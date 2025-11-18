La valeur du jour à Paris - Crédit Agricole vise plus de 8,5 milliards d'euros de résultat net en 2028

(AOF) - Crédit Agricole SA (-1,36%, à 16 euros) surperforme légèrement ses concurrentes, Société Générale et BNP Paribas, à la suite de la présentation de ses objectifs 2028. A cet horizon, la banque française vise un résultat net part du groupe supérieur à 8,5 milliards d'euros en 2028 et un retour sur fonds propres tangibles (ROTE) supérieur à 14%. Ces prévisions se comparent à des objectifs de respectivement plus de 6 milliards d'euros et plus de 12% pour cette année. Le plan stratégique a été baptisé ACT 2028 pour Accélération, Transformation et Cohésion.

S'agissant de la rémunération de ses actionnaires, Crédit Agricole SA prévoit une distribution à hauteur de 50 % en numéraire et le versement d'un dividende intérimaire à compter de 2026. "Cette politique permet de respecter un juste équilibre entre rémunération attractive et financement de la croissance de Crédit Agricole S.A," explique l'établissement.

"Nous accélérons notre développement en France et en Europe, et amplifions notre transformation, en capitalisant sur la cohésion des équipes. Nous visons l'atteinte de 60 millions de clients pour le groupe fin 2028, avec une part des revenus hors de France de Crédit Agricole S.A. de près de 60 %, " a déclaré le directeur général, Olivier Gavalda.

La croissance des revenus est attendue supérieure à 3,5% par an en moyenne entre 2024 et 2028, soutenue par les services financiers spécialisés (5% à 6%). Tous les métiers devraient connaître une hausse de leurs revenus. A cette date, le produit net bancaire devrait dépasser les 30 milliards d'euros, dont près de 60% à l'international.

Accélération de la dynamique en Italie

Crédit Agricole S.A. veut accélérer sa dynamique en Italie, son second marché domestique, avec un objectif de 6,5 millions de clients et une contribution de 20% au résultat du groupe en 2028. La banque a également annoncé le déploiement de son modèle universel, notamment en Allemagne avec la création de Crédit Agricole Deutschland. L'objectif est de doubler la base clients déjà existante en Allemagne en visant 2 millions de clients d'ici 2028, via l'élargissement de l'offre à toute la gamme épargne, la banque au quotidien et les assurances.

La banque française souhaite par ailleurs renforcer son ancrage en Asie, soulignant qu'il s'agit d'un territoire clé pour la gestion d'actifs. Sa filiale Amundi vise une collecte nette de 150 milliards d'euros à l'horizon 2028.

Le coefficient d'exploitation, une mesure d'efficacité opérationnelle dans le secteur, est anticipé à moins de 55% en 2028, soit le même objectif que cette année. Crédit Agricole S.A. prévoit de générer 750 millions d'euros d'économies, soit 5% de la base de départ de ses charges, notamment via les synergies des intégrations en cours (Degroof Petercam et ISB), les plans de transformation des métiers (rationalisation IT, gains de productivité, etc.).

Le ratio de fonds propres durs (CET1) est anticipé à environ 11%

Le groupe prévoit aussi environ 3 500 milliards d'euros d'encours d'épargne. Amundi a également dévoilé aujourd'hui son plan stratégique 2025-2028. Le gestionnaire d'actifs anticipe plus de 300 milliards d'euros de collecte nette d'ici 2028 et un bénéfice par action supérieur à 7 euros à cette date.

Points clés

- Véhicule coté du groupe mutualiste du même nom, 1 ère banque et 1 er assureur en France, 1 er gestionnaire d’actifs et 1 ère banque de proximité de l’UE et 10 ème banque mondiale ;

- Produit net bancaire de 27,2Mds€, généré par la banque de proximité à 65 % (caisses régionales, LCL et BfoBank en France puis CA Italia, Bank Polska, Ca Egypt et CA Ukraine), par les services financiers spécialisés à 12 %, par la banque de grande clientèle à 14 % par la gestion de l'épargne (Amundi, CA Immobilier et Indosuez Wealth Management) et les assurances puis les nouveaux métiers (Transition & Energies, Santé & territoires);

- Modèle d'affaires de croissance rapide fondé sur 3 axes -la conquête et l’équipement des clients et et le développement des offres- nourri par les banques de proximité soutenue par les métiers innovants ainsi que par les acquisitions, essentiellement en Europe puis en Chine ;

- Capital détenu à 59,7 % par les 39 caisses régionales (6,5 % par les salariés), d'où une présence forte de leurs représentants au conseil d'administration (10 sur 18 membres) présidé par Dominique Lefebvre, Olivier Gavalda prenant la direction générale en mai.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- capitalisation sur les réseaux de proximité, alimentant les autres métiers

- accélération de la transformation technologique et digitale avec 20 Mds€ de budget,

- diversification dans le conseil en transition et la fourniture d’électricité verte en France,

- innovation fondée en interne sur l’architecture « data-centric » et, pour les clients, sur l’élargissement de la gamme des applications, l’offre aux commerçants de caisses digitales ou mobiles, d’une gamme complète e-commerce et d’une offre monétique européenne,

d’encours d’épargne, 815 Mds d’encours de crédit en France…- y compris les services connexes, tel l’accompagnement des clients dans le développement commercial, avec la prise de contrôle total de CACEIS,

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 pour l’empreinte propre et les portefeuilles d’investissement et de financement avec un objectif intermédiaire 2030 :

- recul de 50 % de l’empreinte carbone directe,

- réduction de de 75 % des financements du secteur pétrole & gaz,

- pour les fonds ouverts en gestion active d’Amundi, une notation énergétique supérieure à celle de la concurrence et 20Mds€ engagés dans des fonds à impact ;

- Renforcement dans le financement de la mobilité via le partenariat avec Stellantis ;

-Retombées des « projets stratégiques » -contrôle de Degroof Petercam, partenariat avec Victory Capital, partenariat avec GAC en Chine… et évolution des relations avec l’espagnol Santander et l’italien Banco BPM (position dans le capital en progression régulière à 19,8 % ;

- Position financière solide –ratio CET 1 de 12,1 % au premier trimestre et ratio de levier de 5,5 %.

Défis

- Suivi du coefficient d’exploitation, de 55 % % et du coût du risque, stable à fin mars;

- Recul des revenus en banque de détail en France et à l’international malgré les gains de clients en France, Italie (2ème marché domestique) et Pologne et de la pénétration des marchés chinois (1ère société étrangère de gestion d’actifs) et indien (offre de cash management) ;

- Après des revenus record à 7,3 Mds€ et un résultat net en repli de 4,2 % du fait de l’alourdissement de la fiscalité en France, attente pour la fin de l’année des perspectives à moyen terme ;

- Dividende 2024 de 1,1 €.