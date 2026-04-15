TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Citigroup, Wells Fargo

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Citigroup et Wells Fargo, ce mercredi.
FAITS MARQUANTS
* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat
* Citigroup C.N : Barclays relève son objectif de cours à 154 $ contre 146 $
* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 267 à 283 dollars
* Utz Brands, Inc. UTZ.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 10 $, contre 12 $ auparavant
* Wells Fargo WFC.N : Barclays réduit le prix cible à 108 $ contre 113 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 22 à 30 dollars
* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 134 $
* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley réduit le cours cible à 8 $, contre 20 $
auparavant
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC réduit le prix cible à 175 $ de 181 $
* Agilent A.N : Barclays ramène le cours cible à 140 $, contre 150 $ auparavant
* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS relève le cours cible à 54 $ contre 53 $
* Albertsons Companies Inc ACI.N : UBS ramène le cours cible à 20 $, contre 23 $ auparavant
* Align Technology Inc ALGN.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT
240
* Alliant Energy Corporation LNT.O : Barclays augmente le prix cible de 67 $ à 74 $
* Ameren Corp AEE.N : Barclays relève le prix cible de 104 à 116 dollars
* Ameren Corp AEE.N : Mizuho relève le cours cible de 117 à 122 dollars
* American Airlines Group Inc AAL.O : UBS relève l'objectif de cours de 14 à 16 dollars
* American Electric Power Company Inc AEP.O : Barclays relève son objectif de cours à 135 $
contre 128 $
* American Tower Corp AMT.N : Mizuho relève le cours de neutre à surperformer
* American Tower Corp AMT.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 205 $ contre 189 $
* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 145 à 165 dollars
* Amrize Ltd AMRZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 66 $ à 65 $
* AST Spacemobile ASTS.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 117$ de 139
* Atkore Inc ATKR.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 71 $
* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 300
* Avantor AVTR.N : Barclays réduit le prix cible de 8,5 $ à 7 $
* Avista Corp. AVA.N : Barclays augmente le prix cible de 40 $ à 41 $
* Azz Inc AZZ.N : Jefferies relève le cours cible à 160 $ contre 141 $
* B&G Foods BGS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 6 $ contre 5
* Bank7 Corp BSVN.O : Stephens relève le cours cible de 46 $ à 48 $
* Bellring Brands BRBR.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 22 $ contre 27 $
* Beta Bionics Inc BBNX.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 18 $, contre 25
$ auparavant
* Black Hills Corp BKH.N : BMO augmente le prix cible de 84 $ à 91 $
* BlackRock BLK.N : Barclays relève le cours cible à 1310 $ contre 1290 $
* BlackRock BLK.N : Evercore ISI relève le cours cible de 1180 $ à 1220 $
* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève le prix cible de 1 128 à 1 140 dollars
* BlackRock BLK.N : KBW relève le cours cible de 1150 $ à 1240 $
* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 1368 à 1393 dollars
* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève le cours cible de 1105 à 1144 dollars
* BlackRock Inc BLK.N : UBS relève le cours cible de 1235 à 1270 dollars
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup relève le cours cible de 230 à 270 dollars
* Bruker BRKR.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 45$ contre 50
* Carmax KMX.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note de
sous-performance et un PO de 40
* Carmax KMX.N : JP Morgan augmente le prix cible à 35 $ de 28 $
* Carmax KMX.N : RBC relève le cours cible de 37 à 41 dollars
* Carnival Corporation CCL.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 36 $, contre 37 $
auparavant
* Carrier Global Corp CARR.N : RBC augmente le prix cible de 68 $ à 71 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève le cours cible de 825 $ à 900 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 425,00 à 430,00
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 321 dollars
contre 295 dollars
* Centerpoint Energy CNP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 44 $ contre 38 $
* Centerpoint Energy CNP.N : BofA Global Research relève le PO de 42,00 à 44,00
* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 210$ contre 200
* Church & Dwight CHD.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 85 $ auparavant
* Citigroup C.N : Barclays augmente le prix cible à 154 $ contre 146 $
* Citigroup C.N : HSBC augmente le prix cible à 142$ de 130
* Citigroup C.N : Jefferies augmente le prix cible à 160 $ de 140 $
* Citigroup C.N : KBW relève le cours cible à 140 $, contre 131 $ auparavant
