TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autozone, General Mills, JPMorgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment AutoZone, General Mills et JPMorgan.

POINTS FORTS

* AutoZone AZO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 4 000 $ à 3 700 $

* General Mills GIS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* JPMorgan JPM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 370 $ à 365 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $

* Rollins ROL.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 46 $ à 33 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Alkami Technology ALKT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 14 $

* Alkami Technology ALKT.O : JP Morgan passe d’une recommandation « surpondérer » à « sous-pondérer »

* AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1,8 $ à 2,2 $

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 8 $ à 20 $

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Ares Management Corp ARES.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer

»

* Ares Management Corp ARES.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 150 dollars

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 271 $ à 250 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 310 $ à 290 $

* Aurora Innovation AUR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Autozone AZO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 4 000 $ à 3 700 $

* Avidbank Holdings Inc AVBH.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 40 $

* Axos Financial AX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Banc of California BANC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Baycom Corp BCML.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours

à 35 dollars

* Beta Bionics BBNX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 28 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 33 $ à 30 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 190 $ à 165 $

* Cal-Maine Foods CALM.O : BMO abaisse son objectif de cours de 83 $ à 75 $

* Carlyle Group CG.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 54 $

* Carnival Corp CCL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 39 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Cintas Corporation CTAS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Cintas Corporation CTAS.O : UBS relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* CNB Financial CCNE.O : Piper Sandler initie la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 38 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* Community West Bancshares CWBC.O : StoneX lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 30 $

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* CSX Corp CSX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 54 $ à 53 $

* Cullen/Frost Bankers CFR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Delta Air Lines DAL.N : UBS relève son objectif de cours de 99 $ à 105 $

* Dropbox Inc DBX.O : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 33 $ à 29 $

* Dynatrace DT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 60 $ à 71 $

* East West Bancorp EWBC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* Edison International EIX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 63 $ à 57 $

* Elicio Therapeutics Inc ELTX.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 27 $ à 8 $

* Enterprise Financial Services EFSC.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 70 dollars

* Everpure Inc P.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Everpure Inc P.N : Citigroup relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $

* Everpure Inc P.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Everpure Inc P.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 119 $ à 137 $

* Everpure Inc P.N : Needham relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Everpure Inc P.N : Northland Capital relève son objectif de cours de 128 $ à 167 $

* Everpure Inc P.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 133 $ à 162 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 130 $ à 117 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $

* First Interstate Bancsystem FIBK.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Ne pas

acheter »

* Flagstar Bank Na FLG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Frontier Group Holdings ULCC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* General Mills GIS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* General Mills GIS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* General Mills GIS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Hope Bancorp Inc HOPE.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* JPMorgan JPM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 370 $ à 365 $

* Keycorp KEY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $

* Knife River Corporation KNF.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $

* McDonald's MCD.N : BMO abaisse son objectif de cours de 335 $ à 310 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 310 $ à 305 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $

* McDonald's MCD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 282 $ à 270 $

* Meta META.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 820 $ à 920 $

* MGM Resorts International MGM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Minimed Group Inc MMED.O : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Minimed Group Inc MMED.O : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 29 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 360 $ à 330 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 13 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $

* Okta OKTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $

* Okta OKTA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Okta OKTA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 190 $ à 235 $

* Okta OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Okta OKTA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $

* Okta OKTA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 227 $

* Okta OKTA.O : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 230 $

* Okta OKTA.O : Stifel relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $

* Okta OKTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 117 $ à 104 $

* Paychex PAYX.O : BMO abaisse son objectif de cours de 118 $ à 113 $

* Paychex PAYX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Paychex PAYX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Paychex Inc PAYX.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 130 $ à 112 $

* People Incorporated PPLI.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $

* PepsiCo PEP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 145 $ à 142 $

* Phillips Edison & Company PECO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 39 $

* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 305 $ à 280 $

* Preferred Bank PFBC.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours de 120 $

* Prosperity Bancshares PB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Quanta Services PWR.N : Bernstein relève son objectif de cours de 748 $ à 775 $

* Quanta Services PWR.N : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Range Resources Corporation RRC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 45 $

* Regency Centers Corp REG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 82 $ à 76 $

* Regions Financial RF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Revvity RVTY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* Rollins ROL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Rollins ROL.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 46 $ à

33 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 345 $ à 394 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 297 $ à 298 $

* SailPoint SAIL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $

* Scholar Rock Holding SRRK.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 76 $ à 77 $

* Shift4 Payments FOUR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 55 $ à 46 $

* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 84 $ à 100 $

* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Stifel relève son objectif de cours de 98 $ à 101 $

* Southern Missouri Bancorp SMBC.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 80 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS relève son objectif de cours de 49 $ à 53 $

* Stitch Fix SFIX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3,5 $

* Stitch Fix SFIX.O : William Blair abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché

»

* Synopsys Inc SNPS.O : BNP Paribas relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Tandem Diabetes Care TNDM.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 31 $ à 28 $

* Tempest Therapeutics Inc TPST.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7 $

* TransUnion TRU.N : UBS abaisse son objectif de cours de 82 $ à 80 $

* UiPath Inc PATH.N : BMO abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* UiPath Inc PATH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* UiPath Inc PATH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 339 $ à 326 $

* United Airlines Holdings UAL.O : UBS relève son objectif de cours de 137 $ à 146 $

* Vail Resorts MTN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 174 $ à 160 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 167 $ à 161 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Versant Media VSNT.O : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 41 $

* Wells Fargo WFC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* WEX WEX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 160 $ à 176 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 195 $ à 180 $

* Worthington Enterprises WOR.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Yum Brands YUM.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Zions BanCorp National Association ZION.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $