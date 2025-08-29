information fournie par Reuters • 29/08/2025 à 20:48

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Burlington Stores, Ulta Beauty

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Burlington Stores et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC relève le cours cible de 345 à 380 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 338 à 348 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 230 à 250 dollars

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC relève le cours cible de 144 à 149 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 630 $ à 650 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Accelerant Holdings ARX.N : RBC réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 33 $

* Adobe Inc ADBE.O : UBS réduit le prix cible à 400$ de 430

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Mizuho augmente le prix cible à 54$ de 44

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 94 $ contre 90 $ auparavant

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Jefferies augmente le prix cible de 95 $ à 110 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : JP Morgan relève le prix cible de 91,00 $ à 94,00 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 70,00 $ à 90,00 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : RBC augmente le prix cible de 75 $ à 97 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Susquehanna relève le prix cible à 105 $ contre 76 $ auparavant

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen relève le prix cible de 90 $ à 115 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : UBS relève l'objectif de cours à 85 $ contre 56 $ auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 90 $ contre 63 $ auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 96,00 $ contre 80,00

* Ambarella Inc AMBA.O : Needham relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : Northland Capital augmente le prix cible à 95

* Ambarella Inc AMBA.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Ambarella Inc AMBA.O : Susquehanna relève le cours cible de 90 $ à 100 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 200,00 $ contre 155,00 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird augmente le prix cible à 363 $ de 345 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Barclays relève le prix cible à 385 $ contre 355 $ auparavant

* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan relève le prix cible de 296 à 319 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Macquarie relève le prix cible de 360 à 380 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Mizuho relève le prix cible de 350 à 375 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Oppenheimer relève le prix cible de 350 à 375 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler relève le prix cible de 361 $ à 373 $

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC augmente le prix cible de 345 $ à 380 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 345 $ à 355 $

* Autodesk Inc ADSK.O : UBS relève le prix cible de 370 à 385 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies relève le prix cible de 30 à 32 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : UBS ramène l'objectif de cours à 32 $ contre 36 $

* Best buy Co Inc BBY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 63 $ auparavant

* Best Buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 89 $ contre 88 $ auparavant

* Best Buy Co Inc BBY.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 72 $ contre 69 $

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 56 à 70 dollars

* Build-A-Bear Workshop Inc BBW.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 85 $ contre 64 $

* Build-A-Bear Workshop Inc BBW.N : Northland Capital augmente le prix cible à 80

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 336 $ contre 299 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 363 $ contre 350 $ auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : Citigroup relève le prix cible de 340 à 358 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies relève le prix cible de 300 à 350 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 348 $ contre 338 $ auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : Morgan Stanley augmente le PT à 328,00 $ de 309,00 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : UBS relève le prix cible à 430 $, contre 390 $ auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 330 dollars contre 300 dollars

* Campbell's Co CPB.O : UBS réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Mizuho relève le cours cible de 268 à 273 dollars

* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 100 $ contre 78 $

* Crocs Inc CROX.O : Needham relève l'objectif de cours à 100 $ contre 89 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 131 dollars contre 123 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 165 à 167 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 172 $ contre 170 $ auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 130 $ contre 125 $ auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : UBS relève le cours cible de 145 à 155 dollars

* Dick's Sporting Goods DKS.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 232 à 253 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : BofA Global Research réduit le PO à 240$ de 245

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 230 $ à 250 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies relève le prix cible à 216 $, contre 186 $ auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan relève le prix cible à 235 $ contre 195 $ auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Truist Securities relève le prix cible de 230 à 248 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : UBS relève le prix cible de 225 à 275 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Wells Fargo relève le prix cible de 215 à 220 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Barclays relève le prix cible à 127 $, contre 119 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : HSBC relève le prix cible à 127 $, contre 113 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 117 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 123 $ de 120 $

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities augmente le prix cible à 120 $ de 119 $

* Dollar General Corp DG.N : UBS augmente le prix cible de 128 à 135 $

* Dollar General Corp DG.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 115 $ à 125 $

* Dollar Tree DLTR.O : Telsey Advisory Group relève le cours cible de 100 $ à 130 $

* Dollar Tree DLTR.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à surperformer à partir de market

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 86 $ contre 75

* DT Midstream Inc DTM.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 105 à 108 dollars

