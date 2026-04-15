information fournie par Reuters • 15/04/2026 à 20:41

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Citigroup, Wells Fargo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Citigroup et Wells Fargo, ce mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Citigroup C.N : Barclays relève son objectif de cours à 154 $ contre 146 $

* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 267 à 283 dollars

* Utz Brands, Inc. UTZ.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 10 $, contre 12 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : Barclays réduit le prix cible à 108 $ contre 113 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 22 à 30 dollars

* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 134 $

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley réduit le cours cible à 8 $, contre 20 $

auparavant

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC réduit le prix cible à 175 $ de 181 $

* Agilent A.N : Barclays ramène le cours cible à 140 $, contre 150 $ auparavant

* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS relève le cours cible à 54 $ contre 53 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : UBS ramène le cours cible à 20 $, contre 23 $ auparavant

* Align Technology Inc ALGN.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT

240

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Barclays augmente le prix cible de 67 $ à 74 $

* Ameren Corp AEE.N : Barclays relève le prix cible de 104 à 116 dollars

* Ameren Corp AEE.N : Mizuho relève le cours cible de 117 à 122 dollars

* American Airlines Group Inc AAL.O : UBS relève l'objectif de cours de 14 à 16 dollars

* American Electric Power Company Inc AEP.O : Barclays relève son objectif de cours à 135 $

contre 128 $

* American Tower Corp AMT.N : Mizuho relève le cours de neutre à surperformer

* American Tower Corp AMT.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 205 $ contre 189 $

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 145 à 165 dollars

* Amrize Ltd AMRZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 66 $ à 65 $

* AST Spacemobile ASTS.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 117$ de 139

* Atkore Inc ATKR.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 71 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 300

* Avantor AVTR.N : Barclays réduit le prix cible de 8,5 $ à 7 $

* Avista Corp. AVA.N : Barclays augmente le prix cible de 40 $ à 41 $

* Azz Inc AZZ.N : Jefferies relève le cours cible à 160 $ contre 141 $

* B&G Foods BGS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 6 $ contre 5

* Bank7 Corp BSVN.O : Stephens relève le cours cible de 46 $ à 48 $

* Bellring Brands BRBR.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 22 $ contre 27 $

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 18 $, contre 25

$ auparavant

* Black Hills Corp BKH.N : BMO augmente le prix cible de 84 $ à 91 $

* BlackRock BLK.N : Barclays relève le cours cible à 1310 $ contre 1290 $

* BlackRock BLK.N : Evercore ISI relève le cours cible de 1180 $ à 1220 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève le prix cible de 1 128 à 1 140 dollars

* BlackRock BLK.N : KBW relève le cours cible de 1150 $ à 1240 $

* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 1368 à 1393 dollars

* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève le cours cible de 1105 à 1144 dollars

* BlackRock Inc BLK.N : UBS relève le cours cible de 1235 à 1270 dollars

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup relève le cours cible de 230 à 270 dollars

* Bruker BRKR.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 45$ contre 50

* Carmax KMX.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note de

sous-performance et un PO de 40

* Carmax KMX.N : JP Morgan augmente le prix cible à 35 $ de 28 $

* Carmax KMX.N : RBC relève le cours cible de 37 à 41 dollars

* Carnival Corporation CCL.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 36 $, contre 37 $

auparavant

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC augmente le prix cible de 68 $ à 71 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève le cours cible de 825 $ à 900 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 425,00 à 430,00

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 321 dollars

contre 295 dollars

* Centerpoint Energy CNP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 44 $ contre 38 $

* Centerpoint Energy CNP.N : BofA Global Research relève le PO de 42,00 à 44,00

* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 210$ contre 200

* Church & Dwight CHD.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 85 $ auparavant

* Citigroup C.N : Barclays augmente le prix cible à 154 $ contre 146 $

* Citigroup C.N : HSBC augmente le prix cible à 142$ de 130

* Citigroup C.N : Jefferies augmente le prix cible à 160 $ de 140 $

* Citigroup C.N : KBW relève le cours cible à 140 $, contre 131 $ auparavant

* Citigroup C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 140 à 144 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le prix cible de 125 $ à 145 $

* Citigroup C.N : RBC augmente le prix cible de 121 $ à 139 $

* Citigroup C.N : Truist Securities augmente le prix cible de 133 à 139 $

* Citigroup C.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 160 $ de 150

* Citigroup Inc. C.N : Oppenheimer relève le cours cible de 132 à 144 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT

18 $

* Clorox Company CLX.N : Barclays réduit le prix cible de 109 $ à 102 $

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève la note de neutre à surpondérer

* CME Group Inc CME.O : Piper Sandler relève le prix cible de 313 à 329 dollars

* Coinbase Global Inc COIN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 150 à 180 dollars

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays réduit le prix cible à 79 $ contre 88 $

* Corpay Inc CPAY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 377 $ contre 384 $

* Corteva CTVA.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 94 $ contre 82 $

* Costar Group CSGP.O : BTIG réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Coty COTY.N : Barclays abaisse le cours cible à 2 $ contre 2,5

