therapeutics Inc MCRB.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 14 $ à 22 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 1040 à 1250 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Synovus Financial Corp SNV.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 56 $ contre

58 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 95 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies augmente le prix cible à 14$ de 11

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 61 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Needham initie une couverture avec une note de maintien

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Stifel relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Stifel relève le PT de 0,3 $ à 55 $ pour tenir compte du

fractionnement des actions

* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 86 $ à 88 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève le cours cible de 105 à 110 dollars

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Barclays réduit le prix cible de 34 $ à 22 $

* Xcel Energy XEL.O : Mizuho relève le cours cible à 80 $ contre 78 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 60 $ contre 65 $

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/09/2025 à 14:56:10.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

