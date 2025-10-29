 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ATI, GoDaddy, Lyft
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ATI, GoDaddy et Lyft.

FAITS MARQUANTS

* ATI Inc ATI.N : TD Cowen relève le prix cible à 120 dollars, contre 95 dollars auparavant

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 170 $

* Lyft Inc LYFT.O : Roth MKM augmente le prix cible à 25 $ à partir de 19 $

* Visa Inc V.N : TD Cowen relève le cours cible à 416 $, contre 407 $ auparavant

* Whirlpool Corp WHR.N : RBC réduit le cours cible de 63 $ à 51 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* A O Smith Corp AOS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 80 $

* Albany International Corp AIN.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 65 $ à 55 $

* American Tower Corp AMT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 250 $ contre 255 $

* American Tower Corp AMT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 249 $ à 235 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 80 $ à 84 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Raymond James augmente le prix cible de 73 $ à 80 $

* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 16 $ contre 12 $ auparavant

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : Mizuho relève le prix cible à 24 $, contre 22 $ auparavant

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : H.C. Wainwright relève le prix cible de 24 $ à 28 $

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : Jefferies relève le prix cible de 23 $ à 31 $

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : Mizuho relève le prix cible de 26 à 32 dollars

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : TD Cowen relève le prix cible de 25 à 30 dollars

* Ares Capital Corp ARCC.O : KBW réduit le prix cible à 22 $ contre 23 $

* Ares Capital Corp ARCC.O : RBC réduit le cours cible à 23 $ contre 24 $ auparavant

* Ares Capital Corp ARCC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 21 $ contre 23 $

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : JP Morgan relève le PT à 220$ contre 210

* ATI Inc ATI.N : TD Cowen relève le prix cible de 95 $ à 120 $

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : TD Cowen ramène le cours de l'action d'acheter à conserver; le cours cible passe de 78 $ à 74 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies réduit le prix cible de 200 $ à 175 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan réduit le prix cible à 150 $ contre 157 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 à 33 dollars

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 35 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Piper Sandler relève le cours cible de 71 $ à 73 $

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : KBW relève l'objectif de cours à 30 $, contre 27 $ auparavant

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 33 $, contre 28 $ auparavant

* Bloom Energy Corp BE.N : BTIG augmente le prix cible de 80 $ à 145 $

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 129 $ contre 90 $ auparavant

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 6250 $ contre 6000 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : BofA Global Research augmente le PT à 6000$ de 5850

* Booking Holdings Inc BKNG.O : HSBC relève le prix cible à 7447 $ contre 7218 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Truist Securities relève le prix cible de 5 750 $ à 5 810 $

* Brightspring Health Services BTSG.O : BofA Global Research augmente le PT à 38$ de 35

* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 98 $ à 92 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 43 $

* Camden National Corp CAC.O : KBW relève le cours cible à 45 $ contre 44 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève le cours cible de 305 $ à 388 $

* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham relève le cours cible de 52 $ à 57 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 61 $ à 56 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies réduit le prix cible à 70$ de 74

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Stephens réduit le prix cible de 70 $ à 64 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève le cours cible à 384 $ contre 375 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : RBC réduit le prix cible à 167 $ contre 217 $

* Corbus Pharmaceuticals Holdings CRBP.O : Mizuho augmente le prix cible à 39$ de 32

* Corning GLW.N : Citigroup relève le cours cible de 93 à 99 dollars

* Corning GLW.N : JP Morgan relève le cours cible à 100 $, contre 85 $ auparavant

* Corning Incorporated GLW.N : Barclays relève l'objectif de cours à 83 $ contre 65 $

* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Mizuho relève le cours cible à 13 $ contre 11 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien; PT 84 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 29 $ à 30 $

* Datadog Inc DDOG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 175 à 180 dollars

* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 159 $ contre 135

* DR Horton Inc DHI.N : KBW ramène l'objectif de cours de 178 $ à 175 $

* DR Horton Inc DHI.N : RBC relève le cours cible de 117 à 118 dollars

* Ecolab Inc ECL.N : Barclays relève le cours cible de 275 à 300 dollars

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup réduit le prix cible à 323 $ contre 325 $

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève le prix cible de 250 à 265 dollars

* Edison International EIX.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 69 $ à 68 $

* Edwards Lifesciences EW.N : Jefferies augmente le prix cible de 80 $ à 98 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; PT 17 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 40 à 37 dollars

* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : D.A.Davidson réduit le prix cible de 69 $ à 65 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : KBW réduit le prix cible à 66 $ contre 68 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 113 $ à 116 $

* Eyepoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : Mizuho augmente le prix cible à 33 $ de 28 $

* Five Star Bancorp FSBC.O : Raymond James augmente le prix cible de 34 $ à 40 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le cours cible de 185 $ à 200 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG relève le cours cible de 140 à 165 dollars