* Citigroup C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 140 à 144 $
* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le prix cible de 125 $ à 145 $
* Citigroup C.N : RBC augmente le prix cible de 121 $ à 139 $
* Citigroup C.N : Truist Securities augmente le prix cible de 133 à 139 $
* Citigroup C.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 160 $ de 150
* Citigroup Inc. C.N : Oppenheimer relève le cours cible de 132 à 144 $
* Climb Bio Inc CLYM.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT
18 $
* Clorox Company CLX.N : Barclays réduit le prix cible de 109 $ à 102 $
* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève la note de neutre à surpondérer
* CME Group Inc CME.O : Piper Sandler relève le prix cible de 313 à 329 dollars
* Coinbase Global Inc COIN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 150 à 180 dollars
* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays réduit le prix cible à 79 $ contre 88 $
* Corpay Inc CPAY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 377 $ contre 384 $
* Corteva CTVA.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 94 $ contre 82 $
* Costar Group CSGP.O : BTIG réduit le prix cible de 60 $ à 55 $
* Coty COTY.N : Barclays abaisse le cours cible à 2 $ contre 2,5
* Crane Nxt, Co. CXT.N : Oppenheimer abaisse le cours cible à 65 $ contre 80 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : Truist Securities réduit le prix cible à 129$ de 135
* Cummins CMI.N : Jefferies relève le cours cible de 645 $ à 700 $
* Danaher Corp DHR.N : Barclays ramène le cours cible de 250 $ à 230 $
* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen réduit le prix cible à 190 $, contre 215 $ auparavant
* Deckers Outdoor Corporation DECK.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 115 $ de 110
* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Citigroup initie une couverture avec une note de vente; PT
10
* Dominion Energy D.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 63 $ à 65 $
* Domino's Pizza DPZ.O : RBC réduit le prix cible de 425 $ à 400 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 480 $ de 550
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : UBS réduit le prix cible de 500 à 480 dollars
* Dynatrace Inc DT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 60 $ à 50 $
* Eagle Bancorp EGBN.O : Raymond James initie une couverture avec une forte cote d'achat;
PT $32
* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 240 $ à 246 $
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat;
PT 30
* Elf Beauty Inc ELF.N : Citigroup réduit le prix cible de 115 $ à 87 $
* Energizer Holdings Inc ENR.N : Barclays augmente le prix cible à 19 $ contre 18 $
* Entergy ETR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 126 $ contre 119 $
* Envista Holdings Corp NVST.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT
29 $
* Estee Lauder EL.N : Citigroup réduit le prix cible de 120 $ à 92 $
* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel augmente le prix cible de 144 $ à 153 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho relève le cours cible de 105 à 114 dollars
* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève le cours cible de 93 $ à 98 $
* Freeport-Mcmoran FCX.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 58 $ à 72 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 77 $ contre 64 $
* Graco Inc GGG.N : RBC augmente le prix cible de 98 $ à 101 $
* Guardant Health GH.O : Barclays ramène le cours cible à 115 $, contre 130 $ auparavant
* H2O America HTO.O : Barclays réduit le prix cible de 63 $ à 60 $
* Henry Schein Inc HSIC.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 100
* Hyatt Hotels Corp H.N : Mizuho réduit le prix cible de 224 $ à 222 $
* IBM IBM.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 280 $ contre 330 $
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT
650 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities abaisse le PT de 70 $ à 64 $
* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 360 $ à 315 $
* Integra Lifesciences Holdings Corp IART.O : Argus Research réduit le prix cible de "buy"
à "hold
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Piper Sandler augmente le PT à 211$ de 195
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays réduit le prix cible de 91 $ à 80 $
* International Paper Co IP.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 44 $ contre
48 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Truist Securities réduit le prix cible de 650 $ à 580 $
* IRhythm Technologies, Inc. IRTC.O : Truist Securities réduit le prix cible de 200 $ à 170
$
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Raymond James augmente le PT à 240$ de 220
* J&J JNJ.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 251 $ contre 225 $ auparavant
* J&J JNJ.N : Bofa Global Research relève l'objectif de cours à 254 $ contre 253 $