* Crane Nxt, Co. CXT.N : Oppenheimer abaisse le cours cible à 65 $ contre 80 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : Truist Securities réduit le prix cible à 129$ de 135

* Cummins CMI.N : Jefferies relève le cours cible de 645 $ à 700 $

* Danaher Corp DHR.N : Barclays ramène le cours cible de 250 $ à 230 $

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen réduit le prix cible à 190 $, contre 215 $ auparavant

* Deckers Outdoor Corporation DECK.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 115 $ de 110

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Citigroup initie une couverture avec une note de vente; PT

10

* Dominion Energy D.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 63 $ à 65 $

* Domino's Pizza DPZ.O : RBC réduit le prix cible de 425 $ à 400 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 480 $ de 550

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : UBS réduit le prix cible de 500 à 480 dollars

* Dynatrace Inc DT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 60 $ à 50 $

* Eagle Bancorp EGBN.O : Raymond James initie une couverture avec une forte cote d'achat;

PT $32

* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 240 $ à 246 $

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat;

PT 30

* Elf Beauty Inc ELF.N : Citigroup réduit le prix cible de 115 $ à 87 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Barclays augmente le prix cible à 19 $ contre 18 $

* Entergy ETR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 126 $ contre 119 $

* Envista Holdings Corp NVST.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT

29 $

* Estee Lauder EL.N : Citigroup réduit le prix cible de 120 $ à 92 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel augmente le prix cible de 144 $ à 153 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho relève le cours cible de 105 à 114 dollars

* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève le cours cible de 93 $ à 98 $

* Freeport-Mcmoran FCX.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 58 $ à 72 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 77 $ contre 64 $

* Graco Inc GGG.N : RBC augmente le prix cible de 98 $ à 101 $

* Guardant Health GH.O : Barclays ramène le cours cible à 115 $, contre 130 $ auparavant

* H2O America HTO.O : Barclays réduit le prix cible de 63 $ à 60 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 100

* Hyatt Hotels Corp H.N : Mizuho réduit le prix cible de 224 $ à 222 $

* IBM IBM.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 280 $ contre 330 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT

650 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities abaisse le PT de 70 $ à 64 $

* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 360 $ à 315 $

* Integra Lifesciences Holdings Corp IART.O : Argus Research réduit le prix cible de "buy"

à "hold

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Piper Sandler augmente le PT à 211$ de 195

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays réduit le prix cible de 91 $ à 80 $

* International Paper Co IP.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 44 $ contre

48 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Truist Securities réduit le prix cible de 650 $ à 580 $

* IRhythm Technologies, Inc. IRTC.O : Truist Securities réduit le prix cible de 200 $ à 170

$

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Raymond James augmente le PT à 240$ de 220

* J&J JNJ.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 251 $ contre 225 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Bofa Global Research relève l'objectif de cours à 254 $ contre 253 $

auparavant

* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 252 $ contre 232 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 283 $ contre 267 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 258 dollars contre 237 dollars

* J&J JNJ.N : RBC relève le cours cible à 265 $, contre 255 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Stifel relève l'objectif de cours à 250 $ contre 220 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 263 $ contre 240 $

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : UBS réduit son objectif de cours à 15$ contre 57

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : UBS réduit l'objectif de cours à neutre à partir d'achat

* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à 70 $

* John Marshall Bancorp JMSB.O : Raymond James initie une couverture avec une forte note

d'achat

* John Marshall Bancorp JMSB.O : Raymond James initie une couverture avec PT $24

* Johnson & Johnson JNJ.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 267,00 $ à 283,00 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève le prix cible à 320 $ contre 310 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 332 $ contre 323 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays ramène le prix cible de 32 $ à 28 $

* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays réduit le prix cible de 105 à 99 dollars

* Kirby Corp KEX.N : BTIG augmente le prix cible à 160$ de 135

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 80 $, contre 81 $

auparavant

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Benchmark relève le PT à 70 $ contre 65

$

* Lam Research Corporation LRCX.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 290 à 300 dollars

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 98 $ contre

89 $

* Lci Industries LCII.N : Truist Securities réduit le prix cible à 135 $ contre 147 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup augmente le prix cible de 276 $ à 282 $

* LP Building Solutions LPX.N : Truist Securities réduit le prix cible de 101 $ à 95 $

* Lucid Group Inc LCID.O : TD Cowen réduit le prix cible de 19 $ à 10 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Wells Fargo réduit le PT à 608 $ de 612 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Oppenheimer relève le prix cible de 150 à 170 dollars

* Mastec Inc MTZ.N : B. Riley relève le cours cible à 440 $, contre 350 $ auparavant

* McDonald's MCD.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 364 $ à 360 $

* Mettler Toledo International Inc. MTD.N : Barclays réduit le PT à 1500$ de 1550

* Moderna MRNA.O : Jefferies augmente le prix cible de 37 $ à 45 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 43$ contre 40

* Moody's Corp MCO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 560 $ à 530 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan réduit le cours cible à 670 $, contre 705 $ auparavant