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies relève le prix cible de 120 $ à 150 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen relève le prix cible de 140 $ à 165 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit le prix cible à 150 $ de 170

* Harmony Biosciences HRMY.O : Mizuho augmente le prix cible à 36$ de 35

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 140 $ contre 147 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève le cours cible de 140 à 150 dollars

* Hubbell Inc HUBB.N : Barclays relève le cours cible de 431 à 456 dollars

* Immuneering Corp IMRX.O : Mizuho relève le cours cible de 10 à 12 dollars

* Incyte INCY.O : RBC relève le cours cible de 81 $ à 84 $

* Incyte INCY.O : Wells Fargo relève le cours cible de 89 $ à 97 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève le cours cible de 90 $ à 101 $

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho relève le cours cible de 165 à 196 dollars

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 41 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Barclays relève l'objectif de cours à 25 $ contre 24 $ auparavant

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève le cours cible de 30 à 32 dollars

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird relève la note à "surperformance" et augmente le prix cible à 258 $ contre 224 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le prix cible à 255 $, contre 225 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : JP Morgan relève le prix cible à 255 $, contre 177 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 256 $, contre 232 $ auparavant

* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays relève l'objectif de cours à 30$ contre 26

* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 138 à 134 dollars

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 99 $ à 97 $

* Leggett & Platt Inc LEG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 10 $ contre 9 $

* Lyft Inc LYFT.O : Roth MKM relève l'objectif de cours à 25 $ contre 19 $

* Mondelez MDLZ.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 69 $ contre 75

* Mondelez MDLZ.O : HSBC réduit l'objectif de cours à 71 $ contre 76 $

* Mondelez MDLZ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70 dollars contre 74 dollars

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan réduit le prix cible à 71 $ contre 74 $

* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 63 $ contre 67 $

* Mondelez MDLZ.O : RBC réduit le prix cible de 71 $ à 67 $

* MSCI Inc MSCI.N : Barclays relève le cours cible de 650 $ à 660 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève le cours cible à 680 $, contre 655 $ auparavant

* Neogenomics Inc NEO.O : TD Cowen relève le cours cible de 12 à 14 dollars

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 160 $ à 164 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Jefferies relève le prix cible de 169 $ à 174 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Piper Sandler relève le prix cible de 175 $ à 179 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC relève le prix cible de 156 $ à 160 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 170 $ à 175 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Barclays relève le cours cible de 87 $ à 88 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Citigroup augmente le prix cible de 84 $ à 96 $

* Nov Inc NOV.N : RBC augmente le prix cible de 17 $ à 19 $

* Nov Inc NOV.N : TD Cowen relève le cours cible de 17 $ à 19 $

* Nucor Corp NUE.N : JP Morgan relève le cours cible de 172 $ à 175 $

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 215 à 250 dollars

* Park National Corp PRK.A : KBW relève le cours cible de 175 à 180 dollars

* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 96 $ à 100 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies relève le cours cible à 75 dollars, contre 70 dollars auparavant

* PayPal PYPL.O : KBW relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Macquarie relève l'objectif de cours à 100 $ contre 95 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : RBC relève le cours cible à 91 $, contre 88 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : TD Cowen relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Polaris Inc PII.N : RBC relève le cours cible de 56 $ à 67 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 73 $ à 74 $

* Qorvo QRVO.O : Benchmark ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Qorvo QRVO.O : Citigroup passe de "vendre" à "neutre"; augmente le prix cible de 70 $ à 105 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : BofA Global Research augmente le PT à 627 $ de 543 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Baird relève le prix cible de 587 $ à 630 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible de 831 $ à 870 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan relève le PT à 850$ de 800

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Leerink Partners relève le PT à 710 $ de 645 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC augmente le prix cible de 704 $ à 708 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève le prix cible de 780 $ à 800 $

* Repligen RGEN.O : Barclays relève le prix cible de 160 à 175 dollars

* Repligen Corp RGEN.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 150 $ à 165 $

* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies relève le cours cible de 135 $ à 160 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Barclays ramène le cours cible à 342 $, contre 358 $ auparavant

* Royal Caribbean Group RCL.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 355 $ à 325 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies réduit le prix cible à 286 $ contre 317 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 357 $ (367 $)

* Royal Caribbean Group RCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 400 $ à 325 $

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : KBW augmente le prix cible de 35 à 36 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Jefferies relève le prix cible de 370 $ à 375 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan relève le prix cible de 378 $ à 385 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC augmente le prix cible de 400 $ à 405 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : D.A.Davidson réduit le prix cible de 124 $ à 114 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW augmente le prix cible à 33 $ contre 32 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Barclays relève le cours cible de 58 à 88 dollars

