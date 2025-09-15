information fournie par Reuters • 15/09/2025 à 10:15

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Cognex, Royal Gold

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Autozone, Cognex et Royal Gold.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : RBC relève le cours cible de 21 $ à 23 $

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : BTIG augmente le prix cible de 84 $ à 105 $

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 4850 $ contre 4200 $

* California Resources Corp CRC.N : TD Cowen relève le cours cible de 55 $ à 65 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 18

$

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC réduit le prix cible à 95 $ contre 104 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Baird relève le prix cible de 151 $ à 161

$

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan initie la couverture avec un objectif de prix de 45

* International Seaways Inc INSW.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 52 $ à 58 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Baird relève le cours cible de 196 $ à 206 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 80 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Baird réduit le prix cible de 490 $ à 488 $

* Mosaic Co MOS.N : HSBC reprend la couverture avec une note de maintien: prix cible de 35

* Oracle Corp ORCL.N : Berenberg augmente le prix cible de 202 à 306 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève le cours cible à 133 $, contre 130 $ auparavant

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 200

* Revvity Inc RVTY.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 115 $ à 110 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 217 $ à 237 $

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 15 $ à 19 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève le cours cible de 401 à 432 dollars

* Timken Co TKR.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix

80