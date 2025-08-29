 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Burlington Stores, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 20:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Burlington Stores et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC relève le cours cible de 345 à 380 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 338 à 348 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 230 à 250 dollars

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC relève le cours cible de 144 à 149 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 630 $ à 650 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Accelerant Holdings ARX.N : RBC réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 33 $

* Adobe Inc ADBE.O : UBS réduit le prix cible à 400$ de 430

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Mizuho augmente le prix cible à 54$ de 44

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 94 $ contre 90 $ auparavant

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Jefferies augmente le prix cible de 95 $ à 110 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : JP Morgan relève le prix cible de 91,00 $ à 94,00 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 70,00 $ à 90,00 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : RBC augmente le prix cible de 75 $ à 97 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Susquehanna relève le prix cible à 105 $ contre 76 $ auparavant

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen relève le prix cible de 90 $ à 115 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : UBS relève l'objectif de cours à 85 $ contre 56 $ auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 90 $ contre 63 $ auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 96,00 $ contre 80,00

* Ambarella Inc AMBA.O : Needham relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : Northland Capital augmente le prix cible à 95

* Ambarella Inc AMBA.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Ambarella Inc AMBA.O : Susquehanna relève le cours cible de 90 $ à 100 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 200,00 $ contre 155,00 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird augmente le prix cible à 363 $ de 345 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Barclays relève le prix cible à 385 $ contre 355 $ auparavant

* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan relève le prix cible de 296 à 319 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Macquarie relève le prix cible de 360 à 380 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Mizuho relève le prix cible de 350 à 375 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Oppenheimer relève le prix cible de 350 à 375 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler relève le prix cible de 361 $ à 373 $

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC augmente le prix cible de 345 $ à 380 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 345 $ à 355 $

* Autodesk Inc ADSK.O : UBS relève le prix cible de 370 à 385 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies relève le prix cible de 30 à 32 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : UBS ramène l'objectif de cours à 32 $ contre 36 $

* Best buy Co Inc BBY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 63 $ auparavant

* Best Buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 89 $ contre 88 $ auparavant

* Best Buy Co Inc BBY.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 72 $ contre 69 $

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 56 à 70 dollars

* Build-A-Bear Workshop Inc BBW.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 85 $ contre 64 $

* Build-A-Bear Workshop Inc BBW.N : Northland Capital augmente le prix cible à 80

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 336 $ contre 299 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 363 $ contre 350 $ auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : Citigroup relève le prix cible de 340 à 358 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies relève le prix cible de 300 à 350 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 348 $ contre 338 $ auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : Morgan Stanley augmente le PT à 328,00 $ de 309,00 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : UBS relève le prix cible à 430 $, contre 390 $ auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 330 dollars contre 300 dollars

auparavant

* Campbell's Co CPB.O : UBS réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Mizuho relève le cours cible de 268 à 273 dollars

* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 100 $ contre 78 $

* Crocs Inc CROX.O : Needham relève l'objectif de cours à 100 $ contre 89 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 131 dollars contre 123 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 165 à 167 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 172 $ contre 170 $ auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 130 $ contre 125 $ auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : UBS relève le cours cible de 145 à 155 dollars

* Dick's Sporting Goods DKS.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 232 à 253 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : BofA Global Research réduit le PO à 240$ de 245

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 230 $ à 250 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies relève le prix cible à 216 $, contre 186 $ auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan relève le prix cible à 235 $ contre 195 $ auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Truist Securities relève le prix cible de 230 à 248 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : UBS relève le prix cible de 225 à 275 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Wells Fargo relève le prix cible de 215 à 220 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Barclays relève le prix cible à 127 $, contre 119 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : HSBC relève le prix cible à 127 $, contre 113 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 117 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 123 $ de 120 $

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities augmente le prix cible à 120 $ de 119 $

* Dollar General Corp DG.N : UBS augmente le prix cible de 128 à 135 $

* Dollar General Corp DG.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 115 $ à 125 $

* Dollar Tree DLTR.O : Telsey Advisory Group relève le cours cible de 100 $ à 130 $

* Dollar Tree DLTR.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à surperformer à partir de market

perform

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 86 $ contre 75

* DT Midstream Inc DTM.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 105 à 108 dollars

