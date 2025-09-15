information fournie par Reuters • 15/09/2025 à 19:07

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Cognex, Royal Gold

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Autozone, Cognex et Royal Gold.

FAITS MARQUANTS

* Abbvie Inc ABBV.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 204 dollars contre 173 dollars

* Ally Financial Inc ALLY.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 70 dollars contre 59

dollars

* American Express Co AXP.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 375 $ contre 348 $

auparavant

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : RBC augmente le cours cible de 21 $ à 23 $

* Antero Resources Corp AR.N : Mizuho réduit le cours cible à 41 $ contre 49 $

* APA Corporation APA.O : Mizuho réduit le cours cible à 18 $ contre 19 $

* Applovin Corp APP.O : Benchmark relève le cours cible à 640 $ contre 525 $

* Applovin Corp APP.O : BTIG relève le cours cible à 664 $ contre 547 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Citigroup relève le prix cible de 136 $ à 176 $

* Artisan Partners Asset Management APAM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 47 $ à 43 $

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : B. Riley augmente le prix cible de 70 $ à 90 $

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : BTIG augmente le prix cible de 84 $ à 105 $

* Atyr pharma Inc ATYR.O : Leerink Partners abaisse l'objectif de cours de

"surperformance" à "performance du marché"

* Atyr pharma Inc ATYR.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 16 $ à 1 $

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 4850 $ contre 4200 $

* Beyond Meat Inc BYND.O : Argus Research passe de "hold" à "sell

* Bkv Corp BKV.N : Mizuho réduit le prix cible de 35 $ à 30 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 30 $ à 31 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Wedbush réduit le prix cible de surperformance à neutre

* C4 Therapeutics Inc CCCC.O : Stephens relève le cours cible de 4 à 6 dollars

* C4 Therapeutics Inc CCCC.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* California Resources Corp CRC.N : Mizuho relève le cours cible à 65 $ contre 64 $

* California Resources Corp CRC.N : RBC relève le cours cible de 60 $ à 66 $

* California Resources Corp CRC.N : TD Cowen relève le cours cible de 55 $ à 65 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 12 $ contre 18 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Truist Securities augmente le prix cible de 260 $ à 270 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 88 $

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC réduit le prix cible à 95 $ contre 104 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Baird relève le prix cible à 161 $, contre

151 $ auparavant

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho réduit le prix cible de 192 $ à 191 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Mizuho réduit le prix cible de 152 $ à 142 $ de 152

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Mizuho réduit le prix cible de 50 $ à 45 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho réduit le prix cible de 36 $ à 34 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho augmente le prix cible de sous-performance à neutre

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 45

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Raymond James ajoute le titre à la liste des favoris

actuels de ses analystes

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Raymond James augmente le prix cible de 27 $ à 31 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Raymond James relève le cours de l'action de

"Surperformance" à "Achat fort"

* Comerica Inc CMA.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 68 $ à 70 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Mizuho ramène l'objectif de cours de 27 à 22 dollars

* Conocophillips COP.N : Mizuho réduit le prix cible de 125 $ à 120 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Barclays réduit le prix cible à 150 $ de 202 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de

pondération

* Coreweave Inc CRWV.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note neutre

* Corteva CTVA.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 83 $ à 90 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 36 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Truist Securities réduit le prix cible de 65 $ à 62 $

* Crescent Energy Co CRGY.N : Mizuho réduit le prix cible à 10 $ contre 12 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Barclays relève le cours cible à 120 $ contre 119 $

* CVR Energy Inc CVI.N : Mizuho abaisse le cours cible de neutre à sous-performance

* CVR Energy Inc CVI.N : Mizuho augmente le prix cible de 27 $ à 29 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 37$ contre 27

* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho réduit le prix cible à 40 $ contre 43 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 176 $ contre 183 $

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Mizuho réduit le prix cible à 26 $ contre 27 $

* Ecovyst ECVT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 14 $ contre 10

* EOG Resources Inc EOG.N : Mizuho abaisse le cours cible à 133 $ contre 140 $

* EQT Corp EQT.N : Mizuho réduit le prix cible à 60 $ contre 66

* Eversource Energy ES.N : Jefferies relève le cours cible à 54 $ contre 47 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Mizuho ramène le cours cible à 136 $, contre 154 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho réduit le prix cible de 124 $ à 123 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Truist Securities augmente le prix cible à 52 $ contre 48 $

* Fractyl Health Inc GUTS.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* GM GM.N : Barclays augmente le prix cible à 73$ de 55

* GM GM.N : Barclays relève la note de surpondération d'égale à égale

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 199 $ contre 227 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : Raymond James réduit le prix cible de "market perform" à

"underperform"

* Healthpeak Properties Inc DOC.N : Raymond James augmente le prix cible de "market perform" à

"outperform

* HF Sinclair Corp DINO.N : Mizuho augmente le prix cible de 52 $ à 60 $

* Huntington Bancshares HBAN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 20 $ contre 19

$

* Immuneering Corp IMRX.O : Needham relève l'objectif de cours à 11 $ contre 8 $

* International Seaways Inc INSW.N : Jefferies relève le cours cible de 52 $ à 58 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève le cours cible à 63 $, contre 62 $

auparavant

* Ionq Inc IONQ.N : B. Riley augmente le prix cible de 61 $ à 75 $

* IONQ Inc IONQ.N : Needham relève le prix cible à 80 $, contre 60 $ auparavant

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Baird relève l'objectif de cours de 196 à 206 $