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Barclays relève le prix cible de sous-pondéré à égal-pondéré

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Citigroup augmente le prix cible de 66 $ à 91 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Citigroup relève le prix cible de vente à neutre

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 70 $ à 140 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondérer

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 71 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Jefferies relève le cours cible de 32 $ à 35 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours cible à 28 $ contre 26 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : KBW relève le cours cible de 18 $ à 20 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Stephens relève le cours cible de 32 $ à 35 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : TD Cowen relève le cours cible de 23 $ à 25 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : KBW relève le cours cible de 61 $ à 63 $

* Stride Inc LRN.N : BMO ramène le cours cible de 164 $ à 108 $

* Stride Inc LRN.N : BMO ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance marché"

* Sunoco LP SUN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 61 $ à 65 $

* Sunoco LP SUN.N : Wells Fargo relève le prix cible de " equal weight " à " overweight "

* Sysco Corp SYY.N : Barclays relève l'objectif de cours de 82 $ à 86 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen relève le cours cible à 233 $, contre 192 $ auparavant

* Terawulf Inc WULF.O : Atb Capital Markets augmente le prix cible à 26$ de 13

* Terawulf Inc WULF.O : Needham relève le prix cible de 11 à 21 dollars

* the Cheesecake Factory CAKE.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 48 $, contre 50 $ auparavant

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Needham relève le prix cible de 30 à 35 dollars

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 9 $ à 22 $

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies augmente le prix cible de 409 $ à 418 $

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 410 $ contre 402 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 423 $ à 417 $

* UnitedHealth UNH.N : RBC augmente le prix cible de 286 $ à 408 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Stephens relève le cours cible à 235 $, contre 215 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : TD Cowen relève le cours cible de 227 $ à 251 $

* UPS UPS.N : Citigroup relève le cours cible à 120 $, contre 112 $ auparavant

* UPS UPS.N : JP Morgan relève le cours cible de 85 $ à 97 $

* V.F. Corporation VFC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 18 $, contre 19 $ auparavant

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays réduit le prix cible de 70 $ à 50 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A.Davidson réduit le prix cible de 55 $ à 40 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies réduit le prix cible de 75 $ à 60 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 79 $ à 62 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan retire l'action de sa liste d'analystes américains ciblés

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Needham réduit le prix cible de 70 $ à 55 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 50 à 45 dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : RBC réduit le prix cible de 72 $ à 60 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : TD Cowen réduit le prix cible à 57 $ de 68

* Visa Inc V.N : Raymond James augmente le prix cible de 398 $ à 408 $

* Visa Inc V.N : TD Cowen augmente le prix cible de 407 $ à 416 $

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies relève le cours cible de 190 à 205 $

* Vse Corp VSEC.O : RBC relève le cours cible de 180 à 200 dollars

* Walmart WMT.N : RBC relève le cours cible de 106 $ à 116 $

* Waste Management Inc WM.N : Barclays ramène le cours cible de 271 $ à 266 $

* Waste Management Inc WM.N : CIBC réduit le prix cible de 235 $ à 231 $

* Waste Management Inc WM.N : Citigroup augmente le prix cible de 268 $ à 270 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 255 $ contre 277 $

* Waste Management Inc WM.N : RBC réduit le prix cible à 223 $ de 234 $

* Waste Management Inc WM.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 264 $ à 254 $

* Wayfair Inc W.N : Baird augmente le prix cible de 71 $ à 98 $

* Wayfair Inc W.N : Barclays augmente le prix cible de 70 $ à 104 $

* Wayfair Inc W.N : Citigroup relève le prix cible à 104 $ contre 70 $ auparavant: Citigroup augmente le prix cible de 105 à 135 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies augmente le prix cible à 123 $ de 102

* Wayfair Inc W.N : JP Morgan augmente le prix cible à 114 $ contre 105 $

* Wayfair Inc W.N : Piper Sandler relève le prix cible à 125 $, contre 98 $ auparavant

* Wayfair Inc W.N : TD Cowen augmente le prix cible de 74 $ à 95 $

* Wayfair Inc W.N : Wells Fargo relève le cours cible à 110 $, contre 90 $ auparavant

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève le cours cible à 210 $, contre 202 $ auparavant

* Whirlpool Corp WHR.N : RBC réduit le prix cible de 63 $ à 51 $

* Xencor Inc XNCR.O : Barclays augmente le prix cible de 6 $ à 23 $

* Xencor Inc XNCR.O : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondéré à surpondéré

* Xylem Inc XYL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 165 $ à 172 $

* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 170 $ contre 164 $ auparavant

* Xylem Inc XYL.N : RBC relève l'objectif de cours à 176 $, contre 169 $ auparavant

* Zebra Technologies Corp ZBRA.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 375 à 360 dollars

