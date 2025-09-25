information fournie par Boursorama avec AFP • 25/09/2025 à 16:39

Etats-Unis: la croissance du 2e trimestre fortement révisée à la hausse (+3,8% en rythme annualisé)

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CARL RECINE )

Les Etats-Unis ont connu une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 3,8% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une estimation officielle actualisée jeudi, soit plus que ce qui avait été auparavant calculé, et plus qu'attendu par les marchés.

La première estimation du PIB pour la période, publiée fin juillet, faisait état d'une croissance de 3% en rythme annualisé. Elle avait ensuite été révisée à 3,3%.

Les marchés ne s'attendaient pas à une nouvelle révision, selon le consensus publié par Trading Economics.

La révision à la hausse est attribuée à une consommation plus forte qu'initialement estimé, selon les données du ministère américain du Commerce.

L'évolution du PIB du 1er trimestre a aussi été révisée, mais à la baisse cette fois. En début d'année, l'activité s'est contractée de 0,6%.

La précédente estimation faisait état d'un recul de 0,5%.

Le PIB américain a connu des mouvements inhabituels depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier.

Sa volonté de mettre en place des droits de douane significatifs avait ainsi entraîné une ruée sur les importations en début d'année, avant l'instauration des nouvelles taxes, qui a mécaniquement entraîné une baisse du PIB.

Les flots d'importations se sont par la suite taris.

Les Etats-Unis présentent les chiffres de la croissance en rythme annualisé, c'est-à-dire en projetant sur l'ensemble de l'année l'évolution observée sur la période considérée.