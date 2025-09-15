 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 913,75
+1,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Cognex, Royal Gold
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 10:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Autozone, Cognex et Royal Gold.

FAITS MARQUANTS

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 4850 dollars contre

4200 dollars

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 217 $ à 237 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève le cours cible de 401 à 432 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : RBC relève le cours cible de 21 $ à 23 $

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : BTIG augmente le prix cible de 84 $ à 105 $

* California Resources Corp CRC.N : TD Cowen relève le cours cible de 55 $ à 65 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 18

$

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC réduit le prix cible à 95 $ contre 104 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Baird relève le prix cible de 151 $ à 161

$

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan initie la couverture avec un objectif de prix de 45

* International Seaways Inc INSW.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 52 $ à 58 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Baird relève le cours cible de 196 $ à 206 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 80 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Baird réduit le prix cible de 490 $ à 488 $

* Mosaic Co MOS.N : HSBC reprend la couverture avec une note de maintien: prix cible de 35

* Oracle Corp ORCL.N : Berenberg augmente le prix cible de 202 à 306 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève le cours cible à 133 $, contre 130 $ auparavant

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 200

* Revvity Inc RVTY.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 115 $ à 110 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 217 $ à 237 $

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 15 $ à 19 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève le cours cible de 401 à 432 dollars

* Timken Co TKR.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix

80

Valeurs associées

ANNALY CAP REIT
21,995 USD NYSE -0,72%
ATLANTICUS HLDGS
72,1700 USD NASDAQ +6,21%
AUTOZONE
4 328,800 USD NYSE -0,50%
CALIFORNIA RES
53,030 USD NYSE +1,16%
CF INDUSTRIES HL
85,640 USD NYSE -0,52%
CHARLES RIV LAB
152,920 USD NYSE -4,19%
COGNEX
44,3900 USD NASDAQ -1,25%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
INTRNTNL SEAWAYS
47,120 USD NYSE +0,43%
IQVIA HOLDINGS
187,190 USD NYSE -1,75%
LANTHEUS HOLDING
52,9400 USD NASDAQ -3,73%
MEDPACE HOLDINGS
490,6400 USD NASDAQ -1,40%
MOSAIC
33,645 USD NYSE -0,09%
ORACLE
292,150 USD NYSE -5,09%
PHILLIPS 66
130,800 USD NYSE -1,30%
Pétrole Brent
67,26 USD Ice Europ +0,57%
Pétrole WTI
62,92 USD Ice Europ +0,48%
REGAL REXNORD
138,770 USD NYSE -4,23%
REVVITY
82,860 USD NYSE -3,25%
ROYAL GOLD
189,3200 USD NASDAQ +0,07%
SALLY BEAUTY
15,000 USD NYSE -1,61%
TALEN ENERGY
402,5300 USD NASDAQ +0,40%
TIMKEN
77,555 USD NYSE -2,03%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2025 à 10:15:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Fermer

