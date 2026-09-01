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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autodesk, Hubspot, Oracle
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 19:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Autodesk, Hubspot et Oracle.

POINTS FORTS

* Autodesk Inc ADSK.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 335 $ à 333 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 285 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 240 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Workiva Inc WK.N : Baird relève son objectif de cours de 74 $ à 95 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : RBC lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »; objectif de

cours: 70 $

* A10 Networks Inc ATEN.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Hold »; objectif de cours: 28

$

* Aclaris Therapeutics Inc ACRS.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation « acheter »

* Aclaris Therapeutics Inc ACRS.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 10 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 228 $ à 301 $

* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

220 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 125 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Annexon Inc ANNX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 10 $ à 14 $

* Apple Inc AAPL.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 300 $ à 303 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève son objectif de cours de 675 $ à 695 $

* Ares Capital Corp ARCC.O : UBS relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* Arista Networks Inc ANET.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 220 $

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de

52 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 335 $ à 333 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 52 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : UBS relève son objectif de cours de 24,5 $ à 25,5 $

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours de 28 $

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 36 $

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Booking Holdings BKNG.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de

cours: 245 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies reprend la couverture avec une recommandation « Hold »

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies reprend sa couverture avec un objectif de cours de 80 $

* BorgWarner BWA.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 87 $

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Mizuho relève son objectif de cours de 96 $ à 110 $

* BXP Inc BXP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 77 $ à 82 $

* Camden Property Trust CPT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 113 $ à 110 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 2 $ à 25 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Caretrust Reit Inc CTRE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 44 $

* Centerspace CSR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $

* Cisco Systems Inc CSCO.O : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 135 $

* Coherent Corp COHR.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 400

$

* Copt Defense Properties CDP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $

* Crane CR.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 248 $ à 240 $

* Crowdstrike CRWD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 245 $ à 300 $

* Danaher Corporation DHR.N : HSBC relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* Darden Restaurants DRI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 236 $ à 245 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 59 $ à 82 $

* Dell Technologies DELL.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif

de cours: 480 $

* Designer Brands Inc DBI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 7,5 $ à 6 $

* Doordash DASH.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours:

270 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Evercore ISI relève sa recommandation de « en ligne » à « surperformer »

* Duolingo Inc DUOL.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 105 $ à 210 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 221 $ à 232 $

* Ecovyst ECVT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Edison International EIX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 81 $ à 51 $

* Edison International EIX.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Edison International EIX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 63 $

* Empire State Realty Trust Inc ESRT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $

* Energy Fuels Inc UUUU.A : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 29 $ à 29,25 $

* Expedia Group EXPE.O : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours:

360 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 158 $ à 157 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 707 $ à 696 $

* Five Below FIVE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 318 $ à 334 $

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Gates Industrial GTES.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 29 $

* General Mills GIS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* Healthcare Realty Trust Incorporated HR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $

* Hercules Capital Inc HTGC.N : UBS relève son objectif de cours de 15,5 $ à 18,5 $

* Hercules Capital Inc HTGC.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Hewlett Packard HPE.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Acheter »; objectif de

cours: 62 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 67 $ à 93 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 32 $

* Honeywell Technologies HON.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 245 $ à 250 $

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : UBS relève son objectif de cours de 4,25 $ à 4,5 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 285 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Ingram Micro Holding INGM.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 30 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : UBS relève son objectif de cours de 50 $ à 102 $

* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Janus Living Inc JAN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13,5 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* KLA Corp KLAC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Lam Research Corp LRCX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 435 $ à 425 $

* Latigo Biotherapeutics Inc LTGO.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »

* Latigo Biotherapeutics Inc LTGO.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 36 $

* Lineage Inc LINE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* LPL Financial Holdings LPLA.O : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « Hold »; objectif de

cours de 389 $

* Ltc Properties Inc LTC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Lumentum Holdings LITE.O : Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

1.200 $

* Lyft Inc LYFT.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 19

$

* Maplebear CART.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 55

$

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 359 $ à 400 $

* Medical Properties Trust Inc MPT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 5 $ à 3,8 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : RBC lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de

cours: 1.515 $

* Miami International Holdings MIAX.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $

* Miami International Holdings MIAX.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération

égale »

* Microsoft Corp MSFT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 500 $ à 600 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 148 $ à 146 $

* Mobility Global MBGL.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « pondération égale »

* Mobility Global MBGL.N : Barclays lance la couverture avec un objectif de cours de 23 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 16,25 $ à 15,5 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 13,5 $ à 12,5 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 5,45 $ à 2 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Piper Sandler passe d'une recommandation « surpondérer » à « sous-pondérer »

* National Health Investors Inc NHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 78 $

* National Healthcare Properties Inc NHP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 25 $

* Nnn Reit Inc NNN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 49 $ à 47 $

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 14,75 $ à 13 $

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 49 $ à 48 $

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 106 $

* ONEOK Inc OKE.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 240 $

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : BMO relève son objectif de cours de 14 $ à 18 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Paycom Software Inc PAYC.N : UBS relève son objectif de cours de 205 $ à 285 $

