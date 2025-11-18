TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Crowdstrike, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Crowdstrike et Zscaler.
FAITS MARQUANTS
* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève le cours cible de 363 à 367 dollars
* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de
600 $
* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève le prix cible de 1 050 $ à 1 150 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan relève le PT à 245 $ contre 223 $
* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 400 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AES Corp AES.N : Jefferies relève le titre de sous-performance à "hold"; augmente le prix de vente à 13 dollars contre 12 dollars
auparavant
* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW augmente le prix cible de 26 à 29 dollars
* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève le cours cible à 367 $ contre 363 $ auparavant
* Black Diamond Therapeutics BDTX.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 9 $
* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg initie la couverture avec une note de maintien; prix cible 600
* Danaos Corp DAC.N : Jefferies relève le prix cible de 105 $ à 110 $
* Elastic NV ESTC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 100 $ contre 105 $
* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 050 $ à 1 150 $
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : KBW relève le cours cible de 48,5 $ à 52 $
* Ford F.N : Jefferies relève le cours cible de 12 à 15 dollars
* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 105 $ contre 93 $ auparavant
* GM GM.N : Jefferies relève le cours cible à 75 $ contre 55 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan relève le prix cible à 245 $, contre 223 $ auparavant
* Invitation Homes Inc INVH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 37 $ contre 38 $
* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies réduit le prix cible à 90$ de 100
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Baird relève le cours cible de 160 à 209 dollars
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Deutsche Bank relève le prix cible à 210 $, contre 173 $ auparavant
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève le prix cible de 155 $ à 194 $
* Lifemd Inc LFMD.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 18 $
* Nice Ltd NICE.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 136$ contre 152
* Okta Inc OKTA.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 145
* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit le prix cible de 365 $ à 315 $
* Qualys Inc QLYS.O : Berenberg initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 165
* Rapid7 Inc RPD.O : Berenberg initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 16
* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 114
* Sailpoint Inc SAIL.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat; PT 31,7
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan relève le prix cible de 46 $ à 47 $
* Sentinelone Inc S.N : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 25
* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible de 208 $ à 213 $
* Trip.Com Group Ltd TCOM.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 88 $
* Wec Energy Group Inc WEC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 123 à 124 dollars
* Yum Brands YUM.N : Stifel relève le cours cible de 148 à 160 dollars
* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 400