* Keycorp KEY.N : Truist Securities relève le cours cible de 19 à 20 dollars

* Kosmos Energy Ltd KOS.N : Mizuho ramène le cours cible de 3 à 2 dollars

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 80 $

* Lineage Inc LINE.O : Barclays réduit le cours cible à 51 $ contre 52 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Truist Securities augmente le prix cible à 227 $ contre 220 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Mizuho réduit le prix cible à 25 $ contre 26 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Mizuho augmente le prix cible de 184 $ à 188 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 69$ contre 73

* McDonald's MCD.N : Bernstein augmente le prix cible à 320 $ contre 310 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Baird ramène l'objectif de cours à 488 $ contre 490 $

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 155 $ à 175 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Barclays réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Barclays augmente le prix cible de 49 $ à 50 $

* Mongodb Inc MDB.O : Wedbush relève le cours cible de 300 $ à 400 $

* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Wedbush relève le cours cible de 17 $ à 19 $

* Mosaic Co MOS.N : HSBC reprend la couverture avec une note de maintien: prix cible de 35

* Murphy Oil Corp MUR.N : Mizuho réduit le prix cible à 29 $ contre 31 $

* New Mountain Finance Corp NMFC.O : BofA Global Research ramène la note d'achat à

sous-performance

* New Mountain Finance Corp NMFC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de

11,75 $ à 10 $

* Newtekone Inc NEWT.O : B. Riley reprend la couverture avec une note d'achat:

objectif de cours de 18

* Nextdecade Corp NEXT.O : TD Cowen réduit le prix cible de 11 $ à 8 $

* Nextdecade Corp NEXT.O : TD Cowen réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Mizuho réduit le prix cible de 32 $ à 28 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC initie une couverture avec un objectif de prix de 35

* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Mizuho réduit le prix cible de 65 $ à 58 $

* Oracle Corp ORCL.N : Berenberg augmente le prix cible à 306 $ contre 202 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : TD Cowen augmente le prix cible de 112 $ à 125 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 58 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Wedbush ajoute le titre à sa liste des meilleures idées

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève le cours cible de 34 à 40 dollars

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 26$ contre 23

* Permian Resources Corp PR.N : Mizuho ramène le cours cible à 19 $, contre 20 $ auparavant

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève le cours cible de 130 à 133 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève le cours cible de 140 à 142 dollars

* Planet Labs PL.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 7 à 10 dollars

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 24$ contre 18

* Prologis Inc PLD.N : Barclays réduit le prix cible à 118 $ contre 119 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Citigroup réduit le prix cible à 68 $ contre 78 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Range Resources Corp RRC.N : Mizuho réduit le prix cible de 48 $ à 42 $

* Realreal Inc REAL.O : B. Riley augmente le prix cible de 9 $ à 12 $

* Reddit RDDT.N : Needham relève le cours cible de 215 à 300 dollars

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 200

* Regenxbio Inc RGNX.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 17 $ à 16 $

* Regions Financial RF.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 28 $ contre 27 $

* Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc RVPH.O : Benchmark ramène l'objectif de cours à 7 $

contre 14 $

* Revvity Inc RVTY.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 110 $ contre 115 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Barclays augmente le prix cible à 39$ de 35

* Rf Industries Ltd RFIL.O : B. Riley relève le cours cible de 6,25 $ à 9,25 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 217 $ à 237 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Citigroup relève le cours cible de 600 à 635 dollars

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 15 $ à 19 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 226 $ contre 257 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de

surperformance

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif de

prix de 51

* SM Energy Co SM.N : Mizuho réduit le prix cible de 44 $ à 39 $

* Spire Inc SR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 83$ contre 82

* Standardaero Inc SARO.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Standardaero Inc SARO.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 32

* Synchrony Financial SYF.N : Truist Securities relève le prix cible de 76 $ à 82 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève le cours cible de 401 à 432 dollars

* Talos Energy Inc TALO.N : Mizuho réduit le cours à neutre à partir de surperformant

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Barclays augmente le prix cible de 56 $ à 57 $

* Thor Industries Inc THO.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 100 à 112 dollars

* Timken Co TKR.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix 80

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : BMO réduit sa cote de "surperformance" à "performance du marché"

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : BMO augmente le prix cible de 35 $ à 48 $

* Unicycive Therapeutics UNCY.O : Benchmark ajuste le PT à 21$ de 3$ pour refléter le

regroupement d'actions à raison de 1 pour 10

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup augmente le prix cible de 250 $ à 251 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 190 $, contre 166 $ auparavant

* Valley National Bancorp VLY.O : Citigroup relève le cours cible de 10 à 13,5 dollars

* Valley National Bancorp VLY.O : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat

* Viper Energy Inc VNOM.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 55 $

* Vital Energy Inc VTLE.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $

* Western Digital Corp WDC.O : Benchmark relève le cours cible à 115 $ contre 85 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 41 $ contre 36 $

auparavant

* Woodward Inc WWD.O : Jefferies relève le cours cible de 245 à 280 dollars