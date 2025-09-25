 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street ouvre en nette baisse, les investisseurs réévaluent leurs paris sur les taux
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 16:39

Un panneau de signalisation pour Wall Street est suspendu devant la Bourse de New York

Un panneau de signalisation pour Wall Street est suspendu devant la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, alors que les investisseurs évaluent l'impact sur les taux d'une série de données macroéconomiques plus solides que prévu, ainsi que les déclarations de plusieurs membres de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 41,11 points, soit 0,62%, à 6.596,86 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,62% à 6.596,86 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,92%, soit 207,03 points, à 22.290,83 points.

Des données économiques plus solides que prévu publiées avant l'ouverture et les déclarations du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, qui s'est dit inquiet à l'idée d'une baisse trop rapide des taux, ont encore tempéré l'optimisme concernant de nouvelles baisses des coûts d'emprunt.

L'économie américaine a progressé au deuxième trimestre à un rythme plus marqué qu'initialement prévu, stimulée par un recul des importations et une reprise des dépenses de consommation, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de façon inattendue lors de la semaine au 20 septembre.

Bien que le marché du travail continue de susciter des inquiétudes en raison du faible rythme des embauches, ces nouvelles données invitent à la prudence, surtout avant la publication vendredi des données sur l'inflation PCE, la mesure la plus regardée par la Fed concernant les taux.

"La vraie question sera la suivante : maintenant que les chiffres du chômage sont moins mauvais que prévu initialement, cela signifie-t-il que la Fed pourrait ne pas baisser ses taux en octobre et en décembre, mais simplement attendre jusqu'en décembre, a déclaré Sam Stovall, stratège chez CFRA Research.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, s'est par ailleurs dit inquiet à l'idée d'une baisse trop rapide des taux, soulignant les risques d'une flambée de l'inflation, ce qui va à l'encontre de l'approche bien plus agressive du gouverneur Stephen Miran, qui a averti jeudi que l'économie américaine était plus vulnérable aux chocs en raison des taux d'intérêt élevés basés sur des préoccupations inflationnistes infondées.

La vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, doit s'exprimer plus tard à Washington.

Aux valeurs, Oracle, qui selon un document réglementaire publié mercredi cherche à lever 18 milliards de dollars de dette, cède 5,7% dans les premiers échanges.

Intel progresse encore jeudi, de 2,4%, après avoir pris 6,41% la veille. L'agence Bloomberg a rapporté mercredi que le fabricant de puces en difficulté a approché APPLE en vue d'un investissement.

Accenture, qui a publié jeudi un chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre légèrement supérieur aux attentes de Wall Street, perd 0,45%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