auparavant
* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 252 $ contre 232 $ auparavant
* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 283 $ contre 267 $ auparavant
* J&J JNJ.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 258 dollars contre 237 dollars
* J&J JNJ.N : RBC relève le cours cible à 265 $, contre 255 $ auparavant
* J&J JNJ.N : Stifel relève l'objectif de cours à 250 $ contre 220 $ auparavant
* J&J JNJ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 263 $ contre 240 $
* Janux Therapeutics Inc JANX.O : UBS réduit son objectif de cours à 15$ contre 57
* Janux Therapeutics Inc JANX.O : UBS réduit l'objectif de cours à neutre à partir d'achat
* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à 70 $
* John Marshall Bancorp JMSB.O : Raymond James initie une couverture avec une forte note
d'achat
* John Marshall Bancorp JMSB.O : Raymond James initie une couverture avec PT $24
* Johnson & Johnson JNJ.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 267,00 $ à 283,00 $
* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève le prix cible à 320 $ contre 310 $
* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 332 $ contre 323 $
* Kenvue Inc KVUE.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays ramène le prix cible de 32 $ à 28 $
* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays réduit le prix cible de 105 à 99 dollars
* Kirby Corp KEX.N : BTIG augmente le prix cible à 160$ de 135
* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 80 $, contre 81 $
auparavant
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Benchmark relève le PT à 70 $ contre 65
$
* Lam Research Corporation LRCX.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 290 à 300 dollars
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 98 $ contre
89 $
* Lci Industries LCII.N : Truist Securities réduit le prix cible à 135 $ contre 147 $
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup augmente le prix cible de 276 $ à 282 $
* LP Building Solutions LPX.N : Truist Securities réduit le prix cible de 101 $ à 95 $
* Lucid Group Inc LCID.O : TD Cowen réduit le prix cible de 19 $ à 10 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Wells Fargo réduit le PT à 608 $ de 612 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Oppenheimer relève le prix cible de 150 à 170 dollars
* Mastec Inc MTZ.N : B. Riley relève le cours cible à 440 $, contre 350 $ auparavant
* McDonald's MCD.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 364 $ à 360 $
* Mettler Toledo International Inc. MTD.N : Barclays réduit le PT à 1500$ de 1550
* Moderna MRNA.O : Jefferies augmente le prix cible de 37 $ à 45 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 43$ contre 40
* Moody's Corp MCO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 560 $ à 530 $
* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan réduit le cours cible à 670 $, contre 705 $ auparavant
* Murphy Oil Corp MUR.N : UBS relève le cours cible de 43 à 44 dollars
* Navan Inc NAVN.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 18
$
* Newell Brands Inc. NWL.O : Barclays réduit le prix cible de 6 $ à 5 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : Mizuho relève le cours cible de 90 $ à 95 $
* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 26 $
contre 32 $
* Olaplex Holdings, Inc. OLPX.O : Barclays augmente le prix cible de 1,75 $ à 2 $
* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : Barclays réduit le prix cible à 20$ de 25
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Wedbush relève le cours cible à 85 $ contre 45 $
auparavant
* OSI Systems Inc OSIS.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 345
* Pacbio PACB.O : Barclays réduit le prix cible de 1 $ à 1,5 $
* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies relève le cours cible de 110 à 120 dollars
* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities réduit le prix cible à 267 $ contre
270 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies augmente le prix cible de 1 100 $ à 1 125 $
* Parsons Corp PSN.N : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à
surpondération
* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays réduit le prix cible à 154 $ de 160 $
* Phibro Animal Health PAHC.O : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT
$62
* Post Holdings, Inc. POST.N : Barclays réduit le prix cible de 127 $ à 119 $
* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Deutsche Bank augmente le PT à 437 $ de 412 $
* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays réduit le prix cible à 24$ de 27
* Procter & Gamble PG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 146 $ contre 155 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Truist Securities relève le PT à 121$ contre 110
* Pseg PEG.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; le cours cible
passe de 90 $ à 89 $
* Ralliant Corp RAL.N : RBC augmente le prix cible de 44 $ à 47 $
