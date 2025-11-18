 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Crowdstrike, Zscaler
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 08:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Crowdstrike et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève le cours cible de 363 à 367 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de

600 $

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève le prix cible de 1 050 $ à 1 150 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan relève le PT à 245 $ contre 223 $

* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 400 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AES Corp AES.N : Jefferies relève le titre de sous-performance à "hold"; augmente le prix de vente à 13 dollars contre 12 dollars

auparavant

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW augmente le prix cible de 26 à 29 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève le cours cible à 367 $ contre 363 $ auparavant

* Black Diamond Therapeutics BDTX.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 9 $

* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg initie la couverture avec une note de maintien; prix cible 600

* Danaos Corp DAC.N : Jefferies relève le prix cible de 105 $ à 110 $

* Elastic NV ESTC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 100 $ contre 105 $

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 050 $ à 1 150 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : KBW relève le cours cible de 48,5 $ à 52 $

* Ford F.N : Jefferies relève le cours cible de 12 à 15 dollars

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 105 $ contre 93 $ auparavant

* GM GM.N : Jefferies relève le cours cible à 75 $ contre 55 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan relève le prix cible à 245 $, contre 223 $ auparavant

* Invitation Homes Inc INVH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 37 $ contre 38 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies réduit le prix cible à 90$ de 100

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Baird relève le cours cible de 160 à 209 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Deutsche Bank relève le prix cible à 210 $, contre 173 $ auparavant

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève le prix cible de 155 $ à 194 $

* Lifemd Inc LFMD.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 18 $

* Nice Ltd NICE.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 136$ contre 152

* Okta Inc OKTA.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 145

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit le prix cible de 365 $ à 315 $

* Qualys Inc QLYS.O : Berenberg initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 165

* Rapid7 Inc RPD.O : Berenberg initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 16

* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 114

* Sailpoint Inc SAIL.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat; PT 31,7

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan relève le prix cible de 46 $ à 47 $

* Sentinelone Inc S.N : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 25

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible de 208 $ à 213 $

* Trip.Com Group Ltd TCOM.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 88 $

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 123 à 124 dollars

* Yum Brands YUM.N : Stifel relève le cours cible de 148 à 160 dollars

* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 400