* Echostar Corp SATS.O : Citigroup relève le cours cible de 28,5 $ à 67 $

* Elastic NV ESTC.N : Stifel augmente le prix cible à 134 $ contre 112 $

* Elastic NV ESTC.N : UBS augmente le prix cible de 95 $ à 125 $

* Equity Residential EQR.N : Truist Securities réduit le cours cible à 75 $ contre 78 $

* Gap Inc GAP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 23 $ contre 21 $ auparavant

* Gap Inc GAP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 26

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 32 $ contre 29 $ auparavant

* Gap Inc GAP.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 22 $ contre 24 $

* Genesco Inc GCO.N : Jefferies augmente le prix cible de 24 $ à 29 $

* Genesco Inc GCO.N : Truist Securities augmente le prix cible de 25 $ à 31 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 35

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 30 $ contre 34 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 33 $ à 26 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Stephens réduit le prix cible de 31 $ à 27 $

* Hormel Foods Corp. HRL.N : Barclays réduit le prix cible à 34 $ contre 36 $

* Howard Hughes HHH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 85 $ contre 76 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 53 $ contre 57 $

* Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 5 $ à 10 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Mizuho augmente le prix cible à 285 $ contre 280 $

* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Morgan Stanley réduit le PT à 76,00 $ de 80,00

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research réduit le PT à 78$ de 90

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research ramène le prix de l'action de l'entreprise d'achat à

neutre

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup réduit le prix cible de 96 $ à 92 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies réduit le prix cible à 80 $, contre 90 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 120 $, contre 130 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research réduit le prix cible à 70 $ contre 76 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Needham réduit le prix cible à 80 $ de 85

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities abaisse le prix cible à 95 $, contre 124 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna réduit le prix cible à 80 $, contre 90 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : UBS réduit le prix cible à 95 $ de 110

* Neogenomics Inc NEO.O : Needham augmente le prix cible à 14$ de 8

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 130 à 145 dollars

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Citigroup relève le PT de 133 à 154 dollars

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Jefferies relève le PT à 135$ de 111

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC relève le prix cible à 149 $, contre 144 $ auparavant

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : UBS relève le prix cible à 140 $, contre 125 $ auparavant

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 145 $, contre 118 $

auparavant

* ONEOK Inc OKE.N : Mizuho réduit le prix cible de 87 $ à 82 $

* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de neutre à achat

* Parker-Hannifin Corp PH.N : TD Cowen augmente le prix cible de $575 à $650

* Petco Health and Wellness Company Inc WOOF.O : UBS relève le prix cible de 3,25 à 3,7 dollars

* Phibro Animal Health Corp PAHC.O : BofA Global Research augmente le PO à 27$ de 19

* Phibro Animal Health Corp PAHC.O : Morgan Stanley augmente le PT à 34,00$ de 26,00

* Pure Storage Inc PSTG.N : Barclays relève le prix cible à 70 $ contre 57 $

* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 295 $

* ScPharmaceuticals Inc SCPH.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 18 $ à 5,35 $

* ScPharmaceuticals Inc SCPH.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Sentinelone Inc S.N : Barclays augmente le prix cible de 19$ à 21$

* Sentinelone Inc S.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $ auparavant

* Sentinelone Inc S.N : Needham relève l'objectif de cours à 23$ contre 22

* Sentinelone Inc S.N : La Banque Scotia augmente le prix cible à 21 $ contre 18 $

* Sentinelone Inc S.N : UBS relève le cours cible de 19 à 21 dollars

* ServiceTitan Inc TTAN.O : Raymond James initie la couverture avec la note market perform

* Snowflake Inc SNOW.N : Macquarie relève l'objectif de cours de 210 à 235 dollars

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 76 à 84 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : BofA Global Research relève le PO de neutre à achat

* Stride Inc LRN.N : Barrington Research relève le prix cible de 170 $ à 185 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 207$ contre 212

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 575$ contre 500

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 630 à 650 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 625 $ contre 585 $ auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 600,00 $ contre 550,00 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 550 $ à 600 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : UBS relève le prix cible de 640 à 680 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 400 à 425 dollars