* Ramaco Resources Inc METC.O : B. Riley réduit le prix cible de 50 $ à 24 $
* RCM Technologies Inc RCMT.O : B. Riley augmente le prix cible de 30 $ à 40 $
* Regency Centers Corp REG.O : Mizuho augmente le prix cible de 74 $ à 82 $
* Repligen RGEN.O : Barclays réduit le cours cible de 175 $ à 145 $
* Restaurant Brands International QSR.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 84 $, contre
82 $ auparavant
* Revvity RVTY.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 95 $ contre 118 $
* Reynolds Consumer Products REYN.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 24$ contre 25
* Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 383 $ à 349 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible
de 325
* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan réduit le prix cible de 550 $ à 530 $
* Sempra SRE.N : Barclays augmente le prix cible de 95 $ à 105 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup réduit le prix cible à 177 $ contre 237 $
* ServiceNow Inc. NOW.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 175 $ à 130 $
* Shake Shack SHAK.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 117 $ contre 110 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 54 $ contre
59 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Mizuho augmente le prix cible de 192 $ à 206 $
* Sinclair SBGI.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Argus Research initie une couverture avec une note de
maintien
* Sotera Health Company SHC.O : Barclays réduit son objectif de cours à 18$ contre 20
* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 186 $ contre 192
$
* Southside Bancshares Inc SBSI.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une
note neutre
* Southside Bancshares Inc SBSI.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec PT 35
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 128 $ à 143 $
* SSR Mining Inc SSRM.O : RBC augmente le cours cible de 37 $ à 45 $
* Strategy MSTR.O : B. Riley relève le cours cible de 175 $ à 188 $
* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities réduit le prix cible de 395 $ à 380 $
* Symbotic Inc SYM.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de neutre à achat; augmente le
prix cible de 57 $ à 70 $; augmente le prix cible de 57 $ à 70 $
* Tesla Inc TSLA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 519 $ à 490 $
* Texas Roadhouse TXRH.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 205 $ à 195 $
* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays réduit le prix cible de 94 $ à 72 $
* The Hershey Company HSY.N : Barclays réduit le prix cible à 225 $ contre 240 $
* The J.M. Smucker Company SJM.N : Barclays réduit le prix cible de 125 $ à 103 $
* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays réduit le prix cible de 650 $ à 625 $
* Timken Co TKR.N : Jefferies relève le cours cible de 90 à 100 dollars
* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève le cours cible de 50 à 55 dollars
* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Guggenheim initie une couverture avec une note d'achat; PT
54 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Raymond James augmente le prix cible de 275 $ à 285 $
* Utz Brands, Inc. UTZ.N : Barclays réduit le prix cible de 12 $ à 10 $
* V.F. Corporation VFC.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 20$ contre 15
* Valero Energy Corp VLO.N : Citigroup augmente le prix cible à 246 $ contre 212 $
* Vericel Corp VCEL.O : Truist Securities réduit le prix cible de 48 $ à 42 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies augmente le prix cible à 285 $ contre 260 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible à 344 $, contre 302 $ auparavant
* Vulcan Materials Co VMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 315 $ à 305 $
* Wabtec Corp WAB.N : Jefferies augmente le prix cible à 315 $, contre 290 $ auparavant
* Wells Fargo WFC.N : Barclays réduit le prix cible à 108 $ contre 113 $
* Wells Fargo WFC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 95 $ contre 107 $
* Wells Fargo WFC.N : BofA Global Research retire le titre de sa liste US 1
* Wells Fargo WFC.N : KBW réduit son objectif de cours à 98 $ contre 101
* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler réduit le cours cible de 100 à 94 dollars
* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies relève le cours cible de 330 à 340 dollars
* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 340 $ à 352 $
* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Barclays relève le prix cible à 275 $, contre
265 $ auparavant
* WW Grainger GWW.N : Jefferies augmente le prix cible de 975 $ à 1 125 $
* WW Grainger GWW.N : RBC réduit le prix cible de 1 172 $ à 1 170 $
* Yum! Brands YUM.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 171 $ à partir de 169 $
* Zoetis Inc ZTS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de
prix 145