* Murphy Oil Corp MUR.N : UBS relève le cours cible de 43 à 44 dollars

* Navan Inc NAVN.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 18

$

* Newell Brands Inc. NWL.O : Barclays réduit le prix cible de 6 $ à 5 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Mizuho relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 26 $

contre 32 $

* Olaplex Holdings, Inc. OLPX.O : Barclays augmente le prix cible de 1,75 $ à 2 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : Barclays réduit le prix cible à 20$ de 25

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Wedbush relève le cours cible à 85 $ contre 45 $

auparavant

* OSI Systems Inc OSIS.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 345

* Pacbio PACB.O : Barclays réduit le prix cible de 1 $ à 1,5 $

* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities réduit le prix cible à 267 $ contre

270 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies augmente le prix cible de 1 100 $ à 1 125 $

* Parsons Corp PSN.N : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à

surpondération

* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays réduit le prix cible à 154 $ de 160 $

* Phibro Animal Health PAHC.O : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT

$62

* Post Holdings, Inc. POST.N : Barclays réduit le prix cible de 127 $ à 119 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Deutsche Bank augmente le PT à 437 $ de 412 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays réduit le prix cible à 24$ de 27

* Procter & Gamble PG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 146 $ contre 155 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Truist Securities relève le PT à 121$ contre 110

* Pseg PEG.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; le cours cible

passe de 90 $ à 89 $

* Ralliant Corp RAL.N : RBC augmente le prix cible de 44 $ à 47 $

* Ramaco Resources Inc METC.O : B. Riley réduit le prix cible de 50 $ à 24 $

* RCM Technologies Inc RCMT.O : B. Riley augmente le prix cible de 30 $ à 40 $

* Regency Centers Corp REG.O : Mizuho augmente le prix cible de 74 $ à 82 $

* Repligen RGEN.O : Barclays réduit le cours cible de 175 $ à 145 $

* Restaurant Brands International QSR.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 84 $, contre

82 $ auparavant

* Revvity RVTY.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 95 $ contre 118 $

* Reynolds Consumer Products REYN.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 24$ contre 25

* Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 383 $ à 349 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible

de 325

* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan réduit le prix cible de 550 $ à 530 $

* Sempra SRE.N : Barclays augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup réduit le prix cible à 177 $ contre 237 $

* ServiceNow Inc. NOW.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 175 $ à 130 $

* Shake Shack SHAK.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 117 $ contre 110 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 54 $ contre

59 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Mizuho augmente le prix cible de 192 $ à 206 $

* Sinclair SBGI.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Argus Research initie une couverture avec une note de

maintien

* Sotera Health Company SHC.O : Barclays réduit son objectif de cours à 18$ contre 20

* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 186 $ contre 192

$

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une

note neutre

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec PT 35

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 128 $ à 143 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : RBC augmente le cours cible de 37 $ à 45 $

* Strategy MSTR.O : B. Riley relève le cours cible de 175 $ à 188 $

* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities réduit le prix cible de 395 $ à 380 $

* Symbotic Inc SYM.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de neutre à achat; augmente le

prix cible de 57 $ à 70 $; augmente le prix cible de 57 $ à 70 $

* Tesla Inc TSLA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 519 $ à 490 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 205 $ à 195 $

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays réduit le prix cible de 94 $ à 72 $

* The Hershey Company HSY.N : Barclays réduit le prix cible à 225 $ contre 240 $

* The J.M. Smucker Company SJM.N : Barclays réduit le prix cible de 125 $ à 103 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays réduit le prix cible de 650 $ à 625 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies relève le cours cible de 90 à 100 dollars

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève le cours cible de 50 à 55 dollars

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Guggenheim initie une couverture avec une note d'achat; PT

54 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Raymond James augmente le prix cible de 275 $ à 285 $

* Utz Brands, Inc. UTZ.N : Barclays réduit le prix cible de 12 $ à 10 $

* V.F. Corporation VFC.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 20$ contre 15

* Valero Energy Corp VLO.N : Citigroup augmente le prix cible à 246 $ contre 212 $

* Vericel Corp VCEL.O : Truist Securities réduit le prix cible de 48 $ à 42 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies augmente le prix cible à 285 $ contre 260 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible à 344 $, contre 302 $ auparavant

* Vulcan Materials Co VMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 315 $ à 305 $

* Wabtec Corp WAB.N : Jefferies augmente le prix cible à 315 $, contre 290 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : Barclays réduit le prix cible à 108 $ contre 113 $

* Wells Fargo WFC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 95 $ contre 107 $

* Wells Fargo WFC.N : BofA Global Research retire le titre de sa liste US 1

* Wells Fargo WFC.N : KBW réduit son objectif de cours à 98 $ contre 101

* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler réduit le cours cible de 100 à 94 dollars

* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies relève le cours cible de 330 à 340 dollars

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 340 $ à 352 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Barclays relève le prix cible à 275 $, contre

265 $ auparavant

* WW Grainger GWW.N : Jefferies augmente le prix cible de 975 $ à 1 125 $

* WW Grainger GWW.N : RBC réduit le prix cible de 1 172 $ à 1 170 $

* Yum! Brands YUM.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 171 $ à partir de 169 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 145