* Viant Technology Inc DSP.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays augmente le prix cible de 23 $ à 27 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays relève le prix cible de 23 $ à 27 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 21 $ contre 18 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies réduit le prix cible à 26$ de 28

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : UBS augmente le prix cible à 25$ de 21

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $ auparavant

* Vital Energy Inc VTLE.N : Texas Capital Securities réduit le prix cible à 18$ de 52

* Vital Energy Inc VTLE.N : Texas Capital Securities réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* X4 Pharmaceuticals Inc XFOR.O : Stifel réduit le prix cible à 9$ de 30

Valeurs associées

ADOBE
355,5800 USD NASDAQ +0,46%
ADVANCE AUTO PAR
61,370 USD NYSE +1,45%
AFFIRM HLDG RG-A
86,9500 USD NASDAQ +8,70%
AMBARELLA
83,1050 USD NASDAQ +17,66%
ASTERA LABS
181,3900 USD NASDAQ -4,10%
AUTODESK INC
313,7450 USD NASDAQ +8,75%
BATH&BODY WORKS
29,235 USD NYSE -0,39%
BEST BUY
73,440 USD NYSE +1,05%
BRIDGEBIO PHARMA
51,3250 USD NASDAQ -2,37%
BUILD-A-BEAR WOR
61,700 USD NYSE -8,12%
BURLINGTON STORE
286,639 USD NYSE -2,94%
CHENIERE ENERGY
242,270 USD NYSE +0,05%
CIENA
93,640 USD NYSE -4,32%
CROCS
87,4400 USD NASDAQ +1,33%
DELL TECH RG-C
122,160 USD NYSE -9,15%
DICK'S SPORT GOO
211,460 USD NYSE -1,76%
DOLLAR GENERAL
108,230 USD NYSE -3,05%
DOLLAR TREE
108,7500 USD NASDAQ -3,33%
DONALDSON
79,290 USD NYSE -1,02%
DT MIDSTREAM
103,728 USD NYSE -0,34%
ECHOSTAR RG-A
60,1000 USD NASDAQ +5,53%
ELASTIC
84,185 USD NYSE -4,17%
EQTY RE REIT-SBI
65,910 USD NYSE +0,89%
GENESCO
31,710 USD NYSE +2,29%
HORMEL FOODS
25,455 USD NYSE +0,95%
HWARD HGHS HLDG
75,900 USD NYSE +0,50%
KINETIK HLDGS RG-A
41,790 USD NYSE -2,36%
KYVERNA THERAP
3,7600 USD NASDAQ +1,62%
LOWE'S COM
257,190 USD NYSE -0,10%
MARVELL TECH
62,7850 USD NASDAQ -18,70%
NEOGENOMICS
8,8150 USD NASDAQ +22,26%
OLLIE'S BARGAIN
126,5800 USD NASDAQ -3,66%
ONEOK
76,090 USD NYSE +0,26%
OUTLOOK THRPTCS
0,8902 USD NASDAQ -18,33%
PARKER-HANNIFIN
759,695 USD NYSE -0,93%
PETCO HEALTH RG-A
3,9801 USD NASDAQ +23,22%
PHIBRO ANIMAL RG-A
36,3700 USD NASDAQ -5,43%
PURE STORAGE RG-A
76,790 USD NYSE -4,70%
SALESFORCE
255,420 USD NYSE +0,33%
SCPHARMACEUTCLS
5,5000 USD NASDAQ -0,18%
SENTINELONE RG-A
18,725 USD NYSE +6,15%
SERVICETITAN RG-A
106,6300 USD NASDAQ -1,29%
SNOWFLAKE
237,090 USD NYSE -1,58%
SOUTHWEST HLDGS
79,400 USD NYSE +2,00%
STRIDE
162,550 USD NYSE -1,89%
TARGA RESOURCES
167,095 USD NYSE +0,03%
THE CAMPBELL'S
31,9600 USD NASDAQ +1,01%
ULTA BEAUTY
494,4500 USD NASDAQ -6,82%
VIANT TECH RG-A
10,3050 USD NASDAQ +2,74%
VICTORIA'S SECRT
22,880 USD NYSE +0,84%
VITAL ENERGY
17,775 USD NYSE -0,81%
X4 PHARMA
3,7000 USD NASDAQ -10,19%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/08/2025 à 20:48:29.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

