IA: le britannique Nscale lève 1,1 milliard de dollars pour accélérer son développement

L'entreprise britannique Nscale, spécialisée dans les centres de données destinés à l'Intelligence artificielle (IA), qui a signé la semaine dernière un partenariat avec le géant américain des puces Nvidia, a annoncé jeudi avoir levé 1,1 milliard de dollars pour accélérer son développement.

Ces nouveaux financements "permettront à Nscale de poursuivre le déploiement de son infrastructure d'IA à grande échelle en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient", fait valoir l'entreprise dans un communiqué.

La liste d'investisseurs participant à la levée de fonds de Nscale comprend notamment les entreprises technologies américaine Dell et finlandaise Nokia, ou encore les sociétés américaines de gestion d'actifs Blue Owl et Fidelity Management & Research Company.

Le tour de table a été mené par la société d'investissement norvégienne Aker ASA, avec qui Nscale est déjà partenaire pour établir un centre de données dans le nord de la Norvège d'ici à la fin 2026, un projet baptisé Stargate Norway.

Dévoilé en janvier, Stargate est un projet gigantesque piloté par le pionnier américain de l'IA générative OpenAI avec le soutien de partenaires comme SoftBank, Oracle, Microsoft, MGX et Nvidia, qui vise jusqu'à 500 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures d'IA dans le monde d'ici 2029.

Nscale et Nvidia avaient annoncé la semaine dernière, lors de la visite d'Etat du président américain Donald Trump au Royaume-Uni, qu'ils développeraient dans le nord-est de l'Angleterre des infrastructures et des capacités de grande envergure liées à l'IA, cette fois dans le cadre du projet Stargate UK.

Dans un communiqué séparé, Aker a précisé jeudi que son investissement s'élève à 285 millions de dollars pour 9,3% du capital de la société - ce qui implique une valorisation de plus de 3 milliards de dollars pour Nscale.