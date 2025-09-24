information fournie par Reuters • 24/09/2025 à 14:56

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Pfizer, Valley National Bancorp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autozone, Pfizer et Valley National Bancorp.

FAITS MARQUANTS

* Autozone Inc AZO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 4 255 à 4 750 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Pfizer PFE.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 33 à 34 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Truist Securities relève le cours cible de 81 à 90 dollars

* Abbvie ABBV.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 210 à 243 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 450 $ contre 520 $

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 165 à 168

dollars

* Amazon AMZN.O : Wells Fargo relève le prix cible de "égal à égal" à "surpondéré"

* Amazon AMZN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 245 $ à 280 $

* Amgen Inc AMGN.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 310 à 315 dollars

* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 115 $ contre 95

* Autozone Inc AZO.N : Citigroup réduit le prix cible à 4775 $ contre 4900 $

* Autozone Inc AZO.N : Jefferies augmente le prix cible à 4 750 $ contre 4 255 $

* Autozone Inc AZO.N : Raymond James réduit le prix cible de 4 900,00 $ à 4 800,00 $

* Autozone Inc AZO.N : Truist Securities réduit le prix cible à 4 499 $ de 4 504 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 110

* Azitra Inc AZTR.A : Maxim Group ajuste le PT à 4$ de 13,32$ pour refléter le

renversement de la division d'actions

* Bank of America BAC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 51 $ à 56 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies passe de "hold" à "underperform

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies augmente le prix cible de 24 $ à 31 $

* Chemours CC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 19$ contre 16

* Citigroup C.N : Truist Securities relève le cours cible à 112 $ contre 105 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 53 $ à 52 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies réduit le prix cible à 100$ de 105

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Stifel relève le cours cible à 23 $ contre 18 $

* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 150 à 153 dollars

* EQT Corp EQT.N : Citigroup relève le cours cible de 60 à 63 dollars

* Expand Energy Corp EXE.O : Citigroup réduit le prix cible à 118 $ contre 140 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit le prix cible de 2 200 $ à 2 000 $

* First Horizon Corp FHN.N : Truist Securities augmente le prix cible à 24 $ contre 23 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Benchmark relève le cours cible de 75 $ à 90 $

* Incyte INCY.O : RBC relève le cours cible de 72 $ à 81 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève le PT à 68,00 $ contre 63,00 $

* JFrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 319 $ contre 290 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à

égalité de pondération

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Barclays réduit le prix cible de 39 $ à 26 $

* Kyivstar Group KYIV.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de

surperformance; PT 20 $

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève le prix cible à 160 $, contre 130 $ auparavant

* Leidos LDOS.N : Argus Research relève le prix cible de 185 $ à 210 $

* Ltc Properties Inc LTC.N : BMO relève le cours de l'action de "sous-performance" à

"performance du marché"

* Lyft Inc LYFT.O : TD Cowen relève le cours cible de 22 $ à 30 $

* Maison Solutions Inc MSS.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de 4,25 $ à 4 $

* Maplebear Inc CART.O : Stifel réduit le prix cible de 64 $ à 56 $

* Mbx Biosciences Inc MBX.O : Mizuho augmente le prix cible de 38 $ à 56 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible de 797 $ à 853 $

* McKesson Corp MCK.N : Citigroup augmente le prix cible de 820 $ à 860 $

* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 856 $ contre 775 $ auparavant

* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 770 $ contre 750 $ auparavant

* McKesson Corp MCK.N : TD Cowen relève le cours cible à 864 $, contre 830 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : B. Riley relève le cours cible de 105 à 120 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Barclays relève le prix cible de 175 à 195 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève le cours cible de 175 à 200 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 175 à 200 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève le cours cible à 220 dollars, contre 185 dollars

auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 195 dollars, contre 182

dollars auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève l'objectif de cours à 200$ contre 150

* Micron Technology Inc MU.O : Raymond James relève le cours cible de 150 à 190 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Stifel relève le cours cible à 195 dollars, contre 173

dollars auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen augmente le prix cible à 200$ de 180

* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève le prix cible de 200 $ à 220 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT 95 $

* Paychex Inc PAYX.O : BMO réduit le prix cible de 160 $ à 143 $

* Pfizer PFE.N : Jefferies augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Truist Securities abaisse le cours cible à 107

$, contre 111 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 210$ de 201

* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies relève le prix cible à 135 $ contre 120 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies ramène le prix cible de 85 $ à 80 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 110$ contre 115

* Quanta Services PWR.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le PT

de 398 $ à 469 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 135 $ contre 120

$

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 175 à 180 dollars

* Sandisk Corp SNDK.O : Benchmark relève le cours cible de 85 $ à 125 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays réduit le prix cible de 45 $ à 44 $

* Sempra SRE.N : Mizuho augmente le prix cible à 93 $ contre 86 $

* Seres Therapeutics Inc MCRB.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 14 $ à 22 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 1040 à 1250 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Synovus Financial Corp SNV.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 56 $ contre

58 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 95 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies augmente le prix cible à 14$ de 11

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 61 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Needham initie une couverture avec une note de maintien

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Stifel relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Stifel relève le PT de 0,3 $ à 55 $ pour tenir compte du

fractionnement des actions

* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 86 $ à 88 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève le cours cible de 105 à 110 dollars

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Barclays réduit le prix cible de 34 $ à 22 $

* Xcel Energy XEL.O : Mizuho relève le cours cible à 80 $ contre 78 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 60 $ contre 65 $