* PG&E Corp PCG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 24 $ à 13 $

* PG&E Corp PCG.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Phillips Edison & Company Inc PECO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $

* Prologis Inc PLD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 167 $ à 166 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 175 $ à 182 $

* Raymond James Financial RJF.N : Truist Securities initie la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 188 $

* Realty Income Corp O.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 64 $

* Red Violet Inc RDVT.O : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 90 $

* Repligen Corporation RGEN.O : HSBC relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

* Revvity Inc RVTY.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »; objectif de cours:

135 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $

* RingCentral RNG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 50 $ à 85 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 124 $ à 150 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Morgan Stanley passe de « pondération égale » à « surpondérer »

* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Science Applications International SAIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $

* Science Applications International SAIC.O : Stifel relève son objectif de cours de 137 $ à 154 $

* Science Applications International SAIC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Science Applications International SAIC.O : UBS relève son objectif de cours de 108 $ à 123 $

* SL Green Realty Corp. SLG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 44 $ à 56,5 $

* Smartstop Self Storage Reit Inc SMA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 285 $ à 345 $

* Sonida Senior Living Inc SNDA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $

* Stag Industrial Inc STAG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Standard Nuclear Inc STDN.N : UBS relève son objectif de cours de 14 $ à 20 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 56 $ à 76 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $

* The Middleby Corporation MIDD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 157 $ à 160 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC relève son objectif de cours de 660 $ à 690 $

* Tidewater Inc TDW.N : BTIG passe de « neutre » à « acheter »

* Timken Company TKR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 129 $ à 135 $

* Timken Company TKR.N : BofA Global Research passe de la recommandation « neutre » à « acheter »

* Uber UBER.N : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 100 $

* UDR Inc UDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 356 $ à 389 $

* Ventas Inc VTR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 96 $ à 104 $

* Verisign Inc VRSN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 324 $ à 341 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Waters Corp WAT.N : HSBC relève son objectif de cours de 450 $ à 455 $

* Welltower Inc WELL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 215 $ à 251 $