* Echostar Corp SATS.O : Citigroup relève le cours cible de 28,5 $ à 67 $

* Elastic NV ESTC.N : Stifel augmente le prix cible à 134 $ contre 112 $

* Elastic NV ESTC.N : UBS augmente le prix cible de 95 $ à 125 $

* Equity Residential EQR.N : Truist Securities réduit le cours cible à 75 $ contre 78 $

* Gap Inc GAP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 23 $ contre 21 $ auparavant

* Gap Inc GAP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 26

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 32 $ contre 29 $ auparavant

* Gap Inc GAP.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 22 $ contre 24 $

* Genesco Inc GCO.N : Jefferies augmente le prix cible de 24 $ à 29 $

* Genesco Inc GCO.N : Truist Securities augmente le prix cible de 25 $ à 31 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 35

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 30 $ contre 34 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 33 $ à 26 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Stephens réduit le prix cible de 31 $ à 27 $

* Hormel Foods Corp. HRL.N : Barclays réduit le prix cible à 34 $ contre 36 $

* Howard Hughes HHH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 85 $ contre 76 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 53 $ contre 57 $

* Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 5 $ à 10 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Mizuho augmente le prix cible à 285 $ contre 280 $

* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Morgan Stanley réduit le PT à 76,00 $ de 80,00

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research réduit le PT à 78$ de 90

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research ramène le prix de l'action de l'entreprise d'achat à

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup réduit le prix cible de 96 $ à 92 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies réduit le prix cible à 80 $, contre 90 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 120 $, contre 130 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research réduit le prix cible à 70 $ contre 76 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Needham réduit le prix cible à 80 $ de 85

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities abaisse le prix cible à 95 $, contre 124 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna réduit le prix cible à 80 $, contre 90 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : UBS réduit le prix cible à 95 $ de 110

* Neogenomics Inc NEO.O : Needham augmente le prix cible à 14$ de 8

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 130 à 145 dollars

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Citigroup relève le PT de 133 à 154 dollars

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Jefferies relève le PT à 135$ de 111

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC relève le prix cible à 149 $, contre 144 $ auparavant

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : UBS relève le prix cible à 140 $, contre 125 $ auparavant

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 145 $, contre 118 $

* ONEOK Inc OKE.N : Mizuho réduit le prix cible de 87 $ à 82 $

* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de neutre à achat

* Parker-Hannifin Corp PH.N : TD Cowen augmente le prix cible de $575 à $650

* Petco Health and Wellness Company Inc WOOF.O : UBS relève le prix cible de 3,25 à 3,7 dollars

* Phibro Animal Health Corp PAHC.O : BofA Global Research augmente le PO à 27$ de 19

* Phibro Animal Health Corp PAHC.O : Morgan Stanley augmente le PT à 34,00$ de 26,00

* Pure Storage Inc PSTG.N : Barclays relève le prix cible à 70 $ contre 57 $

* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 295 $

* ScPharmaceuticals Inc SCPH.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 18 $ à 5,35 $

* ScPharmaceuticals Inc SCPH.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Sentinelone Inc S.N : Barclays augmente le prix cible de 19$ à 21$

* Sentinelone Inc S.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $ auparavant

* Sentinelone Inc S.N : Needham relève l'objectif de cours à 23$ contre 22

* Sentinelone Inc S.N : La Banque Scotia augmente le prix cible à 21 $ contre 18 $

* Sentinelone Inc S.N : UBS relève le cours cible de 19 à 21 dollars

* ServiceTitan Inc TTAN.O : Raymond James initie la couverture avec la note market perform

* Snowflake Inc SNOW.N : Macquarie relève l'objectif de cours de 210 à 235 dollars

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 76 à 84 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : BofA Global Research relève le PO de neutre à achat

* Stride Inc LRN.N : Barrington Research relève le prix cible de 170 $ à 185 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 207$ contre 212

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 575$ contre 500

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 630 à 650 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 625 $ contre 585 $ auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 600,00 $ contre 550,00 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 550 $ à 600 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : UBS relève le prix cible de 640 à 680 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 400 à 425 dollars

* Viant Technology Inc DSP.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays augmente le prix cible de 23 $ à 27 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays relève le prix cible de 23 $ à 27 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 21 $ contre 18 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies réduit le prix cible à 26$ de 28

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : UBS augmente le prix cible à 25$ de 21

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $ auparavant

* Vital Energy Inc VTLE.N : Texas Capital Securities réduit le prix cible à 18$ de 52

* Vital Energy Inc VTLE.N : Texas Capital Securities réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* X4 Pharmaceuticals Inc XFOR.O : Stifel réduit le prix cible à 9$ de 30