* Welltower Inc WELL.N : Wells Fargo relève son cours cible de 237 $ à 266 $

* Workiva Inc WK.N : Baird relève son objectif de cours de 74 $ à 95 $

* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20,5 $

* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
61,3100 USD NASDAQ -1,83%
ACLARIS THERAP
5,9900 USD NASDAQ -0,99%
ADOBE
287,7000 USD NASDAQ -1,74%
AGILENT TECH
150,055 USD NYSE -2,32%
AIRBNB
183,8400 USD NASDAQ +0,34%
AKAMAI TECHNOLOG
106,4350 USD NASDAQ -2,01%
ANNEXON
4,8700 USD NASDAQ -1,42%
APPLE
325,0650 USD NASDAQ +2,59%
APPLIED MATERIALS
440,3000 USD NASDAQ -3,95%
ARES CAPITAL
19,9250 USD NASDAQ -0,72%
ARISTA NE
190,355 USD NYSE -2,73%
ASSEMBLY BIO
34,7450 USD NASDAQ +3,32%
AUTODESK INC
249,4250 USD NASDAQ -3,52%
BILL HLDG
47,595 USD NYSE -3,26%
BLCKST SEC LEND
24,8350 USD NYSE -0,60%
BLOSSOMHILL THER
18,4600 USD NASDAQ +0,87%
BOOKING HLDG
197,8200 USD NASDAQ -0,64%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
75,790 USD NYSE +0,17%
BORGWARNER
63,450 USD NYSE -1,14%
BRIDGEBIO PHARMA
76,8500 USD NASDAQ +0,34%
BXP
67,280 USD NYSE -1,07%
CAMDEN REIT-SBI
105,640 USD NYSE -0,14%
CAPRICOR THERAP
10,3750 USD NASDAQ +4,69%
CARETRUST-REIT
39,600 USD NYSE +1,63%
CENTERS REIT-SBI
52,370 USD NYSE -0,17%
CISCO SYSTEMS
109,4100 USD NASDAQ -0,98%
COHERENT
272,540 USD NYSE -1,89%
CRANE
201,950 USD NYSE -1,59%
CROWDSTRIKE
214,3416 USD NASDAQ -7,21%
DANAHER
207,790 USD NYSE -2,83%
DARDEN RESTAURAN
215,148 USD NYSE +0,37%
DELEK US HLDGS
72,730 USD NYSE -2,13%
DELL TECH RG-C
430,620 USD NYSE -5,85%
DESIGNER BRNDS RG-A
5,220 USD NYSE -4,31%
DOORDASH RG-A
228,3100 USD NASDAQ -1,48%
DUOLINGO RG-A
156,6100 USD NASDAQ +5,56%
EASTGROUP PROP R
200,300 USD NYSE +0,38%
ECOVYST
10,095 USD NYSE -0,69%
EDISON INTL
55,815 USD NYSE +3,36%
EMPIRE ST REIT RG-A
4,395 USD NYSE -2,87%
EXPEDIA GROUP
306,6800 USD NASDAQ -3,29%
EXTRA SP ST REIT
139,760 USD NYSE -0,90%
FAIR ISAAC
1 094,315 USD NYSE -4,60%
FIVE BELOW
247,1200 USD NASDAQ +0,11%
GAM & LSURE REIT
41,8900 USD NASDAQ -0,43%
GATES INDUSTRIAL
24,840 USD NYSE -2,89%
GENERAL MILLS
41,110 USD NYSE -0,24%
HEALTHCARE REIT-A
19,425 USD NYSE +2,08%
HERCULES CAPITAL
17,7100 USD NYSE +0,43%
HF SINCLAIR
103,400 USD NYSE +1,82%
HIGHWOOD PROP RE
30,355 USD NYSE -0,75%
HONEYWELL TECH
209,8150 USD NASDAQ -1,74%
HORIZON TECH FIN
4,5250 USD NASDAQ -2,90%
HP ENTERPRISE
50,650 USD NYSE -3,07%
HUBSPOT
250,930 USD NYSE -3,97%
HUDSON PACIFIC
12,960 USD NYSE +3,02%
INSTACART (MAPLEBEAR)
49,9100 USD NASDAQ -1,21%
INTERACTIVE BR RG-A
91,4700 USD NASDAQ -5,98%
INVENTRUST REIT
32,440 USD NYSE +0,40%
IQVIA HOLDINGS
259,330 USD NYSE -0,75%
KILROY RLTY REIT
36,090 USD NYSE -0,58%
KITE REALTY REIT
26,015 USD NYSE +0,85%
KLA
169,2150 USD NASDAQ -3,55%
LAM RESEARCH
288,0200 USD NASDAQ -4,47%
LATIGO BIO
22,5900 USD NASDAQ +2,59%
LINEAGE
39,0635 USD NASDAQ -0,48%
LPL FIN HLDG
359,7900 USD NASDAQ -2,79%
LTC PROP REIT
41,295 USD NYSE +2,38%
LUMENTUM HLDNGS
869,2500 USD NASDAQ -4,98%
LYFT RG-A
16,7600 USD NASDAQ -0,83%
MARATHON PETRO
379,800 USD NYSE +1,74%
METTLER TOLEDO I
1 377,660 USD NYSE -1,93%
MICROSOFT
500,9600 USD NASDAQ -1,25%
MID-AMER AP REIT
128,650 USD NYSE -0,17%
MIDDLEBY CORP
113,0700 USD NASDAQ +2,01%
MRG STNLY DIRCT
15,3000 USD NYSE -0,33%
MYRIAD GENETICS
3,0150 USD NASDAQ -6,37%
NATIONAL HEAL RG-A
15,9200 USD NASDAQ -0,87%
NATL HEALTH REIT
72,150 USD NYSE +1,49%
NNN REIT
45,210 USD NYSE +0,02%
NUVEEN CHUR DRT
12,7000 USD NYSE +1,60%
OMEGA HLTH REIT
46,620 USD NYSE +1,98%
ONEOK
95,470 USD NYSE -0,55%
ORACLE
141,090 USD NYSE -5,37%
PAYCOM SOFTWARE
238,880 USD NYSE -0,10%
PG&E
13,565 USD NYSE +2,15%
PHLS EDISON REIT
38,7900 USD NASDAQ +0,36%
PK HTL&RSTS REIT
15,245 USD NYSE -0,36%
PROLOGIS REIT
139,410 USD NYSE -0,34%
PROTAGONIST THER
146,7400 USD NASDAQ -0,68%
RAYMOND J FINANC
173,550 USD NYSE -2,58%
REALTY INCOME REIT
61,250 USD NYSE -0,07%
RED VIOLET
74,5000 USD NASDAQ +1,83%
REPLIGEN
169,1500 USD NASDAQ -6,54%
REVVITY
126,540 USD NYSE -1,69%
REXFORD IND REIT
37,072 USD NYSE +0,06%
RINGCENTRAL RG-A
69,380 USD NYSE -0,29%
ROBINHOOD MARKETS
103,4900 USD NASDAQ -1,26%
SAILPOINT
19,5300 USD NASDAQ -5,01%
SALESFORCE
257,670 USD NYSE +0,02%
SCIENCE APPS INT
126,4100 USD NASDAQ -1,41%
SL GREEN REIT
54,960 USD NYSE -1,80%
SNOWFLAKE
320,280 USD NYSE -3,37%
STAG INDL REIT
37,610 USD NYSE +0,98%
TEMPUS AI RG-A
62,0900 USD NASDAQ -1,52%
TERRENORLTY REIT
66,470 USD NYSE +0,42%
THERMO FISHER SC
601,870 USD NYSE -2,55%
TIDEWATER
96,815 USD NYSE +3,86%
TIMKEN
119,630 USD NYSE -0,68%
UBER TECH
75,210 USD NYSE -0,56%
UDR REIT
36,765 USD NYSE -0,51%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/09/2026 à 19:48:57.

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